चेहरे की मसाज के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है?

चेहरे पर नियमित रूप से आयुर्वेदिक तेल से मसाज करने से स्किन को कई फायदे हो सकते हैं। आइए जानते हैं चेहरे पर मसाज के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा होता है?

oil for face

Which oil is best for Face according to Ayurveda : चेहरे पर मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है। इससे स्किन पर चमक आती है। साथ ही त्वचा से जुड़ी परेशानियां भी कम होने लगती हैं। इसलिए हम में से कई लोग अपने चेहरे पर ऑयल लगाकर मसाज करते हैं। लेकिन कई बार गलत तेल से चेहरे की मसाज करने से फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें चेहरे पर मसाज के लिए सही तेल का प्रयोग करना चाहिए। इस विषय की जानकारी के लिए हमने महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल की सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर और MD (इंटरनल मेडिसिन) डॉ. कल्पना सेहरा से बातचीत की है। आइए डॉक्टर कल्पना से जानते हैं चेहरे पर मसाज के लिए कौन सा तेल लगाना चाहिए?

कुमकुमादी तेल से मसाज करना है बेस?

डॉ. कल्पना कहती हैं कि चेहरे की मालिश यानि मुखाभ्यंग के लिए कुमकुमादी तेल सबसे प्रभावी तेलों में से एक माना जाता है। मुख्य रूप से अगर आप अपने चेहरे पर चमक चाहती हैं, तो इस खास तेल का प्रयोग कर सकते हैं। यह स्किन पर चमक बढ़ाने के साथ-साथ चेहरे की रंगत में भी निखार लाता है।

क्या है कुमकुमादी तेल की खासियत?

आयुर्वेद की एक्सपर्ट बताती हैं कि इस तेल की सबसे बड़ी खासियत इसका बेस तिल का तेल है। आयुर्वेद में तिल के तेल को काफी खास माना गया है, क्योंकि यह स्किन की गहराइयों तक पहुंचता है। साथ ही आपके शरीर को पोषण प्रदान करता है। तेल का यही गुण स्किन की गहराई तक पहुंचकर पोषण देने में सक्षम है। इसमें मौजूद औषधीय तत्व बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं और त्वचा को अंदर से पोषण मिलता है।

केसर सहित कई तत्व होते हैं मौजूद

डॉक्टर का कहना है कि कुमकुमादी तैल में केसर यानि कुंकुम सहित कई अन्य चीजें मिली होती हैं, जो स्किन की रंगत सुधारने, पिगमेंटेशन कम करने और प्राकृतिक ग्लो वापस लाने में मददगार साबित हो सकती हैं।

इसके अलावा, यह तेल वात और पित्त दोष को संतुलित करने में भी सहायक हो सकती हैं, जिससे स्किन की समस्याएं जैसे ड्राईनेस, सेंसटिविटी और समय से पहले होने वाली झुर्रियों की परेशानियों को दूर कर सकती हैं।

कुमकुमादी तैल के क्या फायदे हैं?

कुमकुमादी तेल चेहरे पर मसाज करने से कई फायदे हो सकते हैं, जैसे-

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यह स्किन की रंगत को साफ करता है। इस तेल की मदद से दाग-धब्बों और पिगमेंटेशन को कम किया जा सकता है। कुमकुमादी तेल आपकी स्किन की ड्राईनेस को दूर कर सकता है। इससे झुर्रियां और फाइन-लाइंस को कम करने में मदद मिल सकती है।

कैसे करें कुमकुमादी तेल का इस्तेमाल?

डॉक्टर बताती हैं कि रोजाना या सप्ताह में 3 से 4 बार आप चेहरे पर हल्के हाथों से कुमकुमादी तेल की मालिश करें। इससे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। साथ ही स्किन की कोशिकाओं की रिपेयरिंग भई होती है।

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Highlights

कुमकुमादी तेल से स्किन की रंगत में सुधार आती है।

यह तेल पिंग्मेंटेशन की परेशानी दूर कर सकता है।

कुमकुमादी तेल से झुर्रियां और फाइंस लाइंस की हो सकती हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।