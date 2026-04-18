ऑयली स्कैल्प पर कौन सा तेल लगाएं?

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Best Oil for Oily Scalp : क्या आपका स्कैल्प ऑयली नजर आता है? क्या बिना तेल लगाए भी आपके बाल चिपचिपे रहते हैं? अगर हां, तो इसके पीछे एक्टिव सेबेसियस ग्रंथियां हो सकती हैं। दरअसल, जब ये ग्रंथियां काफी ज्यादा सीबम बनाती हैं, तो हमारे स्कैल्प ऑयली नजर आने लगते हैं। यह प्राकृतिक ऑयल स्कैल्प की सुरक्षा और पोषण में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन जब यह अधिक मात्रा में सीबम का उत्पादन करते हैं, तो बालों की जड़ों में चिकनाहट, लगातार रूसी, खुजली और यहां तक कि बाल पतले नजर आने लगते हैं। आइए डॉ. सना भामला, कंसल्टेंट - पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी, नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, मुंबई से जानते हैं ऑयली स्कैल्प के क्या कारण हैं और ऐसे स्कैल्प पर कौन सा तेल लगाना फायदेमंद होता है?
बालों ऑयली दिखने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे-
अगर आपके स्कैल्प काफी ज्यादा ऑयली हैं, तो इसपर आप कुछ असरदार तेल लगा सकते हैं। आइए जानते हैं इन तेलों के बारे में-
आर्गन ऑयल बालों की नमी को बनाए रखता है। साथ ही इससे अतिरिक्त ऑयल को कम करने में प्रभावी हो सकता है। यह तेल फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो रोमछिद्रों को बंद किए बिना स्कैल्प को पोषण देने का काम करते हैं।
ऑलिव ऑयल एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट से भरपूर होता है, जो स्कैल्प की प्राकृतिक सुरक्षा परत को मजबूत बनाए रखने में प्रभावी हो सकते हैं। यह कमजोर स्कैल्प को मजबूत बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसका कभी-कभी और कम मात्रा में इस्तेमाल करने से स्कैल्प की लोच में सुधार किया जा सकता है। आप इसे नारियल तेल या फिर किसी अन्य कैरियल ऑयल के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं।
अगर आपके बाल काफी ज्यादा ऑयली हैं, तो इसमें आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करें। यह एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों का भंडार होता है। यह तेल स्कैल्प की गहराई से सफाई करके काम करता है, जिससे उन जमाव को हटाने में मदद मिलती है, जो बालों के रोमछिद्रों को बंद कर सकते हैं और अतिरिक्त तेल उत्पादन को बढ़ावा देते हैं।
ऑयली स्कैल्प पर जोजोबा ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है। इसे बालों पर लगाने से अतिरिक्त ऑयल का उत्पादन नहीं होता है। यह आपके स्कैल्प और बालों को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ऑयली न दिखें, तो आप किसी कैरियल ऑयल के साथ इसे लगा सकते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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