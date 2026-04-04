Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

Morning Skin Care Routine : सुबह उठते ही चेहरे पर क्या लगाना चाहिए?

Morning skincare routine for glowing face : सुबह सबसे पहले चेहरे पर सही चीज लगाई जाए, तो इससे स्किन हाइड्रेट रहती है। एक्सपर्ट कहते हैं- सुबह का सही स्किन केयर रूटीन आपकी त्वचा को लंबे समय तक चमकदार बनाकर रखता है।

Morning Skin Care Routine : सुबह उठते ही चेहरे पर क्या लगाना चाहिए?
मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन सही होना जरूरी है।
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Chandni J Gupta

Written by Ashu Kumar Das |Published : April 4, 2026 9:30 AM IST

सुबह उठते ही हम अपनी रोजमर्रा के जीवन के बारे में सोचते हैं? ऑफिस जाना, नाश्ता बनाना और भी बाकी चीजें। लेकिन क्या आप जानते हैं जैसे सुबह उठते ही आपके दिन का रूटीन तय होता है और आपका दिन कैसा जाएगा, यह तय करता है। ठीक वैसे ही सुबह का स्किन केयर रूटीन आपके चेहरे की सुंदरता और स्वास्थ्य को तय करता है। सुबह उठने के बाद आप अपने चेहरे पर सही चीज लगाते हैं, तो इससे स्किन पूरा दिन दिनभर फ्रेश, ग्लोइंग और हेल्दी बनी रहती है। वहीं, गलत स्किन केयर रूटीन चेहरे को डल, बेजान और झाइयों से भरा हुआ बना सकता है। आज दिल्ली के एलांटिक हेल्थकेयर की डर्मोटॉलिजिस्ट डॉ. चांदनी जैन गुप्ता से जानेंगे सुबह आपको चेहरे पर क्या लगाना चाहिए (Subh Chehre Par Kya Lagana Chaiye) और खूबसूरत चेहरे के लिए सही स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए (Morning Ka Skin Care Routine Kaise Hona Chaiye)?

सुबह स्किन केयर क्यों जरूरी है?

डॉ. चांदनी जैन गुप्ता बताती हैं कि रात के दौरान हमारी त्वचा खुद को रिपेयर करती है। सुबह उठते समय त्वचा पर ऑयल, डेड स्किन और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। ऐसे में अगर सही तरीके से सफाई और पोषण न दिया जाए, तो पिंपल्स, डलनेस और एजिंग जैसी समस्याएं समय से पहले ही बढ़ जाती हैं।

सुबह चेहरे पर क्या लगाना चाहिए? (Step-by-Step Routine)

Also Read

More News

डॉक्टर के अनुसार, सुबह चेहरे पर स्टेप बॉय स्टेप नीचे बताई गई चीजें लगानी चाहिए।

1. क्लींजर (Cleanser)

सुबह सबसे पहले चेहरे को अच्छे फेस वॉश या क्लींजर से साफ करना चाहिए। सही क्लींजर से चेहरे को साफ करने के लिए बैक्टीरिया और गंदगी पोर्स से बाहर निकलते हैं और पिंपल्स की समस्या धीरे-धीरे कम होने लगती है।

2. टोनर (Toner)

क्लींजर के बाद दूसरा स्टेप आता है टोनर का। टोनर त्वचा के pH लेवल को बैलेंस करता है और पोर्स को टाइट करता है। यूं तो बाजार में कई प्रकार के टोनर मौजूद हैं, लेकिन आप किसी प्राकृतिक टोनर लगाना चाहते हैं, तो गुलाब जल का विकल्प अपना सकेत हैं। सुबह चेहरे पर गुलाब जल लगाने से स्किन फ्रेश और हाइड्रेटेड रहती है।

applying serum सीरम स्किन को अंदर से पोषण देता है।

3. सीरम (Serum)

सीरम में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं। टोनर के बाद चेहरे पर सीरम लगाने से स्किन को अंदर से हाइड्रेशन मिलता है। यह पोर्स को पोषण देकर एजिंग के लक्षणों को कम करता है। चेहरे पर सीरम लगाने से स्किन हेल्दी दिखती है।

4. मॉइस्चराइजर (Moisturizer)

हर स्किन के लिए मॉइस्चराइजर जरूरी है। सीरम का इस्तेमाल करने के बाद चेहरे पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। ये त्वचा को नमी देता है और सॉफ्ट बनाता है।

अगर आप घर से बाहर जानें वाले हैं, तो अपनी स्किन टाइप के अनुसार- सबसे आखिर में सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। आपकी स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा सीरम, मॉइस्चराइजर सही है, इस बारे में जानने के लिए डॉक्टर से बात करें।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More