वेलेंटाइन डे पर नैचुरल ग्लो के लिए लगाएं चुकंदर का फेसमास्क, फेशियल से भी ज्यादा आएगा ग्लो

Beetroot Face Mask for Valentine’s : वेलेंटाइन डे पर अगर आप गुलाबी निखार पाना चाहते हैं तो चेहरे पर चुकंदर के फेसपैक लगाएं। आइए जानते हैं इस खास फेसपैक को बनाने की विधि-

Beetroot Face Mask for Valentine’s : वेलेंटाइन वीक पर हर एक कपल्स अपने पार्टनर के लिए खास तैयारियां करते हैं। खासतौर पर महिला पार्टनर इस वीक का काफी बेसब्री से इंतजार करती हैं। कई कपल्स वैलेंटाइन डे (14 फरवरी) को खास तरीके से सेलेब्रेट करते हैं। ऐसे में अगर आप भी वेलेंटाइन डे को सेलेब्रेट कर रहे हैं तो अपने चेहरे पर ग्लो लाएं। चेहरे पर ग्लो पाने के लिए आपको केमिकल युक्त चीजों की जरूरत नहीं है, आप कुछ आसान से नैचुरल उपायों से अपने चेहरे पर ग्लो ला सकते हैं। इसके लिए चुकंदर आपके लिए बेस्ट विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं चेहरे पर ग्लो पाने के लिए चुकंदर का फेसमास्क कैसे लगाएं?

वेलेंटाइन डे पर लगाएं चुकंदर और दही के फेस पैक

चुकंदर और दही से तैयार फेस पैक आपकी डल स्किन पर जान ला सकता है। साथ ही यह दाग-धब्बे और झुर्रियों को कम कर सकता है। इस फेसमास्क को घर पर तैयार ( How to make Beetroot and face pack ) करना बहुत ही आसान है। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका-

आवश्यक सामग्री

चुकंदर - एक बड़ा साइज

दही - आधी कटोरी

गुलाब जल - 4 से 5 चम्मच

शहद - आधा चम्मच

विधि

चुकंदर और दही का फेसमास्क बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह से धोकर छील लें।

इसके बाद इसे पीसकर अच्छा सा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में दही मिक्स करें।

दही मिक्स करने के बाद इसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल और शहद भी मिला लें।

सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें।

कैसे लगाएं चुकंदर और दही ( How to Apply Beetroot And Curd Face Pack In Face )

चुकंदर और बेसन का फेसपैक

चेहरे पर गुलाबी निखार पाने के लिए आप चुकंदर और बेसन का फेस पैक चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो सकती है। साथ ही आपकी स्किन बेदाग हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे बनाएं चुकंदर और बेसन का फेस पैक?

आवश्यक सामग्री

बेसन - 1 चम्मच

चुकंदर का पेस्ट - 2 चम्मच

गुलाबजल- 2 चम्मच

विधि

सबसे पहले एक बड़ी से कटोरी लें। इसके बाद इसमें सभी चीजों को मिक्स कर लें। अब इस पैक को अपने चेहरे पर लगाकर करीब 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपकी स्किन काफी ज्यादा एक्सफोलिएट हो सकती है। साथ ही स्किन पर आप गोरा निखार पा सकते हैं।

चुकंदर का यह फेसपैक आपकी स्किन पर गुलाबी निखार ला सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि आपकी स्किन खराब हो रही है तो इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

