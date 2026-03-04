Add The Health Site as a
होली के गुलाल से खराब हो गए बाल, तो कौन सा तेल की मालिश करना सही? जानें कैसे होगी डैमेज बालों की रिकवरी

अगर किसी ने होली के मौके पर आपके बालों पर पक्का रंग लगा दिया है तो उसे हमारे बताए तरीकों से निकालें। यह बालों को हेल्दी भी रखेंगे और नुकसान होने से भी बचाएंगे।

होली के गुलाल से खराब हो गए बाल, तो कौन सा तेल की मालिश करना सही? जानें कैसे होगी डैमेज बालों की रिकवरी

Written by Vidya Sharma |Published : March 4, 2026 1:14 PM IST

Balo Se Hoi Ka Rang Kaise Nikale: होली के दिन सभी इतने मन मस्त रहते हैं कि कोई हमारे बालों पर इतना पक्का गुलाल व केमिकल वाला रंग लगा देता देता और हम ध्यान भी नहीं देते हैं। फिर नहाते समय जब कलर नहीं निकलता है और बालों की हालत खराब हो जाती है तो हम परेशान होते हैं। खासकर इन रंगों से हमारे बाल ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। साथ ही स्कैल्प में खुजली है या डैंड्रफ भी बढ़ जाता है। 

रंगों में मौजूद केमिकल, हेवी मेटल पार्टिकल और अल्कलाइन पिगमेंट बालों की बाहरी परत यानी कि क्यूटिकल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब क्यूटिकल उठ जाती है, तो बाल अपनी नमी खो देते हैं और बेजान दिखने लगते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सही समय में सही देखभाल और तेल की मालिश से काफी हद तक रिकवरी की जा सकती है। तो अगर आप होली के बाद अपने बालों की हालत को सुधारना चाहते हैं तो इन तरीकों को अपनाएं।

पहले जानें होली के रंग से बालों को कैसे नुकसान होता है?

अगर आप सस्ते और सिंथेटिक गुलाल का इस्तेमाल करते हैं तो बाल ड्राई-फ्रिजी हो जाते हैं, स्कैल्प में जलन या खुजली, हेयर फॉल और डैमेज बाल और कमजोर हो जाते हैं। इसलिए आप अपने बालों पर लंबे समय तक रंग लगाकर न छोड़ें वरना उन्हें हटाने के लिए बार-बार हार्श शैंपू इस्तेमाल होगा तो नुकसान और बढ़ सकता है। आइए जानते हैं डैमेज बालों को रिपेयर करने के लिए कौन सा तेल अच्छा है?

नारियल तेल

कई महिलाएं व पुरुष अपने बालों पर अधिकतर नारियल का तेल ही लगाते हैं। क्योंकि यह जड़ों में गहराई तक जा सकता है। इसमें फैटी एसिड प्रोटीन लॉस को कम करने में मदद करते हैं। होली के बाद ड्राई और रूखे बालों के लिए यह सबसे सुरक्षित और असरदार विकल्प माना जाता है। इसे लगाने के लिए पहले आप तेल को हल्का गुनगुना करके स्कैल्प और बालों की लंबाई में लगाएं फिर 1–2 घंटे बाद माइल्ड शैंपू से धो लें।

बादाम तेल का इस्तेमाल

अगर होली के रंगों की वजह से आपके बाल ज्यादा रूखे हो गए हैं और टूट रहे हैं तो बादाम तेल फायदा दे सकता है। इसमें विटामिन E होता है, जो बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने में मदद करता है। इसे भी आप हल्का गर्म करके अपने बालों पर लगाएं और फिर आधे घंटे बाद हेयर वॉश कर लें।

आर्गन ऑयल का उपयोग

होली के रंग की वजह से अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा फ्रिजी और केमिकल से डैमेज हो गए हैं तो इसके लिए पहले तो आप अपने बालों पर आगर्न ऑयल लगाएं। आधे घंटे बार माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लें। जब बाल हल्के गीले हों तो हेयर सीरम लगा दें। तेल से बालों का रंग निकल जाएगा और सीरम से वह सिल्की-शाइनी हो जाएंगे।

जैतून का तेल

अगर आपको बालों पर लगे गुलाल से स्कैल्प पर खुजली हो रही है तो जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। इसे हल्का गुनगुना करके बालों व स्कैल्प पर लगाकर अच्छे से मसाज करें। यह रंग उतार देगा और ड्राई हेयर को नरिश करने में मदद करेगा। बाद में हेयर वॉश कर लें और धूप में बैठकर बालों को सुखा दें।

कब डॉक्टर से मिलें?

देखें बालों पर लगा रंग थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन अगर 4-5 दिन तक यह स्कैल्प पर खुजली दे, बाल कमजोर दिखने लगे, बहुत ज्यादा बाल झड़ने लगें, स्कैल्प में लाल चकत्ते या पस बन जाए, लगातार खुजली या जलन बनी रहे तो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी है। कभी-कभी केमिकल रिएक्शन या फंगल इंफेक्शन भी हो सकता है, जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

