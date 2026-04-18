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Glowing Skin के नाम पर ठगे जा रहे हैं आप, एक्सपर्ट से जानें असल खूबसूरती क्या होती है

Beauty Se Jude Myth: आज हम आपको शहजना हुसैन के बताए ऐसे ब्यूटी मिथकों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें कई महिलाएं सच मानकर फॉलो कर रही हैं और अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं।

Glowing Skin के नाम पर ठगे जा रहे हैं आप, एक्सपर्ट से जानें असल खूबसूरती क्या होती है
ब्यूटीफुल वुमन
VerifiedMedically Reviewed By: Shahnaz Husain

Written by Vidya Sharma |Published : April 18, 2026 12:54 PM IST

Khubsurti Kya Hoti Hai: इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपने चेहरे की खूबसूरती को थोड़ा और बढ़ाने के लिए कई तरह के स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो भले ही लंबे समय से फॉलो किए आते जा रहे हों, लेकिन असल में वह मिथक होते हैं और हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं।

ये मिथक खूबसूरती को लेकर में हमारी सोच को बनाते हैं और हमारी सेल्फ-इमेज और सोशल वैल्यूज पर असर डालते हैं। इसलिए आज हम आपको इस लेख में 10 ऐसे आम मिथकों के बारे में बताने वाले हैं जो ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन द्वारा बताए गए हैं। उन्होंने बताया है कि असल खूबसूरती क्या होती है।

मिथक 1- खूबसूरती ऑब्जेक्टिव होती है।

सच- खूबसूरती अपने आप में सब्जेक्टिव होती है, जो कल्चर, समाज और लोगों की सोच से बनती है। खूबसूरती का कोई एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है जो सब पर लागू हो। खूबसूरती की परिभाषाओं को मानने से लोगों के बीच के अंतर को ज्यादा माना जाता है और उनकी तारीफ की जाती है।

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मिथक 2- खूबसूरती और फिजिकल परफेक्शन बराबर हैं।

सच- सच यह है कि सच्ची खूबसूरती सिर्फ फिजिकल दिखावे से कहीं ज्यादा होती है और इसमें दया, कॉन्फिडेंस और सच्चाई जैसे कई गुण शामिल होते हैं। कमियों को मानना ​​और खासियत का जश्न मनाना, परफेक्शन के ऊपरी स्टैंडर्ड से आगे खूबसूरती को फिर से परिभाषित करने की चाबी है।

मिथक 3- खूबसूरती ऊपरी सच्चाई है!

सच- भले ही शारीरिक खूबसूरती शुरू में ध्यान खींच सकती है, लेकिन असली खूबसूरती अंदर से आती है। दया, हमदर्दी और समझदारी जैसे अंदरूनी गुण पूरे आकर्षण और खूबसूरती में बहुत बड़ा योगदान देते हैं।

मिथक 4- खूबसूरती के लिए महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है।

सच- सच यह है कि आम सोच के उलट, एक असरदार ब्यूटी रूटीन के लिए महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे सस्ते और आसान स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप ऑप्शन हैं, और नेचुरल नुस्खे भी महंगे मेकअप जितने ही काम के हो सकते हैं।

मिथक 5- खूबसूरती जवानी है

सच- लेकिन सच यह है कि खूबसूरती उम्र से नहीं रुकती बल्कि समय के साथ बढ़ती और बढ़ती है। क्रिएटिव एजिंग के प्रोसेस को अपनाना और इसके साथ आने वाली समझदारी और अनुभव को महत्व देना समाज के ब्यूटी स्टैंडर्ड को फिर से बनाने में जरूरी है।

मिथक 6- खूबसूरती जेंडर स्पेसिफिक होती है।

सच- ऐसा नहीं है, क्योंकि खूबसूरती की कोई जेंडर बाउंड्री नहीं होती। पुरुष और महिलाएं, साथ ही नॉन-बाइनरी जेंडर-कन्फर्मिंग लोग भी, एक अनोखी खूबसूरती रखते हैं जो पारंपरिक जेंडर नॉर्म्स को चुनौती देती है।

मिथक 7- खूबसूरती बिना मेहनत के होती है।

सच- यह सही नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया में बिना मेहनत के खूबसूरती की तस्वीरें झूठी उम्मीदें पैदा कर सकती हैं। असल में, सुंदरता के लिए अक्सर डेडिकेशन, सेल्फ-केयर क्वालिटीज और एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेल-बीइंग को बढ़ावा दे।

मिथक 8- सुंदरता एक कॉम्पिटिटिव रियलिटी है

सच- ऐसा नहीं है, बल्कि सुंदरता को कॉम्पिटिशन की तरह देखने से नुकसानदायक तुलनाएं होती हैं और डाइवर्सिटी और इंडिविजुअलिटी की सुंदरता कमजोर होती है। हर किसी की यूनिक सुंदरता का जश्न मनाने से एकता और एम्पावरमेंट की भावना पैदा होती है।

मिथक 9- सुंदरता हमेशा रहती है 

सच- सुंदरता पानी को बदल सकती है। उम्र, हेल्थ और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स जैसे बाहरी फैक्टर्स स्किन टोन पर असर डाल सकते हैं। सुंदरता के कुछ समय के लिए रहने वाले नेचर को मानना ​​और अंदरूनी क्वालिटीज पर फोकस करना रेसिलिएंस और सेल्फ-एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देता है।

मिथक 10- सुंदरता बहुत ही ज्यादा जरूरी है

सच- हालांकि सुंदरता कॉन्फिडेंस और सेल्फ-एक्सप्रेशन को बढ़ा सकती है, लेकिन इसे ज़िंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स पर हावी नहीं होना चाहिए। अंदरूनी ग्रोथ, पर्सनल सैटिस्फैक्शन और मीनिंगफुल रिश्तों को प्रायोरिटी देने से सुंदरता की एक गहरी और ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली भावना पैदा होती है।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More