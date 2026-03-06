Add The Health Site as a
बेसन से चेहरा कैसे धोएं, Skin Care एक्सपर्ट ने बताए 5 तरीके; जिससे मिलेगा खूबसूरत चेहरा

Besan se Chehra Dhone ke Fayde: प्रदूषण, धूल मिट्टी के कारण अगर आपकी स्किन भी डल और डैमेज हो गई है, तो चेहरे को नॉर्मल पानी की बजाय बेसन से धोकर देखिए। बेसन चेहरे को डीप क्लीन करता है।

VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Chandni J Gupta

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 6, 2026 7:27 AM IST

Besan se Chehra Dhone ke Fayde: सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई ग्लोइंग स्किन पाने के लिए बेताब है। इसके लिए लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ये केमिकल वाले प्रोडक्ट चेहरे को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा जा सकता है। ग्लोइंग स्किन के लिए आज भी हमारे देश में घरेलू उपाय ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। स्किन को ग्लोइंग बनाने में सबसे ज्यादा मददगार माना जाता है बेसन।

भारतीय घरों में सदियों से बेसन का इस्तेमाल स्किन केयर के लिए किया जाता रहा है। बेसन त्वचा को साफ करने, डेड स्किन हटाने, अतिरिक्त तेल कम करने और चेहरे पर नेचुरल ग्लो में मदद करता है। रोजाना साबुन की बजाय बेसन से चेहरा धोया जाए तो इससे पिंपल्स, एक्ने की समस्या भी कम होती है।

बेसन से चेहरा धोने के फायदे

  1. दिल्ली के एलांटिस हेल्थ केयर की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. चांदनी जैन गुप्ता के अनुसार, बेसन एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। चेहरे को बेसन से धोने से धूल, मिट्टी कम होती है और त्वचा फ्रेश नजर आती है।
  2. बेसन के पोषक तत्व त्वचा के डेड सेल्स को हटाकर नए सेल्स को उभारते हैं। इससे त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है।
  3. बेसन चेहरे पर हल्के स्क्रबकी तरह भी काम करता है। रोजाना चेहरे को बेसन से धोने से ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की परेशानी धीरे-धीरे कम होने लगती है।
  4. अगर आपकी त्वचा ज्यादा ऑयली है तो बेसन काफी फायदेमंद हो सकता है। बेसन त्वचा पर मौजूद अतिरिक्त तेल को कंट्रोल करने में मदद करता है।
  5. नियमित रूप से बेसन का इस्तेमाल करने से त्वचा की टोन बेहतर होती है और रंगत में निखार आता है।

बेसन से चेहरा कैसे धोएं

1. बेसन और पानी से चेहरा धोना

चेहरे को बेसन से धोने का यह सबसे आसान तरीका है। इसके लिए एक चम्मच बेसन लें, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। 1 से 2 मिनट के बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धोकर साफ कर लें।

2. बेसन और दही से फेस वॉश

आपकी त्वचा पर प्रदूषण और धूल- मिट्टी के कारण ब्लैकहेड्स की समस्या हो गई है, तो बेसन और दही का फेस वॉश आपके लिए फायदेमंद होता है। दही त्वचा को मॉइस्चराइज करने और स्किन टोन सुधारने में मदद करता है। इसके लिए 1 चम्मच बेसन लें। उसमें एक चम्मच दही मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर हल्की मसाज करें। बाद में चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें।

3. बेसन और दूध से चेहरा धोना

बेसन और दूध को मिलाकर चेहरा धोने से रंगत में सुधार आता है। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है। बेसन और दूध से चेहरा धोने के लिए 1 चम्मच बेसन लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। बेसन और दूध का पेस्ट बनाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 1 मिनट तक चेहरे पर मसाज करें। बाद में चेहरे को नॉर्मल पानी से धोकर सुखा लें।

4. बेसन और गुलाब जल से फेस वॉश

पिंपल्स और एक्ने की समस्या होने पर बेसन को गुलाब जल में मिलाकर चेहरा धोना फायदेमंद होता है। गुलाब जल त्वचा को ठंडक और ताजगी देता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए 1 चम्मच बेसन लें। उसमें गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं। चेहरे पर लगाकर सूखा लें। 2 मिनट के बाद बेसन और गुलाब जल के मिश्रण हल्के हाथों से मसाज करते हुए साफ करें। बेसन और गुलाब जल के पोषक तत्व पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को धीरे-धीरे कम करते हैं।

5. बेसन और हल्दी से चेहरा धोना

हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। बेसन और हल्दी को मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग- धब्बे कम होते हैं। बेसन और हल्दी से चेहरा धोने के लिए 1 कटोरी में 1 चम्मच बेसन लें। इसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं। पानी या गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 3 मिनट मसाज करें। फिर पानी से धो लें।

Highlights

  • बेसन से चेहरा धोने आपके लिए फायदेमंद है।
  • बेसन त्वचा में जमा गंदगी को बाहर निकालता है।
  • बेसन से चेहरा धोने से स्किन नेचुरली ग्लोइंग बनती है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More