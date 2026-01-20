हेयर डाई नहीं सफेद बालों को काला करने के लिए खाएं ये 4 चीजें, बाल बनेंगे नैचुरली ब्लैक

डॉक्टर बताते हैं कि इंसानों के बालों का रंग मेलानिन (Melanin) नामक पिगमेंट से तय होता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में मेलेनिन कम बनता है तब बालों का रंग सफेद होने लगता है। इसलिए बालों को काला बनाए रखने के लिए खाने में कुछ चीजों जरूर शामिल करना चाहिए।

Top Foods to Eat for Black Hair Naturally: आज के समय में कम उम्र में ही बालों का सफेद होना (Premature Greying of Hair) आम समस्या हो चुकी है। डॉ. बी. एल. जांगिड़ के अनुसार, खानपान, लाइफस्टाइल और बालों की स्टाइलिंग के कारण आजकल लोगों के बाल 20 से 30 साल की उम्र में सफेद हो जाते हैं। ऐसे में अक्सर लोग सफेद बालों को छुपाने के लिए केमिकल हेयर डाई का सहारा लेते हैं।

लेकिन शरीर को सही पोषण मिले तो बालों का नैचुरल ब्लैक कलर बिना किसी परेशानी के वापस आ सकता है। आज इस लेख में डॉ. बी. एल. जांगिड़ से जानेंगे कौन-से विटामिन, मिनरल और फूड्स बालों को काला रखने में मदद कर सकते हैं।

बाल सफेद क्यों होते हैं?- Why Hair Turns Grey Early

डॉक्टर बताते हैं कि इंसानों के बालों का रंग मेलानिन (Melanin) नामक पिगमेंट से तय होता है। यह पिगमेंट बालों की जड़ों में मौजूद मेलानोसाइट सेल्स बनाते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में मेलेनिन कम बनता है तब बालों का रंग सफेद होने लगता है। मेलानिन कम बनने से शरीर का मेलानोसाइट सेल्स कमजोर हो जाता है। इससे बालों में रंग की जगह खालीपन आने लगता है। नेशनल मेडिसिन ऑफ हेल्थ वेबसाइट पर छपी खबर के अनुसार बालों के सफेद होने के पीछे आयरन, कॉपर, विटामिन B12 की कमी जैसे कारक जिम्मेदार हैं। इसके अलावा नींद की कमी भी बालों के सफेद होने में अपनी भूमिका निभाती है। इसलिए बालों का रंग काला रखने के लिए हेयर डाई नहीं बल्कि खानपान में बदलाव करना जरूरी है।

बालों को काला बनाने के लिए क्या खाएं

आयरन युक्त फूड्स- डॉक्टर का कहना है कि आयरन की कमी से बालों की जड़ें कमजोर होती हैं और मेलानिन प्रोडक्शन प्रभावित होता है। जिन लोगों के शरीर में आयरन की कमी रहती है उनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए खाने में पालक, चुकंदर, अनार, काले चने, गुड़, किशमिश को शामिल करें। आयरन का अवशोषण बेहतर तरीके से हो इसके लिए खाने में विटामिन C को भी शामिल करें। कॉपर (Copper)-बालों का नेचुरली काला रखने के पीछे कॉपर जैसा मिनरल भी जिम्मेदार है। कॉपर मेलेनिन के निर्माण में सीधा योगदान देता है। कॉपर की कमी से बाल तेजी से सफेद होने लगते हैं। शरीर में कॉपर की कमी को पूरा करने के लिए खाने में काजू, अखरोट, मूंगफली, साबुत अनाज और मशरूम लें। इसके अलावा दिन में 1 बार तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं। Vitamin B12- Vitamin B12 की कमी को Premature Greying का बड़ा कारण माना जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि Vitamin B12 की कमी को पूरा करने के लिए खाने में दही, पनीर, दूध, फोर्टिफाइड अनाज को शामिल करना चाहिए। लंबे समय तक Vitamin B12 युक्त फूड्स खाने के बावजूद भी अगर बाल सफेद हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह पर Vitamin B12 सप्लीमेंट ले सकते हैं। प्रोटीन- यूं तो प्रोटीन को बालों की मजबूती से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि बाल मुख्य रूप से केराटिन (Keratin) नामक प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन की कमी से बाल धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। इससे बालों का रंग भी समय से पहले ही उड़ने लगता है। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में दाल, सोयाबीन, राजमा, पनीर और दूध को ऐड करें। अपने खाने की थाली में 40 प्रतिशत हिस्सा प्रोटीन का जरूर रखें।

Highlights

कम उम्र में बाल सफेद होने की समस्या आम है।

बालों को काला रखने के लिए आयरन युक्त फूड खाएं।

प्रोटीन- Vitamin B12 की कमी से बाल सफेद होते हैं।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

You may like to read