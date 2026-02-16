Don’t Miss Out on the Latest Updates.
मुझको पिंपल्स हुए और मैंने अपनी दादी का नुस्खा यूज करते हुए चेहरे पर हल्दी और चंदन का उबटन लगाना शुरू कर दिया। यकीन मानो मुझको कुछ ही दिनों में न सिर्फ पिंपल्स से आराम मिल गया है, बल्कि मेरे चेहरे पर मौजूद पहले के दाग-धब्बे भी हट गए।
हम अपने आसपास ऐसी कितनी कहानियां सुनी होंगी। दादी, नानी और मां के कहने पर कई तरह के घरेलू नुस्खों को आजमाया भी होगा। भारतीय घरों में सुंदरता के नुस्खे अक्सर रसोई से ही शुरू होते हैं। हल्दी, दही, बेसन, नींबू, कॉफी या फलों से बने फेस पैक पीढ़ियों से इस्तेमाल होते आए हैं। खास बात यह है कि सोशल मीडिया के जमाने में भी नेचुरल और DIY स्किनकेयर का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। लेकिन रसोई से त्वचा पर आजमाई जाने वाली हर चीज सही नहीं होती है। रसोई की चीजें त्वचा की परेशानियों के कुछ पल के लिए तो आराम दे सकती हैं, लेकिन 10 में से 7 मामलों में यह त्वचा को लंबे समय में नुकसान पहुंचाती हैं।
हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है। किसी की त्वचा तैलीय (Oily), किसी की शुष्क (Dry), तो किसी की संवेदनशील (Sensitive) होती है। वहीं कई लोगों को मुंहासे, पिग्मेंटेशन, एलर्जी या रोसैशिया जैसी समस्याएं भी होती हैं। बिना अपनी त्वचा की प्रकृति को समझे घरेलू चीजें लगाना कई बार समस्या को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए:
आजकल कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स DIY स्किनकेयर को पूरी तरह सुरक्षित और चमत्कारी बताकर प्रमोच करेत हैं- कि घरेलू नुस्खे पूरी तरह से नेचुरल हैं, इसलिए किसी प्रकार के आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। हर प्राकृतिक चीज हर त्वचा के लिए सुरक्षित नहीं होती। कई बार गंभीर त्वचा समस्याओं का इलाज घरेलू उपायों से संभव नहीं होता है और इसके लिए आपको की जरूरत पड़ती ही है।
ऐसे मामलों में घरेलू प्रयोग समस्या को और बढ़ा सकते हैं।
यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर त्वचा समस्या नहीं है और वह सिर्फ हल्की चमक या टाइटनिंग चाहता है, तो कुछ साधारण उपाय सीमित समय के लिए किए जा सकते हैं। गर्मियों में त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए एलोवेरा जेल का सीमित उपयोग, स्किन के पोर्स में जमा गंदगी को बाहर निकालने के लिए पारंपरिक उबटन का हल्का उपयोग, अस्थायी टाइटनिंग के लिए अंडे का मास्क लगाया जा सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
