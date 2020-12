बालों का झड़ना मौजूदा वक्त की ऐसी समस्या है, जिससे हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। बालों के झड़ने के पीछे या फिर खराब खान-पान की आदतें जिम्मेदार हों या फिर आपकी खराब जीवनशैली, इस समस्या से निजात पाना हर किसी के बस की बात नहीं। हालांकि अब बालों को बढ़ाने और उन्हें फिर से उगाने के लिए कई तरह के उपचार बाजार में हैं लेकिन ये कितने असरदार हैं, इसके जवाब किसी के पास नहीं हैं। पिछले तीन-चार सालों से बालों को उगाने के लिए बायोटीन (what is biotin) नाम की चीज बहुत ज्यादा प्रचलन में है। बालों को बढ़ाने से लेकर उन्हें फिर से उगाने में बायोटिन का इस्तेमाल लगभग बहुत ज्यादा बढ़ा है। डॉक्टर भी हेयरफॉल की समस्या के लिए बायोटिन पिल्स लेने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बायोटिन क्या है और इसके इस्तेमाल से क्या वाकई में बाल उगाए जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा संभव है तो इस लेख में हम आपकी इस दुविधा का अंत कर रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे बायोटिन (what is biotin) आपके झड़ते बालों को रोक सकता है और आपको गंजा होने से बचा सकता है। Also Read - बालों में खुजली (itchy scalp) से परेशान? इन 3 आयुर्वेदिक टिप्स से दूर करें बालों की खुजली

बायोटिन (what is biotin) का इस्तेमाल लगभग हर वह व्यक्ति कर रहा है, जो बालों के झड़ने की समस्या से परेशान है। बायोटिन न सिर्फ बालों के लिए फायदेमंद है बल्कि नए बाल लाने में भी आपकी मदद कर सकता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि सिर्फ बायोटिन से नहीं बल्कि इसके अलावा आपको और भी कई चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेगी ताकि बालों को फिर से उगाया जा सके। तो आइए पहले बात करते हैं कि बायोटिन की आखिर ये है क्या । Also Read - क्या कोविड-19 की वजह से हो सकता है हेयर फॉल, ऐसे रोकें बालों का झड़ना

क्या है बायोटिन (what is biotin)

बायोटिन (what is biotin) एक प्रकार का विटामिन है, जो कि पानी में आसानी से घुल जाता है, इसलिए इसे एक प्रकार का घुलनशील विटामिन कहते हैं। बायोटिन को विटामिन b7 और विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। Also Read - दिवाली की भागदौड़ के बीच ऐसे रखें अपने बालों का ध्यान, ड्राई स्कैल्प और डेंड्रफ से मिलेगा छुटकारा

कैसे बालों के लिए फायदेमंद है बायोटिन

हमारे बाल केरेटिन नाम के प्रोटीन से बन होते हैं, जब हमारे शरीर में विटामिन b7 की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर केरेटिन का अवशोषण भी कम करना शुरू कर देता है। केरेटिन की कमी के कारण हमारे बाल पतले और कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। बालों के कमजोर होने के कारण बालों का झड़ना शुरू हो जाता है।

बालों के कमजोर होकर झड़ने पर ही डॉक्टर बायोटिन (what is biotin) लेने की सलाह देते हैं क्योंकि बायोटिन आपके बालों को नरिश करने का काम करता है साथ ही उनकी थिकनेस भी बढ़ाता है।

इन कारणों से भी झड़ते हैं आपके बाल (what is biotin)

इस बात को जान लें कि सिर्फ बायोटिन (what is biotin) की कमी से ही बाल नहीं झड़ते बल्कि प्रदूषण ,प्रोटीन की कमी, एक्सरसाइज ना करने की वजह से ,ब्लड सर्कुलेशन की कमी, इत्यादि जैसे कारण है, जिनकी वजह से बाल झड़ते हैं।

ध्यान रखने योग्य जरूरी बात

बायोटिन (what is biotin) को विटामिन एच या पानी में घुलनशील विटामिन बी भी कहा जाता है यह आपके बालों को मजबूत करने में मदद करता है और इस प्रकार बाल गिरने और बालों को पतला होने से रोकता है। बालों के अलावा, यह आपकी त्वचा और नाखूनों के लिए भी बहुत अच्छा है।