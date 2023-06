बच्चों को जब हो जाए डैंड्रफ तो इन नेचुरल तरीकों से करें उनकी मदद, कुछ ही दिनों में दिखेगा फर्क

डैंड्रफ और उसके कारण होने वाली खुजली लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी भरी समस्या है जो सर्दियों के मौसम में अक्सर कई लोगों को झेलनी पड़ती है। वहीं, कुछ लोगों को सर्दियों के अलावा भी अक्सर सिर में रूसी की समस्या होती है। इसी तरह बच्चों के सिर में भी कभी-कभार डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। बच्चे डैंड्रफ और खुजली से परेशान हो जाते हैं और झल्ला उठते हैं। बच्चों को डैंड्रफ की परेशानी से राहत दिलाने के लिए बाजार में मिलनेवाले कमर्शियल प्रॉडक्ट्स के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि, उनमें मौजूद केमिकल्स उनके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। ऐसे में उनके लिए नेचुरल और कम से कम नुकसानदायक तरीकों का इस्तेमाल करना कारगर साबित हो सकता है। यहां पढ़ें कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खों और नेचुरल उपायों के बारे में जो बच्चों को डैंड्रफ और रूसी से राहत दिला सकते हैं। (ways to get rid of dandruff in kids)

बच्चों में डैंड्रफ के कारण

नींबू का रस

डैंड्रफ की समस्या में नींबू का रस लगाना बहुत असरदार माना जाता है। नेचुरल होने के कारण बच्चों के स्कैल्प में लगाने के लिए भी नींबू का रस एक सुरक्षित नुस्खा है। नींबू का रस त्वचा पर जमी डेड स्किन सेल्स (dead skin cells) को साफ कर देता है और त्वचा पर जमा पपड़ी को साफ करने का भी काम करता है। पर बच्चों की स्किन पर इसे सावधानी से ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद एसिडिक प्रॉपर्टीज त्वचा की नमी छीन सकती हैं और स्किन को बहुत अधिक ड्राई बना सकती हैं।

ऐसे करें इस्तेमाल

एक नींबू का रस एक कटोरी पानी में मिक्स करें।

एक कटोरी पानी में मिक्स करें। अब इस मिश्रण से स्कैल्प की मसाज करें।

10 मिनट बाद त्वचा को सादे पानी से साफ करें।

उसके बाद बच्चे का सिर शैम्पू से धोएं

मक्खन से मालिश

घर में बना बटर या मक्खन त्वचा का पोषण करता है और बालों की कंडीशनिंग भी करता है। इसके साथ ही यह डैंड्रफ की समस्या से भी राहत दिलाता है। बच्चे के सिर में जब डैंड्रफ हो जाए तो

2-3 चम्मच मक्खन लेकर सिर की त्वचा की मसाज करें।

घंटेभर के लिए इसे सिर में यूं ही लगा रहने दें।

उसके बाद सिर को शैम्पू और पानी से साफ करें।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में हेयर केयर और स्किन केयर से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी नुस्खे पर अमल करने या त्वचा-संबंधी किसी समस्या की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट का परामर्श ज़रूर लें।)

