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क्या गर्मी में चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं?

Multani Mitti: मुल्तानी मिट्टी में शीतलता होती है, इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है और जलन शांत होती है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा का निखार भी बढ़ाती है।

क्या गर्मी में चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं?
multani mitti for face

Written by Anju Rawat |Published : March 31, 2026 3:31 PM IST

Multani mitti benefits for Face: मुल्तानी मिट्टी को स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। लेकिन, मुल्तानी मिट्टी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। इसमें सबसे आम है- क्या गर्मी में चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं? इसका जवाब है- हां, आप गर्मियों में चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी गर्मियों में त्वचा पर होने वाली जलन को शांत करती है। मुल्तानी मिट्टी गर्मी की वजह से होने वाली फोड़े-फुंसियों से भी छुटकारा दिलाती है। इसलिए अगर आपको गर्मियों में फ्रेश और खूबसूरत स्किन चाहिए तो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल जरूर करें। मुल्तानी मिट्टी त्वचा का निखार बढ़ाती है और स्किन को यंग बनाए रखने में मदद करती है। आइए, जानते हैं चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से क्या होता है (Multani Mitti Lagane se Kya Hota Hai)?

चेहरे की चमक बढ़ती है

गर्मियों में चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी लगाने से त्वचा का निखार कई गुना बढ़ता है। मु्ल्तानी मिट्टी त्वचा से अतिरिक्त तेल को सोखता है और निखार बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपकी स्किन डल और बेजान है, तो मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगाना फायदेमंद हो सकता है।

जलन शांत होती है

गर्मियों में कई बार चेहरे पर जलन और इरिटेशन होने लगती है। ऐसे में आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी की तासीर ठंडी होती है, जिससे त्वचा की जलन और इरिटेशन कम होती है। अगर आप नियमित रूप से चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे तो इससे त्वचा की जलन, खुजली और रेडनेस जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।

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मुंहासों से छुटकारा मिलता है

मुल्तानी मिट्टी मुंहासों से भी छुटकारा दिलाता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है और इसकी वजह से आपके चेहरे पर मुंहासे निकलते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी का यूज करना फायदेमंद हो सकता है। मुल्तानी मिट्टी लगाने से फोड़े-फुंसियां और मुंहासे ठीक होते हैं। अगर आप चेहरे पर मुलतानी मिट्टी लगाएंगे तो इससे मुंहासों से छुटकारा मिल सकता है।

चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी कैसे लगाएं?

आप चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी कई तरीकों से लगा सकते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें और इसमें गुलाब जल या कच्चा दूध मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर अप्लाई करें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। मुल्तानी मिट्टी हटाने के बाद चेहरे पर मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं।

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मुल्तानी मिट्टी लगाते समय बरतें ये सावधानियां

  • मुल्तानी मिट्टी को ज्यादा देर तक चेहरे पर लगाकर न रखें।
  • मुल्तानी मिट्टी को एलोवेरा जेल, गुलाब जल या कच्चा दूध के साथ मिलाकर लगाएं।
  • मुल्तानी मिट्टी को साफ करने के बाद चेहरे को अच्छी तरह मॉइश्चराइज करें।
  • अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी का ज्यादा इस्तेमाल न करें।
  • मुल्तानी मिट्टी स्किन को रूखी बना सकती है, इसलिए इसे किसी हाइड्रेटिंग चीज के साथ मिलाकर ही चेहरे पर लगाएं।
  • अगर सेंसिटिव स्किन है, तो पैच टेस्ट के बाद ही चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाएं।

Highlights:

  • चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाना बेहद फायदेमंद होता है।
  • मुल्तानी मिट्टी त्वचा का निखार बढ़ाती है।
  • मुल्तानी मिट्टी मुंहासों से छुटकारा दिलाती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More