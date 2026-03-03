होली के रंगो से बालों को नहीं होगा नुकसान, खेलने से पहले लगाएं ये 5 चीजें

Holi Hair Care Tips: बालों को होली के रंगों से बचाने के लिए कुछ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। जानें, इनके बारे में-

Holi Hair Care Tips: होली के रंगों से सिर्फ त्वचा को नहीं, बालों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए होली खेलने से पहले बालों को भी तैयार करना जरूरी होता है। ज्यादातर लोग होली खेलने से पहले बालों महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, इनमें केमिकल होता है जो बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए होली खेलने से पहले बालों पर ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, जो नेचुरल हो और बालों को कोई नुकसान भी न पहुंचाए। इनसे बालों को नमी मिलती है और बालों पर मॉइश्चर बना रहता है। होली के रंगों से बचने के लिए आप बालों पर कुछ चीजों लगा सकते हैं, जानें इनके बारे में-

नारियल का तेल लगाएं

होली के रंगों से बालों को बचाने के लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल तेल बालों को मॉइश्चराइजर करता है और बालों पर नमी बनाए रखने में मदद करता है। इसके लिए आप नारियल तेल को गुनगुना करें और फिर इसे बालों पर अप्लाई करें। जब होली खेलने के बाद आप बाल धोएंगे, तो बालों से सारा रंग निकल जाएगा और बाल शाइनी भी नजर आएंगे।

एलोवेरा जेल लगाएं

होली के रंगों से बालों को बचाने के लिए आप एलोवेरा जेल का उपयोग कर सकते हैं। एलोवेरा जेल बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। एलोवेरा जेल स्कैल्प के लिए भी फायेदमंद होता है। इसके लिए आप एलोवेरा जेल लें और इसे बाल-स्कैल्प पर अप्लाई करें। जब आप होली खेल लेंगे, तो बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें। इससे बालों पर रंग जमा नहीं होगा और सारा आसानी से निकल जाएगा। एलोवेरा जेल बालों को चमकदार और मुलायम भी बनाता है।

बादाम का तेल लगाएं

होली के रंगों से बालों को बचाने के लिए आप बादाम का तेल भी लगा सकते हैं। बादाम का तेल बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। यह होली के रंग हटाने में असरदार होता है। इसके लिए आप बादाम का तेल लें और इसे हल्का गुनगुना करें। इसे बालों और स्कैल्प पर अप्लाई करें। होली रंग खेलने के बाद बाल धोएं, इससे रंग आसानी से निकल जाएगा और बालों की ड्राईनेस भी दूर होगी।

चावल का पानी लगाएं

होली खेलने से पहले आप चावल का पानी भी लगा सकते हैं। आप चावल का मांड बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसके लिए आप बालों और स्कैल्प पर चावल का मांड लगाएं। इसे बालों पर लगाकर छोड़ दें और फिर जमकर होली खेलें। इसके बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें। चावल का पानी बालों से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है। यह बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है।

सरसों का तेल लगाएं

होली खेलने से पहले बालों पर सरसों का तेल लगा सकते हैं। आप सरसों के तेल को बालों और स्कैल्प पर लगाएं। होली खेलने से पहले बालों पर अच्छी तरह से अप्लाई करें। जब आप होली खेले लेंगे, तो इसके बाद सिर को माइल्ड शैंपू से धो लें। सरसों का तेल बालों को नमी प्रदान करता है और इससे बालों को मजबूती भी मिलती है। सरसों का तेल बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है।

