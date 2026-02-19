विटामिन ई को बालों में लगाने से क्या होता है? जानिए लगाने का सही तरीका

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Uses of vitamin E for Hair : बिज़ी लाइफस्टाइल, धूल-मिट्टी और प्रदूषण व खाने की खराब आदतों की वजह से बालों का कमजोर होना काफी आम बात है। हालांकि, जब बाल जरूरत से ज्यादा तेजी से झड़ने लगते हैं, तो यह चिंता का विषय होता है। क्योंकि समय के साथ बाल अक्सर कमजोर हो जाते हैं और अपनी नेचुरल चमक भी खो देते हैं। हालांकि, विटामिन E बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं या उनकी चमक खो रही है, तो आप इसके लिए विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां हम आपको विटामिन ई के बालों के लिए फायदे और उसे इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं।
पहले यह जान लेते हैं कि बालों के झड़ने का असल कारण क्या होता है। दरअसल, बालों का झड़ना (एलोपेसिया), स्कैल्प में बढ़े हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और कम एंटीऑक्सीडेंट लेवल की वजह से होता है। हाल ही में, विटामिन E के एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट टोकोट्रिएनोल्स का बालों पर पड़ने वाला प्रभाव जानने के लिए एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च में पाया गया है कि इसके इस्तेमाल से बालों का विकास हुआ है। इसलिए नतीजा यह निकला कि विटामिन ई बालों के विकास में मदद कर सकता है।
विटामिन E कई तरह से बालों की हेल्थ को बरकरार रखने के लिए सपोर्ट कर सकता है। यह बालों को पोषण देता है और स्कैल्प का ख्याल रखता है। विटामिन E बालों के विकास को बढ़ावा देता है। दरअसल, यह कमजोर बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, ताकि आपके बालों को ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलें। इससे आपके बाल मजबूत और हेल्दी होते हैं।
बालों की मजबूती के लिए स्कैल्प का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। विटामिन E स्कैल्प पर तेल का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, जिससे यह बहुत ज़्यादा सूखा या बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो सिर की त्वचा पर होने वाली जलन, खुजली या पपड़ी को कम कर सकते हैं।
अगर बाल सूखे और कमजोर होते हैं या फिर दोमुंहे होते हैं, तो ऐसे बाल तेजी के साथ टूटने लगते हैं। ऐसे में अगर विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाए, तो इससे बाल मॉइश्चराइज्ड बने रहते हैं, जिससे बालों का टूटना कम होता है।
विटामिन E बालों के क्यूटिकल्स को रिपेयर करने और हाइड्रेशन को बेहतर बनाए रखने में मददगार होता है। इससे बेजान और रूखे बालों की खोई चमक वापस आती है, जिससे को रिपेयर करके और हाइड्रेशन को बेहतर बनाकर बेजान, खराब बालों की नेचुरल चमक वापस लाता है।
डर्मेटोलॉजिस्ट की मानें, तो विटामिन E का टॉपिकल और ओरल इस्तेमाल करने के मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं। दोनों तरीकों के फायदे हैं। दरअसल, टॉपिकल इस्तेमाल से पोषक तत्व सीधे स्कैल्प और बालों तक पहुंचते हैं। हालांकि, विटामिन E तेल काफी गाढ़ा होता है, इसलिए लगाने से पहले इसे पतला करना ज़रूरी है।
इसके लिए आप बादाम का तेल या फिर सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, खाने के ज़रिए विटामिन E लेने से बेहतर एब्जॉर्प्शन और सुरक्षा मिलती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information