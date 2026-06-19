स्किन के लिए जहर हैं खाने की 7 चीजें, एक्सपर्ट ने कहा- तुरंत रोक दें इन्हें खाना

आज हम आपको इस लेख में 7 ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें खाना आपकी त्वचा के लिए जहर के समान है। आइए एक्सपर्ट से जानें वो फूड्स कौन से हैं।

Written By: Vidya Sharma | Published : June 19, 2026 9:18 AM IST

Medically Verified By: Shahnaz Husain

स्किन के लिए अनहेल्दी फूड्स

खाना पेट तो भरता है, लेकिन स्वाद लेने के अलावा यह स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। जी हां, हम क्या खा रहे हैं, इसका सीधा असर हमारी त्वचा पर भी पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई एक्ट्रेस हो या एथलीट, सभी अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए अच्छी डाइट लेने की सलाह देते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए अच्छे से अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहा ग्लो नहीं पा पाते। साथ ही समय-समय पर उन्हें एक्ने-पिंप्लस और न जाने कितनी तरह की त्वचा संबंधी समस्याएं होती रहती हैं।

अब आप अच्छा खा भी रहे हैं और सही स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी त्वचा नहीं निखर रही है तो इसका कारण है ब्यूटी और स्किन केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन की बताई 7 चीजें। जी हां, एक्सपर्ट ने 7 ऐसी चीजों के बारे में बताया है, जो स्किन के लिए जहर की तरह काम करती हैं। यह हार्मोनल बैलेंस सकती हैं और कोलेजन ब्रेकडाउन को तेज कर सकती हैं, जो सीधे आपकी स्किन पर दिख सकता है। वो फूड्स कौन से हैं, आइए विस्तार से जानते हैं।

फ्लेवर्ड कॉफी ड्रिंक्स और मीठी ड्रिंक्स

कैरामल लाटे या रोजाना पीने वाला सॉफ्ट ड्रिंक शायद आपकी मीठी चीजों को खुश करने से कहीं ज्यादा कर रहा हो। ज्यादा चीनी ग्लाइकेशन को ट्रिगर करती है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जो कोलेजन और इलास्टिन को नुकसान पहुंचाता है – ये प्रोटीन स्किन को टाइट और जवान बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। समय के साथ, इससे स्किन ढीली पड़ सकती है, फाइन लाइन्स आ सकती हैं और रंग थका हुआ दिख सकता है।

व्हाइट ब्रेड, पास्ता, और दूसरे रिफाइंड कार्ब्स

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट शरीर में तेजी से शुगर में बदल जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। यह इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, जिससे ऑयल का निकलना और सूजन बढ़ सकती है। नतीजा? ज्यादा बार मुंहासे होना, खासकर जॉलाइन और ठुड्डी के आसपास।

पोटैटो चिप्स और डीप-फ्राइड स्नैक्स

क्रंची स्नैक्स आरामदायक हो सकते हैं, लेकिन वे अक्सर अनहेल्दी फैट और हाई-टेम्परेचर पर पकाने से बनने वाले कंपाउंड से भरे होते हैं। ये चीजें शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकती हैं, जो समय से पहले स्किन की उम्र बढ़ने और चमक खोने का एक मुख्य कारण है।

प्रोसेस्ड मीट का सेवन

सॉसेज, सलामी, बेकन और पैकेज्ड मीट में प्रिजर्वेटिव, ज्यादा सोडियम और सूजन बढ़ाने वाले कंपाउंड होते हैं। ज्यादा सोडियम लेवल से वॉटर रिटेंशन हो सकता है, जिससे चेहरे पर सूजन आ सकती है, स्किन की सेंसिटिविटी और रेडनेस और बढ़ सकती है।

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डेयरी प्रोडक्ट का इनटेक

कुछ लोगों के लिए, डेयरी प्रोडक्ट—खासकर स्किम मिल्क—मुंहासों को बढ़ा सकते हैं। दूध में नैचुरली मौजूद कुछ हॉर्मोन और ग्रोथ फैक्टर ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं और ब्रेकआउट को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर अच्छे स्किनकेयर रूटीन के बावजूद आपके मुंहासे बने रहते हैं, तो यह देखना फायदेमंद हो सकता है कि आपकी स्किन डेयरी पर कैसे रिएक्ट करती है।

शराब का सेवन

शराब सिर्फ आपके लिवर पर ही असर नहीं डालती—यह आपकी स्किन पर दिखने वाले निशान भी छोड़ सकती है। यह शरीर को डिहाइड्रेट करती है, जिससे स्किन डल, ड्राई और कम भरी हुई दिखती है। बार-बार पीने से रेडनेस, टूटी हुई कैपिलरी और रोसैसिया जैसी सूजन वाली स्किन कंडीशन भी बिगड़ सकती हैं।

फास्ट फूड मील्स

बर्गर, फ्राइज, पिज्जा और प्रोसेस्ड कन्वीनियंस फूड्स में अक्सर सबसे खराब चीजें होती हैं: रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, अनहेल्दी फैट, ज्यादा सोडियम और एक्स्ट्रा शुगर। रेगुलर पीने से सूजन, ब्रेकआउट और तेजी से उम्र बढ़ने की समस्या हो सकती है।

डिस्क्लेमर: अगर आपकी स्किन भी सही से क्लियर और हेल्दी नहीं हो पा रही है तो अपने खान पान पर ध्यान दें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन 7 फूड्स में से किसी का सेवन कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आज से ही इस आदत को सुधारें। और अपनी स्किन को हेल्दी बनाएं।