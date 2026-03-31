क्या सच में झुर्रियां खत्म कर देते हैं LED Mask? जानें इसका इस्तेमाल करने का तरीका और फायदे

What is LED Mask? आजकल चेहरे पर Led Mask लगाने का काफी ट्रेंड चल रहा है, आपने भी सोशल मीडिया पर या कहीं न कहीं इसे जरूर देखा होगा। लेकिन क्या है सच में फायदेमंद है या नहीं, इसके बारे में इस लेख में जानेंगे।

Benefits of LED Mask in Hindi: आज की तेज और तनावपूर्ण जीवन-शैली में हमारे शरीर और दिमाग के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है हमारी त्वचा। यह तनाव झुर्रियों और डार्क स्पॉट के रूप में दिखने लगा है, जो कि आपकी सुंदरता को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में आप अक्सर ही अपनी उसी खूबसूरती को वापस पाने के लिए तरह तरह के उपायों को अपनाने लगते हैं।ल मगर इस समय एक नया तरीका ट्रेंड में आ गया है, यह है एलईडी फेस मास्क। इसका क्रेज इस कदर देखा जा रहा है कि इससे स्किन केयर की दुनिया में अपनी खास जगह बना ली है। यह एक तकनीक है, जो त्वचा की गहराई तक जाती है और उस पर काम करती है। इससे त्वचा को निखारने और झुर्रियों को कम करने में मदद मिलती है। तो आइए जानते हैं इस नए क्रेज के बारे में और इसके इस्तेमाल का तरीका और फायदे भी।

ऐसे करता है काम एलईडी मास्क

एलईडी मास्क में विशेष प्रकार की लाइट थेरेपी का उपयोग किया जाता है। इसमें रेड, ब्लू और इन्फ्रारेड लाइट होती है। रेड लाइट त्वचा के कोलाजेन उत्पादन को बढ़ाती है, जिससे चेहरे पर मौजूद झुर्रियां और महीन रेखाएं कम होती हैं। वहीं ब्लू लाइट त्वचा के बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है, जिससे मुहांसे और उससे त्वचा पर होने वाली सूजन घटती है। यह इन्फ्रारेड लाइट त्वचा की गहराई में जाती है और कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है।

ऐसे करना है इस्तेमाल

एलईडी मास्क का इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं, बल्कि बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले आप चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें। अब त्वचा पर थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाएं। उससे सुखने दें और अब आप मास्क को पहनें और 10-20 मिनट शांत मन से लाइट थेरपी का मजा लें। इस प्रक्रिया को आप हफ्ते में 3-4 बार दोहराएं। हालांकि ध्यान देना जरूरी है कि इसका असर आपकी आंखों पर न पड़े, इसलिए सुरक्षा के लिए आंखों को बंद करें या मास्क में लगे सुरक्षा शील्ड का उपयोग करें।

Led Mask के फायदे

एलईडी मास्क के लाभों पर किए गए शोधों में भी यह सिद्ध हो चुका है कि यह आपकी त्वचा के लिए बेहद लाभकारी है। इससे झुर्रियां कम होती हैं, त्वचा टाइट होती है और फिर धीरे-धीरे त्वचा ग्लोइंग दिखने लगती है। साथ ही इसके इस्तेमाल से त्वचा की बनावट भी बेहतर हो जाती है, त्वचा का पिगमेंटेशन घटता है और इससे उम्र बढ़ने के संकेत भी धीमे हो जाते हैं। इसलिए अगर आप इसका नियमित इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन को इसके कई लाभ मिल सकते हैं, जिससे त्वचा स्वस्थ दिखाने लगती है।

सावधानियां अपनानी होंगी

एलईडी मास्क सुरक्षित है। मगर जरूरी है इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना। इससे आपकी त्वचा तो स्वस्थ हो जाती है, लेकिन अगर सही ढंग से इस्तेमाल न किया जाए तो आंखों को नुकसान हो सकता है। वहीं अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है या आपको कोई स्किन रोग है, तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें वरना कोई बड़ी परेशानी भी सामने आ सकती है।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।