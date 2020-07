Bottle Gourd Peel for skin : लौकी कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह ना सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है। लौकी का जूस पीने से वजन कम होने के साथ-साथ स्किन भी ग्लो करने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लौकी का छिलका भी हमारी खूबसूरती को बढ़ा सकता है? जी, हां लौकी के छिलके के इस्तेमाल से आपकी स्किन कुछ ही दिनों में ग्लो करने लगेगी। चलिए जानते हैं लौकी के छिलके से स्किन को होने वाले फायदे (Bottle Gourd Peel for skin)- Also Read - साल के अंत तक तैयार हो जाएगी कोविड-19 वैक्सीन, फार्मा कम्पनी फाइजर का दावा

टैनिंग की समस्या करे दूर

तेज धूप के कारण स्किन पर टैनिंग होना बहुत ही आम बात है, लेकिन इसको इग्नोर करने से स्किन की समस्याएं (Bottle Gourd Peel for skin) बढ़ सकती हैं। सनबर्न के कारण स्किन काफी काली और बेजान नजर आने लगती है। स्किन पर होने वाले टैनिंग को दूर करने के लिए आप लौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए लौकी के छिलको को मिक्सी में पीसकर इसका पेस्ट बना लें। लौकी के छिलके के इस पेस्ट को अपने स्किन पर कम से कम 15 मिनट के लिए लगाएं। उसके बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी (Bottle Gourd Peel for skin) से साफ कर लें।

स्किन में डाले जान

अपने बेजान स्किन में जान डालने के लिए आप लौकी के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी फाइबर और विटामिंस से भरपूर होता है, जो स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ग्लोइंग स्किन के लिए आप लौकी के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी के छिलके से फेस-मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले लौकी के छिलकों को अच्छी तरह से पीस लें। इसके बाद इस पेस्ट में चंदन का पाउडर मिला लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। सप्ताह में दो से तीन बार इस पेस्ट को लगाने से आपका चेहरा कुछ ही दिनों में ग्लो करने लगेगा।

जलन होती है कम

कभी-कभी चेहरे में धूप और धूल के कारण स्किन पर जलन होने लगती है। ऐसे में लौकी का छिलका आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए लौकी के छिलकों को धूप में अच्छी तरह से सूखा लें। इसके बाद इन सूखे छिलकों को अच्छी तरह से पीस लें। अब इस पाउडर में एक चम्मच गुलाब जल मिलाकर इसका पेस्ट तैयार करें। अब इस तैयार मिश्रण को चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के बाद अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लें। लौकी और गुलाब जल के इस पैक को लगाने से चेहरे में होने वाली जलन कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। साथ ही इससे दाग और धब्बे भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं।

