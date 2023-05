शरीर में इन 4 विटामिन की कमी से चेहरे पर ज्यादा होते हैं दाग-धब्बे, क्लीर स्किन पाने के लिए दूर करें इनकी कमी

Vitamins deficiency and clear skin: विटामिन की कमी सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि, चेहरे को भी नुकसान पहुंचाती है। इससे चेहरे पर दाग-धब्बे बढ़ने लगते हैं।

Vitamins deficiency and clear skin: त्वचा एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, और पसीने और तेलों को खत्म करने की अनुमति देती है। उम्र और समय के साथ व्यक्ति का रंग बदल जाता है। बीमारी और पर्यावरणीय कारक भी त्वचा के रंग-रूप को प्रभावित कर सकते हैं। सेक्स हार्मोन, कोर्टिसोल और थायरॉयड में परिवर्तन सीधे त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। लेकिन कई बार शरीर में कुछ विटामिन की कमी त्वचा में दाग-धब्बों का कारण बनती है। जिसकी कमी को अगर दूर किया जाए तो हम एक क्लीर स्किन (Vitamins for Clear Skin in hindi) पा सकते हैं।

शरीर में इन 4 विटामिन की कमी से चेहरे पर ज्यादा होते हैं दाग-धब्बे-Which vitamin deficiency causes scars on face?

1. विटामिन ए -Vitamin A

विटामिन ए त्वचा पर मुंहासे को कम करने में मदद करता है। विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट है और मुक्त कणों से लड़ता है, जो कोशिका क्षति का कारण बन सकता है और त्वचा को समय से पहले बूढ़ा बना सकता है। ये शरीर की सूजन को कम करता है, नई त्वचा कोशिका को बढ़ावा देता है और पर्यावरणीय क्षति से बचाता है। इसलिए आपको विटामिन ए से भरपूर चीजें जैसे कि टमाटर, हरी मिर्च और गाजर खाना चाहिए।

2. विटामिन बी3-Vitamin B3

विटामिन बी3 त्वचा के लिए एक जरूरी विटामिन है। विटामिन बी 3 या नियासिन का एक रूप, जिसे निकोटिनमाइड कहा जाता है। इसके एंटीइंफ्लेमेटरी गुण एक्ने का इलाज करने में मदद मिलती है। साथ ही ये चेहरे पर ऑयल उत्पादन को कम करने में भी प्रभावी हो सकता है, जिससे त्वचा की चमक बढ़ती और ऑयली स्किन को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही मुंहासे में भी सुधार करता है।

TRENDING NOW

3. विटामिन डी-Vitamin D

विटामिन डी इम्यूनिटी बढ़ाता है और इसका एंटीइंफ्लेमेटरी गुण त्वचा में सूजन को कम करता है। विटामिन ए के समान, विटामिन डी त्वचा पर एक्ने वाले बैक्टीरिया को फैलने से रोकता है और एक्ने कंट्रोल करने में मदद करता है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों से ज्यादा मदद करता है और त्वचा की कई स्थितियों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है।

4. विटामिन ई-Vitamin E

विटामिन ई मुख्य रूप से एक एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। विटामिन ई के फैट में घुलनशील गुण त्वचा में त्वरित अवशोषण की अनुमति देते हैं। जितनी तेजी से उत्पाद अवशोषित होते हैं, उतनी ही तेजी से मुंहासे ठीक हो सकते हैं। विटामिन ई त्वचा को नमी में कमी लाता है और कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है। इससे चेहरे की चमक बढ़ती है और क्लीन स्किन पाने में मदद मिलती है।

RECOMMENDED STORIES