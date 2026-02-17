Add The Health Site as a
What does retinol do for your face : स्किन की कई तरह की परेशानियों को कम करने के लिए कुछ लोग अपने चेहरे पर रेटिनॉल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आप गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यह फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

स्किन को ज्यादा सेंसिटिव बना देती है रेटिनॉल, चेहरे पर लगाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
Written by Kishori Mishra |Published : February 17, 2026 3:31 PM IST

How to Use Retinol : सर्दियों के मौसम में वैसे तो कई समस्याएं होती हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे आम है वह है स्किन प्रॉब्लम। दरअसल, विंटर्स में स्किन काफी रूखी हो जाती है और उसमें पपड़ी जम सकती है, वह फट सकती है और स्किन पर खुजली या जलन जैसी समस्या भी हो सकती है। ऐसे समय में हम रेटिनॉल जैसे एक्टिव स्किनकेयर इंग्रीडिएंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, रेटिनॉल आमतौर पर एंटी-एजिंग और नई स्किन को लाने में मददगार होता है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह उल्टा असर कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। सर्दियों और रेटिनॉल स्किन के लिए ज्यादा मुश्किल बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी आप कुछ हैक्स की मदद से सर्दियों में भी इसके फायदे पा सकते हैं।

डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं कि सर्दियों में मौसम की स्थिति स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है, जिससे रेटिनॉल जैसे असरदार इंग्रीडिएंट्स को शामिल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ सावधानी बरतकर आप मुश्किलों से बच सकते हैं। आइए आपको कुछ टिप्स बताते हैं।

कम करें रेटिनॉल का इस्तेमाल

डर्मेटोलॉजिस्ट की मानें, तो शुरू में किसी भी चीज की अति आपकी स्किन को खराब कर सकती है। ऐसे में किसी भी चीज को स्किन पर धीरे-धीरे इस्तेमाल करो। जैसे शुरू में सिर्फ दिन में दो बार रेटिनॉल का इस्तेमाल करें। जो लोग पहली बार रेटिनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए आसान फॉर्मूलेशन जैसे एनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है, जो जेंटल और सेफ होते हैं व इरिटेशन को कम करते हैं। शुरू में इसे हर तीसरी दिन रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें।

स्किन को मॉइश्चराइज करें

दूसरा तरीका जो इस नए इंग्रीडिएंट को आपकी रूटीन में आसानी से शामिल करने में मदद करता है, वह है मॉइस्चराइज़िंग। हालांकि मॉइस्चराइजिंग किसी भी स्किनकेयर रूटीन का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन जब आप रेटिनॉल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कुछ खास तरह के मॉइस्चराइजर रेटिनॉल के फायदों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए शुरू में ऐसे प्रोडक्ट्स देखें जिनमें कोकोआ बटर या कोएंजाइम Q10 जैसे सूदिंग इंग्रीडिएंट्स भी हों। ये इंग्रीडिएंट्स इरिटेशन को कम करते हैं और स्किन बैरियर को बेहतर सपोर्ट करते हैं।

रोज़ाना लगाएं सनस्क्रीन

एक और जरूरी सावधानी जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, वह है सनस्क्रीन। जब आप रेटिनॉल का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिससे डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन बैरियर की सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन की अहमियत पर जोर देते हैं। इसलिए कम से कम SPF 50 और PA+++ वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चुनें।

हार्श एक्सफ़ोलिएंट्स से बचें

जब आप रेटिनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे इंग्रीडिएंट्स से बचें जो स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे जलन, लालिमा और पपड़ी उतर सकती है।

हाइड्रेट रहें

स्किन को ग्लोइंग बनाए रखना चाहते हैं, तो अंदर से हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। इसके लिए खबू सारा पानी पिएं ताकि आप हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि हाइड्रेटेड स्किन बैरियर पर रेटिनॉल से जलन होने की संभावना कम होती है।

  • रेटिनॉल स्किन की कई परेशानियों को दूर कर सकता है।
  • रेटिनॉल का इस्तेमाल चेहरे पर सही तरीके से करें।
  • स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ही जरूरी होता है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

