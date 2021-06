Urvashi Rautela Mud Bath: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) की खूबसूरती के बारे में जितना कहें उतना ही कम है। उनकी हेल्दी ग्लोइंग स्किन और चेहरे पर मौजूद फ्रेशनेस उनकी खूबसूरती के सबसे अच्छे पहलू हैं। जाहिर है उर्वशी अपनी स्किन को हेल्दी (Urvashi Rautela Beauty Secrets) बनाए रखवे के लिए काफी जतन करती हैं। हाल ही में उर्वशी ने अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वह शरीर पर मिट्टी लपेटकर बैठी हुई दिखीं। दरअसल, उर्वशी ने अपने लिए एक मड बाथ स्पा सेशन चुना जिसमें उन्होंन मिट्टी का लेप लगाया। अपने इसी स्पा सेशन के बारे में उर्वशी ने सोशल मीडिया पर लिखा। (Urvashi Rautela Mud Bath in Hindi) Also Read - Baby Bath in Winter: सर्दियों में शिशु को नहलाने के 8 टिप्स, करेंगी फॉलो तो नहाते समय नहीं रोएगा बच्चा

क्यों लेती हैं उर्वशी रौतेला मड बाथ ?



अपनी इस पोस्ट के कैप्शन में उर्वशी ने लिखा, “मुझे मड बाथ स्पा यानि मड थेरेपी पसंद है। इस थेरेपी के बारे में कहा जाता है कि महारानी क्लियोपेट्रा (Cleopatra) ने इसकी शुरूआत की थी। जबकि, इसके मॉडर्न फैंस में मेरा नाम भी शामिल हूं। इसीलिए, मैं फिलहाल बेलिएरिक समुद्र की लाल मिट्टी से मड बाथ ले रही हूं। ऐसा कहा जाता है कि रोम में प्रेम की देवी मानी जाने वाली वीनस इस मिट्टी का प्रयोग शीशे के तौर पर करती थीं। इस मिट्टी में कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो, त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। मिट्टी सचमुच त्वचा के लिए चमत्कारी साबित हो सकती है। आज भी मड बाथ या मिट्टी के लेप को उपचारात्मक फायदों के लिए पसंद किया जाता है। क्योंकि, मिट्टी का लेप करने से स्किन डिटॉक्सिफाई (Skin Detoxifying) होती है और शरीर में अटकी गंदगी बाहर निकल जाती है, इससे स्किन सॉफ्ट बनती है और ब्लड सर्कुलेशन (Blood Circulation) सुधरता है जिससे दर्द और तकलीफों से राहत मिलती है।” (Urvashi Rautela Mud Bath)

मड बाथ लेने के भी हैं कुछ खास नियम

क्ले बाथ या मड बाथ स्किन हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जानी जाती है। खासकर, यूरोप (Europe) और उत्तरी अफ्रीका (North America) के कुछ हिस्सों में डेड सी (Dead Sea) की मिट्टी से खासतौर पर स्पा ट्रीटमेंट्स करायी जाती हैं। स्किन हेल्थ के साथ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स से भी राहत पाने का एक साधारण सा तरीका है मड बाथ। इसीलिए, लोग नैचुरल तरीकों से अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए इस तकनीक की मदद लेते हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स इसे ट्रीटमेंट के प्रमुख तरीकों के तौर पर मान्यता नहीं देते। वहीं, इसे सबके लिए फायदेमंद (Health Benefits of Mud Bath) भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि, मेडिकली इसके फायदों के बारे में ज्यादा तथ्य उपलब्ध हैं। मड बाथ लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए-