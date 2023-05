40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के काम आ सकती हैं ये ब्यूटी टिप्स, स्किन बनेगी हेल्दी और यंग

Ways to get younger looking skin: 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं की स्किन में कसावट कम होने लगती है नतीजतन चेहरे की स्किन पर फाइन लाइंस और झुर्रियां दिखायी देने लगती हैं। इसी तरह चेहरे पर डार्क स्पॉट्स की समस्या भी इस उम्र में काफी बढ़ जाती है। इन समस्याओं से बचा तो नहीं जा सकता लेकिन, इन्हें कुछ समय तक टाला ज़रूर जा सकता है। अगर, सही स्किन केयर रूटीन और सही डाइट की मदद ली जाए तो स्किन को अधिक समय तक जवां बनाए रखा जा सकता है। (Ways to get younger looking skin in Hindi)

यंग और हेल्दी स्किन के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय

स्किन को हेल्दी और यंग रखने के लिए भारतीय महिलाएं कई घरेलू नुस्खे आजमाती रही हैं जिनमें हल्दी, एलो वेरा जेल और नारियल का तेल जैसी गुणकारी और स्किन के लिए फायदेमंद चीजों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहां पढ़ें इन्हीं नेचुरल चीजों के इस्तेमाल के कुछ तरीके जो स्किन को लम्बे समय तक हेल्दी रख सकते हैं।

एलोवेरा फेस मास्क

यह होममेड फेस मास्क गर्मियों और सर्दियों, दोनों मौसम में स्किन के लिए कारगर साबित हो सकता है। इसमें ग्रीन टी (Green Tea) और एलो वेरा जेल (Aloe Vera Gel) का इस्तेमाल होता है जो स्किन पर अपने अच्छे प्रभावों के लिए जाने जाते हैं। यह फेस पैक बनाने और इस्तेमाल का तरीका पढ़ें यहां-

ग्रीन टी के 2 बैग्स लें। आप चाय बनाने के बाद बचे हुए टी बैग्स को भी ले सकते हैं और फेस मास्क के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।

अब टी बैग को पानी के साथ उबालें और फिर आंच से उतारकर ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें।

जब ग्रीन टी ठंडी हो जाए तो 3-4 चम्मच चाय में 2 चम्मच एलो वेरा जेल मिक्स करें।

ठंडी हो जाए तो 3-4 चम्मच चाय में 2 चम्मच एलो वेरा जेल मिक्स करें। अब इस मिश्रण को एक तरफ रखें और चेहरे की सफाई करें।

चेहरा धोने के बाद स्किन को तौलिए से पोंछें और फिर ग्रीन टी और एलो वेरा मास्क को अप्लाई करें।

चेहरे के अलावा गर्दन और पीठ पर भी इस पैक को लगाया जा सकता है। फेस पैक लगाने के बाद चेहरे की मसाज करें।

अब इसे आधे घंटे के लिए यूं ही चेहरे पर लगा रहने दें।

फिर चेहरा सादे पानी से साफ करें।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में स्किन केयर से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी नुस्खे पर अमल करने या त्वचा-संबंधी किसी समस्या की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट का परामर्श ज़रूर लें।)