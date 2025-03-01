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Chehre Par Gulab Jal Lagane ke Fayde: गुलाब जल को त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह त्वचा को मॉइश्चराइज करता है। यह त्वचा की ड्राईनेस को कम करने में मदद करता है। गुलाब जल त्वचा को मुलायम, कोमल और चमकदार बनाता है। अगर आप नियमित रूप से चेहरे पर गुलाब जल लगाएंगे, तो इससे दाग-धब्बों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। रोजाना चेहरे पर गुलाब जल लगाने से त्वचा का निखार बढ़ता है। ज्यादातर लोग गुलाब जल का इस्तेमाल टोनर और क्लींजर के रूप में करते हैं। आप चाहें तो गुलाब जल को फेस पैक (Gulab Jal Face Pack) के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर, अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बे हैं, तो आप गुलाब जल में इन 3 चीजों को मिक्स करके त्वचा पर अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बे हैं, तो आप गुलाब जल में इन 3 इंग्रीडिएंट्स को मिक्स करके लगा सकते हैं।
गुलाब जल स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। गुलाब जल त्वचा को हाइड्रेट और मॉइश्चराइज भी करता है। आपको बता दें कि गुलाब जल में विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो त्वचा के दाग-धब्बों को मिटाने में मदद करते हैं। गुलाब जल त्वचा की रंगत को भी निखारता है। आप चाहें तो गुलाब जल को सीधे तौर पर भी चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन, दाग-धब्बे मिटाने के लिए ऊपर बताया गया तरीका ज्यादा असरदार होता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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