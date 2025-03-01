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दाग-धब्बे कम करने के लिए गुलाब जल कैसे लगाएं? 3 तरीकों से मिल सकता है फायदा

Rose Water for Skin: गुलाब जल स्किन के लिए बेहद अच्छा होता है। यह त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करता है। गुलाब जल चेहरे के दाग-धब्बे मिटाने में भी असरदार होता है।

दाग-धब्बे कम करने के लिए गुलाब जल कैसे लगाएं? 3 तरीकों से मिल सकता है फायदा
rose water for dark spots

Written by Anju Rawat |Updated : April 4, 2026 5:35 PM IST

Chehre Par Gulab Jal Lagane ke Fayde: गुलाब जल को त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह त्वचा को मॉइश्चराइज करता है। यह त्वचा की ड्राईनेस को कम करने में मदद करता है। गुलाब जल त्वचा को मुलायम, कोमल और चमकदार बनाता है। अगर आप नियमित रूप से चेहरे पर गुलाब जल लगाएंगे, तो इससे दाग-धब्बों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। रोजाना चेहरे पर गुलाब जल लगाने से त्वचा का निखार बढ़ता है। ज्यादातर लोग गुलाब जल का इस्तेमाल टोनर और क्लींजर के रूप में करते हैं। आप चाहें तो गुलाब जल को फेस पैक (Gulab Jal Face Pack) के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर, अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बे हैं, तो आप गुलाब जल में इन 3 चीजों को मिक्स करके त्वचा पर अप्लाई कर सकते हैं।

दाग-धब्बे मिटाने के लिए गुलाब जल में क्या मिलाकर लगाएं?

अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बे हैं, तो आप गुलाब जल में इन 3 इंग्रीडिएंट्स को मिक्स करके लगा सकते हैं।

  • गुलाब जल- 2 चम्मच
  • चंदन पाउडर- 1 चम्मच
  • एलोवेरा जेल- 2 चम्मच
  • विटामिन-ई - 1 कैप्सूल

चेहरे पर गुलाब जल कैसे लगाएं?

  • आप सबसे पहले एक बाउल में गुलाब जल लें।
  • इसमें चंदन पाउडर और एलोवेरा जेल मिक्स करें।
  • इसके बाद इसमें विटामिन-ई कैप्सूल ऑयल डालें।
  • अब आप इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं।
  • खासकर, जिस जगह पर दाग-धब्बे हैं, उस एरिया पर इसे जरूर लगाएं।
  • 40-45 मिनट बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें।
  • बेहतर रिजल्ट के लिए आप इस पेस्ट को कुछ दिनों तक रोज लगा सकते हैं।

गुलाब जल कैसे दूर करता है चेहरे के दाग-धब्बे?

गुलाब जल स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। गुलाब जल त्वचा को हाइड्रेट और मॉइश्चराइज भी करता है। आपको बता दें कि गुलाब जल में विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो त्वचा के दाग-धब्बों को मिटाने में मदद करते हैं। गुलाब जल त्वचा की रंगत को भी निखारता है। आप चाहें तो गुलाब जल को सीधे तौर पर भी चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन, दाग-धब्बे मिटाने के लिए ऊपर बताया गया तरीका ज्यादा असरदार होता है।

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चेहरे पर गुलाब जल लगाते समय क्या सावधानी बरतें?

  • चेहरे पर गुलाब जल लगाने से पहले इसकी शुद्धता की जांच जरूर करें।
  • हमेशा एल्कोहल फ्री गुलाब जल का ही इस्तेमाल करें।
  • चेहरे पर गुलाब जल लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।
  • चेहरे पर गुलाब जल लगाने के बाद माइ्ल्ड मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें।
  • गुलाब जल का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें।
  • नेचुरल गुलाब जल का ही उपयोग करें। केमिकल रोज वॉटर से बचें।

Highlights:

  • चेहरे पर गुलाब जल लगाना बेहद फायदेमंद होता है।
  • चेहरे पर गुलाब जल लगाने से पीएच लेवल बैलेंस रहता है।
  • गुलाब जल त्वचा को हाइड्रेटेड बनाए रखने में मदद करता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More