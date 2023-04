इम्यूनिटी ही नहीं ब्यूटी भी बढ़ाता है विटामिन सी, यहां पढ़ें Vitamin C से भरपूर होममेड फेस पैक बनाने का तरीका और इसके फायदे

विटामिन सी की पर्याप्त खुराक मिलने के बाद त्वचा की ड्राईनेस कम होती है और वह नैचुरली सॉफ्ट और ग्लोइंग बनती हैं। (Vitamin C Benefits For Skin)

Vitamin C Benefits For Skin:हेल्दी स्किन के लिए विटामिंस, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये स्किन की हेल्थ अंदर और बाहर से निखारते हैं। विटामिन सी स्किन की हेल्थ बेहतर बनाने के लिहाज से बहुत कारगर है। विटामिन सी की कमी से चेहरे पर डार्क स्पॉट्स और झुर्रियों जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, विटामिन सी की पर्याप्त खुराक मिलने के बाद त्वचा की ड्राईनेस कम होती है और वह नैचुरली सॉफ्ट और ग्लोइंग बनती हैं। यहां पढ़ें किस तरह विटामिन सी आपकी त्वचा को हेल्दी बनाता है और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स या घरेलू नुस्खों में किन हर्ब्स का इस्तेमाल कर आपकी त्वचा को मिल सकता है विटामिन सी। (Vitamin C Benefits For Skin In Hindi)

विटामिन सी से भरपूर जवाकुसुम से मिल सकती है हेल्दी स्किन

त्वचा को विटामिन सी से होनेवाले ये सभी फायदे पहुंचाने के लिए घर में बने फेस पैक लगाए जा सकते हैं। ऐसा ही एक फेस पैक बनता है जवाकुसुम के फूलों से। त्वचा के लिए जवाकुसुम के अनगिनत फायदे गिनाए जाते हैं जैसे, यह त्वचा को ठंडक देता है पिम्पल्स जैसी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर रखता है। वहीं, हिबिस्कस या जवाकुसुम विटामिन सी से भरपूर होने के कारण त्वचा के लिए काफी लाभदायक बन जाता है। यहां पढ़ें व यह स्किन को नरिश करने के साथ-साथ उसका टेक्स्चर भी बेहतर बनाते हैं जिससे, त्वचा पर गुलाबी ग्लो भी आता है।

साथ ही हिबिस्कस या जवाकुसुम के फूलों में मौजूद विटामिन सी स्किन की ऊपरी परत पर जमा डेड स्किन सेल्स को साफ कर त्वचा को रिन्यू करती है। Vitamin C Benefits For Skin)

जवाकुसुम या गुड़हल के फूलों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री-रैडिकल्स डैमेज़ से भी स्किन को सेफ रखते हैं।

इसके एंटी-एजिंग इफेक्ट्स चेहरे पर महीन रेखाओं और झाइयों का आना रोकते हैं जिससे त्वचा अधिक समय तक जवां दिखायी देती है।

होममेड जवाकुसुम फेस पैक बनाने का तरीका (Hibiscus face pack for glowing skin)

2 जवाकुसुम या गुड़हल के फूल लें और उन्हें रात भर के लिए एक गिलास पानी में भिगोकर रखें।

अब, इस फूल को पीस लें और एक महीन पेस्ट ना लें।

फिर, इसमें 3 चम्मच आंवला पाउडर (कच्चे आंवले का पेस्ट भी मिलाया जा सकता है) मिलाएं और एक चम्मच शहद भी इस पेस्ट में डालें।

अब, सारी चीज़ों को किसी मिक्सी में अच्छी तरह पीस लें और इस पेस्ट को किसी कटोरी में निकाल कर रखें।

फिर, अपने चेहरे को साफ करें और 10 मिनट के लिए स्टीम लें। स्टीम लेने के बाद त्वचा को 10 मिनट के लिए सूखने दें।

अब, फेस पैक को चेहरे पर लगाएं और 25-30 मिनट तक इसे सूखने दें। उसके बाद चेहरे को पानी से साफ करें।