Chawal ka pani aur Aloe Vera: गर्मियों में स्किन पर लगाएं राइस वॉटर और एलोवेरा जेल का यह मिश्रण, स्किन बनेगी ग्लोइंग फ्रेश

Healthy skin is an essential part of our being. It’s a difference between a good day and a bad day.

अगर आप अपनी स्किन पर डार्क स्पॉट्स, पिम्पल्स या रफ स्किन जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपको राइस वॉटर और एलोवेरा जेल का मिश्रण त्वचा पर लगाने से कुछ फायदे हो सकते हैं।

Rice Water Aloe Vera Gel For Skin: सॉफ्ट, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल न जाने कब से किया जाता रहा है। एलोवेरा जेल या घृतकुमारी एक आयुर्वेदिक औषधि के तौर पर दुनियाभर में लोगों का भरोसा जीत चुकी है। एलोवेरा हर मौसम और हर स्किन टाइप के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इंग्रीडिएंट है और लगभग सभी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स में लोग सबसे पहले जिन चीजों का आज़माना चाहते हैं उनमें एलोवेरा जेल प्रमुख है। स्किन पर एलोवेरा जेल की मसाज से ना केवल स्किन की ड्राइनेस कम होती है बल्कि, इससे स्किन की इलास्टिसिटी या लचक भी बढ़ती है जो त्वचा को लम्बे समय तक जवां और खूबसूरत दिखा सकती है। एलोवेरा जेल खुद तो गुणों की खान है ही लेकिन, इसकी गुणवत्ता कुछ अन्य चीजों के साथ मिलाने से अधिक बढ़ सकती है। ऐसा ही एक इंग्रीडिएंट है राइस वॉटर यानि चावल का पानी जो स्किन केयर में इस्तेमाल किया जाने वाला एक घरेलू लेकिन लोकप्रिय नुस्खा है। (Rice Water Aloe Vera Gel For Skin In Hindi)

क्यों राइस वॉटर और एलोवेरा जेल हैं स्किन के लिए मैजिक मिक्स ?

चावल का पानी बालों और स्किन के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है और इसीलिए, रूखे बालों (Dry Hair) और डल स्किन (Dull skin) को निखारने के लिए चावल के पानी से बाल और चेहरा धोने की सलाह दी जाती है। वहीं, चावल के पानी (chawal ka pani)में जब एलोवेरा जेल मिलाया जाता है तो इससे स्किन को अतिरिक्त नमी और पोषण प्राप्त हो सकता है। अगर आप अपनी स्किन पर डार्क स्पॉट्स, पिम्पल्स या रफ स्किन जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपको राइस वॉटर और एलोवेरा जेल का मिश्रण त्वचा पर लगाने से कुछ फायदे हो सकते हैं।

राइस वॉटर और एलोवेरा के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है?

इस मिश्रण के लिए भिगोए हुए चावलों के पानी का इस्तेमाल किया जाता है।

फेस पैक बनाने के लिए किसी बर्तन में समान मात्रा में एलोवेरा जेल और चावल का पानी मिक्स करें।

और चावल का पानी मिक्स करें। स्किन की ज़रूरत के अनुसार चावल के पानी और एलोवेरा जेल की मात्रा कम या अधिक भी रखी जा सकती है।

चेहरा साफ करें और चेहरे को कुछ देर के लिए स्टीम दें। इसके लिए गर्म पानी में तौलिया डुबोकर चेहरे पर रख सकते हैं।

फिर चेहरे को नेचुरली सूखने दें और उसके बाद चेहरे पर इस मिश्रण को अप्लाई करें।

10-15 मिनट के लिए इस फेस पैक को चेहरे पर लगाए रखें और उसके बाद चेहरा सादे पानी से साफ कर लें।

सुविधा के अनुसार सप्ताह में 2-3 बार इसे चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं।

राइस वॉटर-एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा को किस तरह के फायदे मिल सकते हैं?

इससे स्किन की डीप क्लिंजिंग हो जाती है जिससे स्किन पोर्स में छुपे बैक्टेरिया और गंदगी साफ हो जाती है। सेंसटिव स्किन वालों के लिए भी यह मिश्रण कारगर साबित हो सकता है। हालांकि, आप इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डर्मटॉलजिस्ट की सलाह लेना ना भूलें। डेड स्किन सेल्सकी परत को साफ यह स्किन को निखारता है। एलोवेरा और राइस वॉटर एंटी-एजिंग प्रॉपर्टीज से समृद्ध होते हैं और ये स्किन पर बुढ़ापे की निशानियों (ageing signs) जैसे डार्क स्पॉट्स और झुर्रियों को आने से रोक सकते हैं।

