Besan se Chehra Dhone ke Fayde: सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई ग्लोइंग स्किन पाने के लिए बेताब है। इसके लिए लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ये केमिकल वाले प्रोडक्ट चेहरे को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा जा सकता है। ग्लोइंग स्किन के लिए आज भी हमारे देश में घरेलू उपाय ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। स्किन को ग्लोइंग बनाने में सबसे ज्यादा मददगार माना जाता है बेसन।
भारतीय घरों में सदियों से बेसन का इस्तेमाल स्किन केयर के लिए किया जाता रहा है। बेसन त्वचा को साफ करने, डेड स्किन हटाने, अतिरिक्त तेल कम करने और चेहरे पर नेचुरल ग्लो में मदद करता है। रोजाना साबुन की बजाय बेसन से चेहरा धोया जाए तो इससे पिंपल्स, एक्ने की समस्या भी कम होती है।
चेहरे को बेसन से धोने का यह सबसे आसान तरीका है। इसके लिए एक चम्मच बेसन लें, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। 1 से 2 मिनट के बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धोकर साफ कर लें।
आपकी त्वचा पर प्रदूषण और धूल- मिट्टी के कारण ब्लैकहेड्स की समस्या हो गई है, तो बेसन और दही का फेस वॉश आपके लिए फायदेमंद होता है। दही त्वचा को मॉइस्चराइज करने और स्किन टोन सुधारने में मदद करता है। इसके लिए 1 चम्मच बेसन लें। उसमें एक चम्मच दही मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर हल्की मसाज करें। बाद में चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें।
बेसन और दूध को मिलाकर चेहरा धोने से रंगत में सुधार आता है। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है। बेसन और दूध से चेहरा धोने के लिए 1 चम्मच बेसन लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। बेसन और दूध का पेस्ट बनाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 1 मिनट तक चेहरे पर मसाज करें। बाद में चेहरे को नॉर्मल पानी से धोकर सुखा लें।
पिंपल्स और एक्ने की समस्या होने पर बेसन को गुलाब जल में मिलाकर चेहरा धोना फायदेमंद होता है। गुलाब जल त्वचा को ठंडक और ताजगी देता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए 1 चम्मच बेसन लें। उसमें गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं। चेहरे पर लगाकर सूखा लें। 2 मिनट के बाद बेसन और गुलाब जल के मिश्रण हल्के हाथों से मसाज करते हुए साफ करें। बेसन और गुलाब जल के पोषक तत्व पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को धीरे-धीरे कम करते हैं।
हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। बेसन और हल्दी को मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग- धब्बे कम होते हैं। बेसन और हल्दी से चेहरा धोने के लिए 1 कटोरी में 1 चम्मच बेसन लें। इसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं। पानी या गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 3 मिनट मसाज करें। फिर पानी से धो लें।
