स्किन के लिए Hazelnut के ये 5 फायदे आपके होश उड़ा देंगे, जानें आपके किस काम आ सकता है हेजलनट्स

Hazelnut benefits for skin: स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि कुछ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस लेख में जानें स्किन के लिए हेजलनट्स के फायदे।

Use of hazelnut for skin: ग्लोइंग स्किन पाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन आजकल के खराब मौसम, प्रदूषण और अनुचित लाइफस्टाइल के कारण लाखों को महिलाओं व पुरुषों का यह सपना पूरा नहीं हो पाता है। स्किन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए हम न जाने कितने महंगे और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करने लगते हैं लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वहीं हम इतने महंगे प्रोडक्ट्स तो यूज करने लग जाते हैं लेकिन कई बार नेचुरल सी चीजों को भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो स्किन से जुड़ी एक या दो नहीं बल्कि बहुत एक साथ कई समस्याओं का इलाज करने में मदद करते हैं। ऐसी ही नेचुरल चीजों में हेजलनट्स भी शामिल हैं, जिनसे एक या दो नहीं बल्कि कई फायदे हैं। चलिए जानते हैं स्किन के लिए हेजलनट्स के फायदे।

दाग धब्बे दूर करे

त्वचा पर होने वाले दाग-धब्बों को दूर करने के लिए भी हेजलनट काफी काम की चीज हो सकती है। पिंपल या किसी अन्य कारण से यदि आपके चेहरे पर भी दाग-धब्बे बनने लग गए हैं, तो हेजलनट आपके काफी काम आ सकता है। इसे एक नेचुरल एस्ट्रिजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

स्किन का रूखापन कम करे

हेजलनट्स में कई ऐसे खास तरह को पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो स्किन के लिए एक नेचुरल मॉइश्चराइजर की तरह काम करते हैं। गर्मियां हो या सर्दियों कुछ लोगों को अक्सर ड्राई स्किन की समस्या रहती है, जिससे निपटने के लिए हेजलनट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

TRENDING NOW

स्कार कम करे

स्किन पर लगी चोट आमतौर पर धीरे-धीरे ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार यह परमानेंट निशान छोड़ जाती है, जिससे स्कार कहा जाता है। यदि आपके चेहरे या स्किन के किसी दूसरे हिस्से पर स्कार बना हुआ है, तो हेजलनट्स की मदद से उसे दूर किया जा सकता है।

नेचुरल ग्लो लाए

हेजलनट्स स्किन के लिए पूरी तरह से नेचुरल होते हैं और यहां तक कि सेंसिटिव स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद रहते हैं । तेज गर्मी और धूप के कारण स्किन के खोए हुए निखार को वापस पाने के लिए हेजलनट्स का उपयोग किया जा सकता है।

एजिंग लक्षण दूर करे

उम्र के साथ-साथ त्वचा भी कमजोर पड़ने लग जाती है, जिससे त्वचा ढीली पड़ जाती है और झुर्रियां आदि बनने लग जाती है। हेजलनट्स में मौजूद कुछ तत्व स्किन में फिर से कसाव लाने में मदद करते हैं, जिसकी मदद से एजिंग के लक्षणों तो दूर किया जा सकता है।

You may like to read

कैसे करें यूज

हेजलनट्स पाउडर को कॉफी पाउडर के साथ मिक्स करके और थोड़ा पानी मिलाकर उसे फेस मास्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी की जगह पर हेजलनट्स ऑयल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हेजलनट्स का सेवन करना भी आपकी स्किन को कई अंदरूनी फायदे प्रदान करता है।

RECOMMENDED STORIES