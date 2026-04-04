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चेहरे पर घी लगाने से क्या होता है? जानें Ghee त्वचा को कैसे बनाता है सॉफ्ट-शाइनी

Ghee Benefits for Skin: घी सेहत के साथ ही स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है। यह त्वचा को मुलायम बनाता है और दाग-धब्बों को मिटाने में असरदार होता है।

चेहरे पर घी लगाने से क्या होता है? जानें Ghee त्वचा को कैसे बनाता है सॉफ्ट-शाइनी
चेहरे पर घी लगाने के फायदे

Written by Anju Rawat |Published : April 4, 2026 2:25 PM IST

Ghee Benefits in Hindi: घी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन ए, डी, ई और के जैसे तत्व पाए जाते हैं। घी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स डाइट में घी शामिल करने की सलाह देते हैं। आयुर्वेद में भी घी को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। आपको बता दें कि घी सेहत के साथ ही त्वचा के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। इसलिए आप चाहें तो घी को अपने स्किनकेयर रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं। घी को चेहरे पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे त्वचा का निखार बढ़ेगा और दाग-धब्बों से भी छुटकारा मिल सकता है। घी को ड्राई स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है, इसलिए अगर आपकी रूखी त्वचा है तो चेहरे पर घी लगाना फायदेमंद हो सकता है।आइए, जानते हैं चेहरे पर घी लगाने के फायदे क्या हैं (Chehre Par Ghee Lagane ke Fayde)?

चेहरे पर घी लगाने से क्या होता है?

चेहरे पर घी लगाने से त्वचा को कई लाभ मिलते हैं।

1. त्वचा को नमी प्रदान करे

चेहरे पर घी लगाने से त्वचा को नमी मिलती है। घी में मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं, जो त्वचा को नमी प्रदान करते हैं। घी लगाने से त्वचा मुलायम और चमकदार बनती है। घी में फैटी एसिड होते हैं, जो त्वचा की गहराई में जाकर नमी को सील करते हैं।

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2. ड्राईनेस दूर करे

अगर आपकी स्किन ड्राई और बेजान है तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी लगाने से त्वचा की ड्राईनेस दूर होती है। घी लगाने से चेहरे का रूखापन दूर होता है और त्वचा मुलायम बनती है। ड्राई स्किन के लिए घी को बेहद अच्छा माना जाता है।

3. डेड स्किन हटाए

घी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करते हैं। चेहरे पर घी लगाने से नई कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं और त्वचा की चमक कई गुना बढ़ जाती है।

4. झुर्रियां कम करे

अगर आपके चेहरे पर उम्र से पहले ही झुर्रियां और फाइन लाइन्स नजर आने लगी हैं, तो आप घी का उपयोग कर सकते हैं। चेहरे पर घी लगाने से त्वचा में कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है और इससे त्वचा पर कसाव आता है। घी लगाने से झुर्रियां भी कम होने लगती हैं। घी में मौजूद विटामिन ए और ई, एंटी-एजिंग का काम करते हैं।

चेहरे पर घी लगाने का सही तरीका क्या है?

  • सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करें।
  • इसके लिए आप माइल्ड क्लींजर का यूज कर सकते हैं।
  • घी की 2-3 बूंद लें और चेहरे पर अप्लाई करें।
  • 5 मिनट तक चेहरे की धीरे-धीरे मालिश करें।
  • आप इसे रातभर लगाकर छोड़ सकते हैं।
  • आप चाहें तो एक घंटे में चेहरे को गुनगुने पानी से धो सकते हैं।

चेहरे पर घी लगाते समय बरतें ये सावधानियां

चेहरे पर घी लगाते समय आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए।

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  • चेहरे पर घी लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। आप घी को कान के पीछे या कोहनी पर लगाकर पैच टेस्ट कर सकते हैं।
  • ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन पर घी लगाने से बचना चाहिए।
  • रात में चेहरे पर घी लगाया है, तो सुबह त्वचा को गुनगुने पानी से अच्छी तरह साफ करें। इससे सारा घी त्वचा से आसानी से हट जाएगा।
  • चेहरे पर घी को रगड़ने से बचें। आप धीरे-धीरे चेहरे की मालिश कर सकते हैं।
  • चेहरे पर सिर्फ शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करें।

Highlights:

  • चेहरे पर घी लगाने से त्वचा मॉइश्चराइज होती है।
  • चेहरे पर घी लगाने से ड्राई स्किन से छुटकारा मिलता है।
  • घी लगाने से झुर्रियां और फाइन लाइंस कम होती हैं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More