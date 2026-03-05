Add The Health Site as a
होली के बाद ड्राई हो गई है स्किन, तो लगाएं ये 5 चीजें, मुलायम और चमकदार बनेगी स्किन

होली के बाद स्किन ड्राई हो गई है तो इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये त्वचा का निखार बढ़ाते हैं और दाग-धब्बों को मिटाते हैं।

होली के बाद ड्राई हो गई है स्किन, तो लगाएं ये 5 चीजें, मुलायम और चमकदार बनेगी स्किन

Written by Anju Rawat |Published : March 5, 2026 3:11 PM IST

Dryness Kaise Door Kare: होली रंगों का त्योहार है, लेकिन इस त्योहार के बाद अक्सर लोगों को स्किन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केमिकल वाले रंग, धूप, धूल और बार-बार चेहरा धोने की वजह से त्वचा अपनी नमी खो देती है। इसकी वजह से स्किन ड्राई, बेजान और ड्राई हो जाती है। कई लोगों को खुजली, लालपन और जलन जैसी परेशानियां भी होने लगती हैं। अगर आपकी त्वचा भी होली खेलने के बाद ड्राई और डल हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ घरेलू चीजों की मदद से आप अपनी त्वचा की नमी और चमक वापस पा सकते हैं। ये चीजें स्किन को हाइड्रेट करती हैं और उसे मुलायम और हेल्दी भी बनाती हैं।

1. एलोवेरा जेल लगाएं

एलोवेरा जेल को स्किन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो स्किन की समस्याओं को दूर करने में असरदार होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके लिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल लें और इसे चेहरे-गर्दन पर अच्छी तरह अप्लाई करें। 2 से 3 मिनट तक धीरे-धीरे मालिश करें और फिर चेहरे को सादे पानी से धो लें। एलोवेरा जेल त्वचा को मॉइश्चराइज करता है। एलोवेरा जेल रंगों के केमिकल की वजह से हुई जलन को भी कम करने में मदद करता है।

2. नारियल तेल लगाएं

नारियल तेल त्वचा को नेचुरली मॉइश्चराइज करने में मदद करता है। यह स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। अगर होली के बाद आपकी स्किन डल, बेजान और ड्राई हो गई है तो आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल तेल में विटामिन ई होता है, जो त्वचा पर नमी बनाए रखने में मदद करता है। इसके लिए आप थोड़ा-सा नारियल का तेल लें और इससे चेहरे की मालिश करें। आप रात में नारियल तेल को चेहरे पर लगाकर सो सकते हैं और सुबह चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। इससे त्वचा की ड्राईनेस धीरे-धीरे कम होने लगेगी

3. दही लगाएं

त्वचा की ड्राईनेस मिटाने के लिए आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो त्वचा को एक्सफोलिएट करता है। इससे डेड स्किन आसानी से रिमूव हो जाते हैं। आप 2 चम्मच दही लें और इसे चेहरे पर अप्लाई करें। 1 से 2 मिनट तक चेहरे की मसाज करें और इसके बाद त्वचा को गुनगुने पानी से धो लें। दही चेहरे के दाग-धब्बों को कम करने में भी असरदार होती है। दही में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो होली के रंगों की वजह से होने वाले मुंहासों को कम करने में भी असरदार होते हैं।

4. कच्चा दूध लगाएं

होली खेलने के बाद अगर आपकी स्किन भी डल और ड्राई हो गई है तो आप कच्चे दूध का उपयोग कर सकते हैं। दूध त्वचा को पोषण देता है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो स्किन को हेल्दी बनाते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच कच्चा दूध लें। इसमें चुटकीभर हल्दी मिलाएं।

इसे कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाएं और 10–15 मिनट बाद चेहरा धो लें। इससे त्वचा की ड्राईनेस कम होती हैऔर त्वचा की रंगत भी साफ होती है।

5. ग्लिसरीन लगाएं

त्वचा की ड्राईनेस कम करने के लिए आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, तो ग्लिसरीन और गुलाब जल का मिश्रण काफी फायदेमंद हो सकता है। यह स्किन को गहराई से हाइड्रेट करता है। आप एक चम्मच ग्लिसरीन लें। इसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं। इसे चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। आप चाहें तो इसे रातभर चेहरे पर लगाकर छोड़ सकते हैं।

Highlights:

  • होली के बाद त्वचा की ड्राईनेस दूर करने के लिए आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं।
  • होली के बाद आप चेहरे पर ग्लिसरीन अप्लाई कर सकते हैं।
  • कच्चा दूध लगाने से भी स्किन ड्राईनेस दूर होती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More