Skin Health: यूं तो हमारे शरीर के लिए हेल्दी खानपान बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर हम त्वचा (Skin) की अनदेखी कर देते हैं। कुछ फूड्स (Foods for skin) ऐसे होते हैं, जो त्वचा को लंबी उम्र तक स्वस्थ रखते हैं। इन फूड्स में मौजूद विटामिन्स भी स्किन को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये फूड्स ऑयली स्किन और मुंहासों वाली त्वचा के लिए बेहद असरदार होते हैं। इनका स्किन केयर प्रोडक्ट्स जैसे फेसवॉश, क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर में भी इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं ये तत्व स्किन के बंद पोर्स को खोल कर सफाई भी करते हैं। ये तत्व त्वचा की थिकनेस बैरियर फंक्शन और कोलाजन बनाने में मददगार होते हैं। अगर हम प्राकृतिक तरीके से त्वचा की सुंदरता बढ़ाने की बात करें, तो कुछ फल ऐसे हैं, जो त्वचा की रंगत को बढ़ाने में सहायता करते हैं। इनके त्वचा पर इस्तेमाल और सेवन से त्वचा की सुंदरता भी निखरती है। जानें, ऐसे ही 3 फूड्स के बारे में जो त्वचा को लंबी उम्र तक ग्लोइंग और यंग बनाते हैं…

पपीता

यह त्वचा की देखभाल के लिए बहुत लाभदायक है। ये त्वचा की चमक को प्राकृतिक तरीके से बढ़ाता है। इसमें विटामिन्स ए, सी और पपेन पाए जाते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ये मृत कोशिकाओं को हटाते हैं। इससे त्वचा की उम्र कम होती है। दूध के साथ पपीता मैश करें। उसे चेहरे पर लगाएं। पांच मिनट के लिए छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो दें। इससे आपकी त्वचा चमक उठेगी।

टमाटर

इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो त्वचा से तेल को साफ करता है। चेहरे के पोर्स बड़े होते हैं, जिसमे गंदगी आसानी से जमा हो जाती है। इसके लिए टमाटर और नींबू के रस को मिलाएं। चेहरे पर लगाएं, फिर कॉटन से पोछ लें। इससे चेहरे के पोर्स छोटे हो जाएंगे। कुछ टमाटर में ओटमील और दही मिलाएं। फिर उसे पूरी त्वचा में अच्छे से लगाकर पांच मिनट बाद धो लें। त्वचा निखर उठेगी।

एलोवेरा

इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी 1, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, नीयोसिन और फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। समय के साथ चेहरे पर खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा दिखाई देने लगता है। एलोवेरा के रस का सेवन करने से चेहरा दमकने लगता है और झुर्रियां भी खत्म हो जाती हैं। एलोवीरा के गूदे से मालिश करने से त्वचा टोन होती है। इसमें मौजूद एंजाइम खराब हो चुकी त्वचा को हटाकर नई त्वचा को हाइड्रेट करते हैं।