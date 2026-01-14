Select Language

Hair Transplant Se Kitne Time Mai Baal Aate Hain: क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हैं? अगर हां तो आइए पहले एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से जानते हैं कि यह क्या होता है और इसमें कितना खर्चा आता है।

जानें हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है? इसमें कितना खर्चा आता है और बाल कितने समय में उग जाते हैं?
Dr Amit Bangia

January 14, 2026

Hair Transplant Kise Kehte Hain: आजकल बालों के झड़ने की समस्या से हर कोई परेशान है। यहां तक कि 30-35 साल के महिलाएं व पुरुषों के बाल भी झड़ रहे हैं और वह गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। जिसके इलाज के तौर पर अब लोग तेल या अन्य नुस्खों की तरह नहीं, बल्कि हेयर ट्रांसप्लांट की ओर भाग रहे हैं। बात जब हेयर ट्रांसप्लांट की आती है तो हर कोई अलग-अलग परिभाषाएं देता है, क्योंकि कोई भी इसके सही प्रोसीजर के बारे में नहीं जानता है। लेकिन इतना सभी को पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट बालों को वापस उगाने का काम करता है। हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है?इसमें कितना खर्चा आता है? और क्या इस प्रक्रिया के दौरान दर्द होता है? यह सब जानने के लिए हमने एशियन हॉस्पिटल के एसोसिएट डायरेक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित बांगिया से बात की।

डॉक्टर अमित का कहना है कि 'आज के समय में बालों का झड़ना (Hair Loss) सिर्फ उम्र से जुड़ी समस्या नहीं रह गई है। कम उम्र में गंजापन या बालों का पतला होना आत्मविश्वास को गहराई से प्रभावित करता है। ऐसे में हेयर ट्रांसप्लांट एक लोकप्रिय और स्थायी समाधान बनकर उभरा है। लेकिन इससे जुड़ी कई गलतफहमियां भी लोगों के बीच पनप रही हैं। आइए जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की सच्चाई क्या है, इसमें कितनी लागत आती है, दर्द होता है और आखिर में इसका रिजल्ट कैसा मिलता है और कितने समय में मिलता है।

हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है?

बता दें कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसमें सिर के उस हिस्से से बालों की जड़ें निकाली जाती हैं जहां बाल घने होते हैं। आमतौर पर सिर का पिछला हिस्सा से और फिर उन्हें गंजे या कम बालों वाले हिस्से में लगाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं, 'हेयर ट्रांसप्लांट में हम मरीज के अपने ही बालों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए रिजल्ट नेचुरल और लॉन्ग-लास्टिंग होते हैं।'

हेयर ट्रांसप्लांट कितने प्रकार का होता है?

मुख्य रूप से हेयर ट्रांसप्लांट के तीन प्रकार होते हैं- 

  1. FUT (Follicular Unit Transplant): इसमें स्कैल्प की एक पट्टी निकालकर ग्राफ्ट तैयार किए जाते हैं।
  2. FUE (Follicular Unit Extraction): इसमें एक-एक ग्राफ्ट सीधे निकाले जाते हैं, बिना किसी बड़े कट के।
  3. DHI (Direct Hair Implantation): यह FUE का एडवांस रूप है, जिसमें खास पेन से बाल लगाए जाते हैं।

हेयर ट्रांसप्लांट कब करवाना चाहिए?

जब बालों का झड़ना स्थिर हो जाए और मेडिकल ट्रीटमेंट से फायदा न मिल रहा हो, तब हेयर ट्रांसप्लांट करवाना सही माना जाता है। एक्सपर्ट राय देते हैं कि 'आमतौर पर 30 साल की उम्र के बाद हेयर ट्रांसप्लांट बेहतर रहता है, जब हेयर लॉस पैटर्नसाफ दिखने लगता है।'

हेयर ट्रांसप्लांट किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए?

  • हर व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट के लिए योग्य नहीं होता।
  • जिनका डोनर एरिया कमजोर हो
  • बहुत कम उम्र में अत्यधिक हेयर लॉस
  • अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या गंभीर मेडिकल कंडीशन
  • ऑटोइम्यून स्कैल्प डिजीज

साथ ही डॉक्टर कहते हैं कि 'गलत कैंडिडेट में किया गया हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट खराब हो सकता है।'

हेयर ट्रांसप्लांट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

  1. स्कैल्प हेल्दी हो, कोई इंफेक्शन न हो
  2. डोनर एरिया पर्याप्त हो
  3. क्लिनिक और सर्जन अनुभवी हों
  4. नेचुरल हेयरलाइन डिजाइन पर जोर दिया जाए

हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आता है?

भारत में हेयर ट्रांसप्लांट का खर्च आमतौर पर 30,000 से 2,50,000 रुपये या उससे अधिक हो सकता है। यह निर्भर करता है इन चीजों पर- 

  • ग्राफ्ट्स की संख्या
  • इस्तेमाल की गई तकनीक
  • डॉक्टर का अनुभव
  • क्लिनिक का शहर

हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट कितने समय में दिखते हैं?

डॉक्टर के अनुसार आमतौर पर 2–3 हफ्ते में ट्रांसप्लांट किए गए बाल झड़ जाते हैं, जो कि नॉर्मल है। इसके बाद 3–4 महीने में नए बाल उगना शुरू होते हैं और फिर 8–12 महीने में फाइनल रिजल्ट दिखता है। डॉक्टर अमित कहते हैं कि 'इसमें धैर्य बहुत जरूरी है, हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट समय के साथ बेहतर होता है।'

साथ ही आखिर में डॉक्टर ने कहा कि 'हेयर ट्रांसप्लांट कोई जादू नहीं, बल्कि एक मेडिकल साइंस आधारित प्रक्रिया है। सही जानकारी, सही डॉक्टर और सही समय पर किया गया हेयर ट्रांसप्लांट प्राकृतिक और संतोषजनक परिणाम दे सकता है। अगर आप इस ट्रीटमेंट पर विचार कर रहे हैं, तो पहले किसी अनुभवी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से परामर्श जरूर लें।'

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

