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Best Oil for face in Summer: गर्मियों का मौसम आते ही चेहरे पर विभिन्न प्रकार की समस्या होने लगती है। गर्मियों में चेहरे पर पसीना आने के कारण चिपचिपाहट, टैनिंग, पिंपल्स और ऑयली स्किन। गर्मियों में इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए अक्सर लोग क्रीम, सनस्क्रीम और फेस पैक का सहारा लेते हैं। लेकिन गर्मियों में विभिन्न प्रकार की स्किन प्रॉब्लम को दूर करने में विभिन्न प्रकार के तेल फायदेमंद होते हैं। दिल्ली एम्स के पूर्व डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. बीएल जांगिड़ बताती हैं कि गर्मियों में चेहरे पर सही तेल लगाने से त्वचा को पोषण, हाइड्रेशन और सुरक्षा मिल सकती है। गर्मियों में चेहरे पर तेल लगाने से पिंपल्स, एक्ने और झाइयों की परेशानी धीरे- धीरे कम होती (Garmi Mein Chehre Par Kaun Sa Tel Lagana Chahiye) है।
डॉ. बीएल जांगिड़ का कहना है कि गर्मी में तेल लगाने से कई लोग डरते हैं, लेकिन हल्के और नॉन-ग्रीसी तेल त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आइए आगे जानते हैं गर्मियों में चेहरे पर लगाने के लिए सबसे अच्छे तेल कौन से हैं?
[caption id="attachment_1306292" align="alignnone" width="1378"] गर्मियों में भी त्वचा पर सही तेल लगाना जरूरी होता है।[/caption]
गर्मियों में त्वचा पर नारियल का तेल लगाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। नारियल का तेल त्वचा को ठंडक देता है और हल्का मॉइस्चराइजर का काम करता है। डॉ. बीएल जांगिड़ का कहना है नारियल तेल में एंटी-बैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। यह स्किन को अंदर से पोषण देकर सनबर्न से राहत दिलाता है। गर्मियों में चेहरे पर नारियल तेल लगाने से पिंपल्स, एक्ने और झाइयों की परेशानी भी धीरे -धीरे कम होने लगती है। नारियल का तेल सिर्फ ड्राई स्किन वालों को लगाना चाहिए। ऑयली और सेंसिटिव स्किन वालों को इसका यूज नहीं करना चाहिए।
जोजोबा ऑयल स्किन के नेचुरल ऑयल जैसा होता है, इसलिए यह आसानी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। गर्मियों में चेहरे पर जोजोबा ऑयल लगाना बहुत फायदेमंद होता है। जोजोबा ऑयल के पोषक तत्व गर्मियों में पिंपल्स, एक्ने और मुंहासों की परेशानी को कम करते हैं। स्किन केयर एक्सपर्ट बताते हैं कि जोजोबा ऑयल स्किन पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है। इसलिए गर्मियों में बिना किसी परेशानी इसे चेहरे पर लगाया जा सकता है।
[caption id="attachment_1309640" align="alignnone" width="1200"] एलोवेरा का तेल त्वचा को ठंडक पहुंचाता है।[/caption]
एलोवेरा जेल की तरह ही एलोवेरा ऑयल की तासीर भी ठंडी होती है। गर्मियों में चेहरे पर एलोवेरा ऑयल लगाने से त्वचा को कूलिंग इफेक्ट मिलती है। इससे चेहरे को ठंडक मिलती है और वो फ्रेश नजर आता है। एलोवेरा जेल के पोषक तत्व पिंपल्स को कम करने में भी मददगार होते हैं। यह तेल सनटैन को भी घटाने में मददगार होता है।
गर्मियों में धूप, धूल और मिट्टी के कारण होने वाले पिंपल्स को कम करने में टी ट्री ऑयल काफी फायदेमंद होता है। टी ट्री के तत्व त्वचा पर पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है। इससे एक्ने और पिंपल्स की परेशानी धीरे- धीरे घटने लगती है। टी ट्री ऑयल गर्मियों में स्किन को क्लियर बनाने में फायदेमंद होता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि टी ट्री ऑयल को सीधे चेहरे पर न लगाएं, किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर ही चेहरे पर इस्तेमाल करें।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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