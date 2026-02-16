घर का उबटन या स्किन का दुश्मन? जानिए क्या सच में त्वचा पर असर करते हैं घरेलू नुस्खें?

When Turmeric, Curd and Kitchen Masks Go Wrong Expert Insights: क्या आप भी हल्दी, बेसन, केसर, चंदन जैसे घरेलू नुस्खें अपनाकर त्वचा को ग्लोइंग बनाने का ख्याब देखते हैं? क्या वाकई किचन की चीजें त्वचा पर निखार लाने का काम करती है?

मुझको पिंपल्स हुए और मैंने अपनी दादी का नुस्खा यूज करते हुए चेहरे पर हल्दी और चंदन का उबटन लगाना शुरू कर दिया। यकीन मानो मुझको कुछ ही दिनों में न सिर्फ पिंपल्स से आराम मिल गया है, बल्कि मेरे चेहरे पर मौजूद पहले के दाग-धब्बे भी हट गए।

हम अपने आसपास ऐसी कितनी कहानियां सुनी होंगी। दादी, नानी और मां के कहने पर कई तरह के घरेलू नुस्खों को आजमाया भी होगा। भारतीय घरों में सुंदरता के नुस्खे अक्सर रसोई से ही शुरू होते हैं। हल्दी, दही, बेसन, नींबू, कॉफी या फलों से बने फेस पैक पीढ़ियों से इस्तेमाल होते आए हैं। खास बात यह है कि सोशल मीडिया के जमाने में भी नेचुरल और DIY स्किनकेयर का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। लेकिन रसोई से त्वचा पर आजमाई जाने वाली हर चीज सही नहीं होती है। रसोई की चीजें त्वचा की परेशानियों के कुछ पल के लिए तो आराम दे सकती हैं, लेकिन 10 में से 7 मामलों में यह त्वचा को लंबे समय में नुकसान पहुंचाती हैं।

क्यों होम रेमेडीज हमेशा सुरक्षित नहीं होतीं?

हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है। किसी की त्वचा तैलीय (Oily), किसी की शुष्क (Dry), तो किसी की संवेदनशील (Sensitive) होती है। वहीं कई लोगों को मुंहासे, पिग्मेंटेशन, एलर्जी या रोसैशिया जैसी समस्याएं भी होती हैं। बिना अपनी त्वचा की प्रकृति को समझे घरेलू चीजें लगाना कई बार समस्या को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए:

कच्ची हल्दी- हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन कच्ची हल्दी कई लोगों में एलर्जी, लालिमा या खुजली पैदा कर सकती है। इसके अलावा यह त्वचा पर दाग भी छोड़ सकती है। दही- त्वचा की परेशानियों में दही का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड हल्का एक्सफोलिएशन करता है। लेकिन सेंसेटिव त्वचा वाले लोगों में यह जलन, लाल चकत्ते या ब्रेकआउट्स का कारण बन सकता है। नींबू- त्वचा की चमक को बढ़ाने के लिए नींबू का इस्तेमाल करना बहुत ही आम बात है। नींबू और खट्टे फलों का रस तुरंत त्वचा में चमक तो लेकर आता है, लेकिन इसमें मौजूद एसिड त्वचा को सूरज की रोशनी के प्रति ज्यादा सेंसेटिव बना देता है। त्वचा पर नींबू का इस्तेमाल करने से इससे सनबर्न और पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। कॉफी या चीनी से स्क्रब- ब्लैकहेड्स को हटाने के लिए भारत में कई महिलाएं कॉफी और चीनी के स्क्रब का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे स्क्रब त्वचा को तुरंत ताजगी का अहसास देते हैं, लेकिन चीनी के दाने त्वचा पर सूक्ष्म कट (Micro Tears) बना सकते हैं, जिससे त्वचा कमजोर हो सकती है। घरेलू स्क्रब त्वचा के पोर्स में जलन पैदा कर सकते हैं। जिससे आपकी त्वचा लाल नजर आ सकती है।

सोशल मीडिया और गलत जानकारी का खतरा

आजकल कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स DIY स्किनकेयर को पूरी तरह सुरक्षित और चमत्कारी बताकर प्रमोच करेत हैं- कि घरेलू नुस्खे पूरी तरह से नेचुरल हैं, इसलिए किसी प्रकार के आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। हर प्राकृतिक चीज हर त्वचा के लिए सुरक्षित नहीं होती। कई बार गंभीर त्वचा समस्याओं का इलाज घरेलू उपायों से संभव नहीं होता है और इसके लिए आपको की जरूरत पड़ती ही है।

किन लोगों को घरेलू उपाय त्वचा पर नहीं यूज करने चाहिए?

जिन्हें बार-बार मुंहासे होते हैं जिनकी त्वचा बहुत संवेदनशील है जिन्हें एलर्जी या एक्जिमा है जिनको पिग्मेंटेशन या मेलास्मा की समस्या है जिनकी त्वचा पर बार-बार रिएक्शन होते हैं

ऐसे मामलों में घरेलू प्रयोग समस्या को और बढ़ा सकते हैं।

क्या घर पर कुछ सुरक्षित तरीके अपनाए जा सकते हैं?

यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर त्वचा समस्या नहीं है और वह सिर्फ हल्की चमक या टाइटनिंग चाहता है, तो कुछ साधारण उपाय सीमित समय के लिए किए जा सकते हैं। गर्मियों में त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए एलोवेरा जेल का सीमित उपयोग, स्किन के पोर्स में जमा गंदगी को बाहर निकालने के लिए पारंपरिक उबटन का हल्का उपयोग, अस्थायी टाइटनिंग के लिए अंडे का मास्क लगाया जा सकता है।

You may like to read

Add The HealthSite as a Preferred Source

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।