Egg Oil Benefits for Hair in Hindi: बालों को घना, स्वस्थ और काला बनाए रखने के लिए सबसे बेहतर और प्राकृतिक तरीका है बालों में तेल लगाना। नेचुरल ऑयल में सबसे ज्यादा आप नारियल, बादाम या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते होंगे, ताकि आपके बाल हेल्दी और जड़ों से मजबूत बने रहें। लेकिन एक तेल और है, जिसे आप अपने बालों को स्वस्थ रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एग ऑयल (Egg Oil) के बारे में। जी हां, अंडे से तैयार किया गया तेल बालों में जान डाल देता है। हो सकता है आपने इसके बारे में पहले ना सुना हो और ना ही इस्तेमाल किया हो। लेकिन जब बालों पर होने वाले इसके फायदों (Ande ke tel ke fayde in Hindi) के बारे में जानेंगे, तो जरूर करेंगे इस्तेमाल…… Also Read - Sara Ali Khan Head Massage: सारा अली खान की चम्पी करती दिखीं मां अमृता सिंह, मॉनसून में हेड मसाज करते हुए इन बातों का ज़रूर रखें ध्यान

क्या है एग ऑयल? (What is Egg Oil?)

अंडे का तेल (Egg oil) को एग यॉक ऑयल (Egg Yolk Oil) भी कहते हैं। अंडे की जर्दी से यह तेल तैयार किया जाता है। अंडे का पिला वाला भाग बहुत हेल्दी होता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो बालों के स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स ये तीनों तत्व इसमें होते हैं, जो बालों को जड़ों से मजबूत रखते हैं। कोलेस्ट्रॉल बालों के साथ ही त्वचा के लिए भी आवश्यक होता है। यह त्वचा और स्कैल्प में आसानी से अवशोषित (Absorb) हो जाता है। यदि आपकी त्वचा बहुत ड्राई रहती है या त्वचा से संबंधित कोई और समस्या है, तो इन समस्याओं भी एग ऑयल से दूर किया जा सकता है। अंडे के तेल में जरूरी पॉली-सैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे ओमेगा-3 और ओमेगा-6 भी होता है, कोशिकाओं के सामान्य विकास को बनाए रखने में मदद करता है। Also Read - Healthy Scalp: स्कैल्प रहेगा हेल्दी तो बाल होंगे जड़ से मजबूत, यूं करें दूर स्कैल्प पर जमी गंदगी

बालों के लिए अंडे के तेल के फायदे (Benefits of Egg Oil for Hair)

रूसी और बालों का झड़ना रोके अंडे का तेल

बालों को घना, स्वस्थ और जड़ों से मजबूत बनाए रखने के लिए एग हेयर मास्क के फायदे भी खूब हैं। ये बालों को अलग शाइन देता है। पर कुछ लोगों को अंडे से तैयार हेयर मास्क की बदबू बर्दाश्त नहीं हो पाती। ऐसे में आप ट्राई कर सकते हैं एग ऑयल (Egg Oil)। यदि आप नारियल, जैतून या फिर बादाम का तेल लगाकर भी अधिक लाभ नहीं पा रहे हैं, तो आप कुछ दिनों के लिए अंडे से तैयार तेल को अप्लाई करके देखें। यह कम उम्र में बालों के गिरने की समस्या को घटाता है। चूंकि इसमें ओमेग 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, जिनमें ईएफए नाम का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, जो बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह कोशिकाओं के विकास, रक्त संचार को बढ़ाकर हेयर फॉलिकल्स को दोबारा से बनाने में मदद करता है। इसके अलावा इस तेल में कुछ एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो स्कैल्प को हेल्दी बनाते हैं। रूसी और बालों का झड़ना रोकते हैं। Also Read - Hair Loss in Men: 25 साल से कम उम्र के पुरुषों में बालों के झड़ने के 3 मुख्य कारण

एग ऑयल बालों में लाए चमक

जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि एग ऑयल में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एपिडर्मिस में तेल को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इससे बालों में दोबारा जान (ande ke tel ke fayde in Hindi) आती है। बाल जड़ों से रिपेयर होते हैं। कोलेस्ट्रॉल में मौजूद सक्रिय एमोलिएंट रूखे बालों को मॉइस्चराइज करके उनमें जान डालते हैं।

स्कैल्प और बालों को रखता है हाइड्रेटेड

अंडे के तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। स्कैल्प और बालों को रखता है हाइड्रेट। बालों में होने वाले हेयर एजिंग की समस्या को रोकता है। स्कैल्प में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है। बालों की जड़ों को मजबूती देता है। बालों को अधिक घना और काला बनाता है। तो अब आप कुछ दिनों के लिए एग ऑयल को भी जरूर ट्राई करके देखें।