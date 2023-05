विटामिन D की कमी से जल्दी आ सकता है बुढ़ापा, स्किन और बालों के लिए जानें विटामिन डी है इतना जरूरी

विटामिन डी की कमी से हड्डियों से जुड़ी समस्याएं तो होती ही हैं साथ ही साथ लोगों की स्किन पर बुढ़ापे के निशान जल्दी दिखायी देने लगते हैं।

Vitamin D Deficiency can cause premature ageing: विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है हड्डियों की मजबूती और इम्यूनिटी के लिए बहुत आवश्यक है। कोरोना महामारी के आने के बाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा की अहमियत को बार-बार दोहराया गया और बार-बार इस बात पर जोर दिया गया कि लोग अपनी डाइट की मदद से विटामिन डी की भरपूर खुराक प्राप्त करें ताकि वे बीमारियों से बचा जा सके और शरीर को स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ रखा जा सके। लेकिन, फिलहाल लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है कि वे अपने खान-पान पर ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। जिससे लोगों को जरूरी विटामिंस, मिनरल्स और अन्य न्यूट्रिशन्स नहीं मिल पाते। इससे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स से हो सकती हैं। इससे हड्डियों से जुड़ी समस्याएं तो होती ही हैं साथ ही साथ लोगों की स्किन पर बुढ़ापे के निशान जल्दी दिखायी देने लगते हैं। (Vitamin D Deficiency can cause premature ageing in Hindi)

क्या विटामिन डी की कमी बनती है बुढ़ापे का कारण (Vitamin D deficiency and pre-mature ageing is connected)

एक्सपर्ट्स के अनुसार विटामिन डी की कमी के कारण लोगों की स्किन की हेल्थ पर असर पड़ता है। इससे, बालों का टेक्स्चर भी बिगड़ सकता है। विटामिन डी कम मिलने से स्किन से जुड़ी कुछ समस्याएं और सोरायसीस (psoriasis) और एक्जिमा जैसी बीमारियों का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही, इससे स्किन इंफेक्शन्स भी बढ़ जाते हैं। पिगमेंटेशन की परेशानी भी उन लोगों को अधिक होती है जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो। इसके अलावा सही तरीके से धूप ना मिलने की वजह से भी स्किन डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है और इससे प्री-मैच्योर एजिंग और स्किन पिगमेंटेशन (skin pigmentation) की समस्या भी गम्भीर हो सकती है।

TRENDING NOW

विटामिन डी है बालों के लिए भी जरूरी

कुछ स्टडीज के अनुसार बालों के लिए भी विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा जरूरी है। इसकी कमी से बालों का टेक्स्चर तो खराब होता ही है साथ ही वे कमजोर और डल हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से ये समस्याएं भी हो सकती हैं-

इससे बालों के झड़ने या हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है।

बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं।

विटामिन डी पाने के लिए क्या करना चाहिए? (How to prevent Vitamin D deficiency )

अंड़े, मछली और सी-फूड (sea foods) का सेवन करें।

रोजाना हरी सब्जियां,मशरूम (mushrooms) और सोयाबींस का सेवन करें।

दूध, चीज, दही और चीज का सेवन करें।

रोजाना सुबह धूप में 20-30 मिनट टहलें।

RECOMMENDED STORIES