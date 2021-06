Vegetables Juices for Hair Loss: हेयर लॉस एक ऐसी समस्या है जिससे दुनियाभर में लोग परेशान हैं। समय से पहले गिरते बालों की समस्या से लोगों में चिंता, तनाव और आत्मविश्वास की भी कमी देखी जा रही है। हेयर लॉस या एलोपेसिया (alopecia) से राहत के लिए इन दिनों वेजिटेबल जूस जैसे घरेलू नुस्खों का प्रयोग खूब किया जा रहा है। हालांकि, कौन-सी सब्ज़ी का जूस हेयर लॉस रोकने में कितना कारगर है, इसपर तो बहस काफी समय से चल रही रहती है। लेकिन, जिन सब्ज़ियों का इस्तेमाल आपके लगातार कम हो रहे बालों की समस्या के लिए कारगर माना जाता है उन सब्ज़ियों के बारे में आप यहां ज़रूर पढ़ सकते हैं। (Vegetables Juices for Hair Loss in Hindi) Also Read - Arjun Rampal Hair Color: अर्जुन रामपाल की तरह करवाना चाहते हैं ब्लॉन्ड हेयर कलर, तो पहले जान लें इसके फायदे-नुकसान

क्या सब्ज़ियों के रस से सचमुच रूक जाता है हेयर लॉस?

बालों का झड़ना और पतले होना स्वाभाविक और नैचुरल प्रक्रिया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार रोज़ाना 50-100 बाल टूट सकते हैं। बालों के कम होने के कई कारण हो सकते हैं। हेयर लॉस और हेयर फॉल के जो कारण सबसे आम हैं उनमें ये स्थितियां प्रमुख हैं-

तनाव (Stress)

क्रोनिक बीमारियां (Chronic Diseases)

अचानक से बहुत अधिक वजन कम करने (Sudden Weight Loss)

आयरन की कमी (Iron deficiency)

आयुर्वेद और अन्य पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों में नैचुरल चीज़ों के साथ समस्याओं से निजात दिलाने के प्रयास किए जाते हैं। इसीलिए, जड़ी-बूटियों के अलावा घर में मौजूद साधारण लेकिन गुणकारी फल, सब्ज़ियों, फूल-पत्तों और मसालों की मदद से तैयार नुस्खे अपनाने की सलाह भी दी जाती है। हेयर लॉस रोकने के लिहाज से ऐसे ही कुछ सब्ज़ियों और फलों को असरदार पाया गया है, इसीलिए, इनके जूस को बालों की जड़ों में लगाने का प्रचलन बढ़ रहा है। (Vegetables Juices for Hair Loss)

हेयर लॉस रोकने के लिए कौन-सी सब्ज़ियों और फलों का रस लगाना चाहिए?

प्याज का रस

यह सब्ज़ी ना केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि, इसे कई घरेलू नुस्खों में भी प्रयोग किया जाता है। प्याज का रस बालों में लगाने से उनकी चमक बढ़ती है। प्याज में डायटरी सल्फर की मात्रा काफई अधिक होती है। यह एक ऐसा तत्व है जो अमिनो एसिड में पाया जाता है और यह बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। यह नहीं सल्फर, हेल्दी स्किन सेल्स और बालों की लम्बाई के लिए ज़रूरी तत्व कोलाजन का निर्माण भी करता है। यह वजह है कि इसे बहुत से लोग हेल्दी बालों के घरेलू नुस्खों में प्रयोग करते रहे हैं। (Benefits of Using Onion Juice for Hair Loss)

यह रस लगाने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। जिससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है। भारत में भी बिपाशा बासु जैसी सेलिब्रिटीज बालों में प्याज का रस लगाने की बात कहती रही हैं।

बालों में ऐसे लगाएं प्याज का रस