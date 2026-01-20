Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Top Foods to Eat for Black Hair Naturally: आज के समय में कम उम्र में ही बालों का सफेद होना (Premature Greying of Hair) आम समस्या हो चुकी है। डॉ. बी. एल. जांगिड़ के अनुसार, खानपान, लाइफस्टाइल और बालों की स्टाइलिंग के कारण आजकल लोगों के बाल 20 से 30 साल की उम्र में सफेद हो जाते हैं। ऐसे में अक्सर लोग सफेद बालों को छुपाने के लिए केमिकल हेयर डाई का सहारा लेते हैं।
लेकिन शरीर को सही पोषण मिले तो बालों का नैचुरल ब्लैक कलर बिना किसी परेशानी के वापस आ सकता है। आज इस लेख में डॉ. बी. एल. जांगिड़ से जानेंगे कौन-से विटामिन, मिनरल और फूड्स बालों को काला रखने में मदद कर सकते हैं।
डॉक्टर बताते हैं कि इंसानों के बालों का रंग मेलानिन (Melanin) नामक पिगमेंट से तय होता है। यह पिगमेंट बालों की जड़ों में मौजूद मेलानोसाइट सेल्स बनाते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में मेलेनिन कम बनता है तब बालों का रंग सफेद होने लगता है। मेलानिन कम बनने से शरीर का मेलानोसाइट सेल्स कमजोर हो जाता है। इससे बालों में रंग की जगह खालीपन आने लगता है। नेशनल मेडिसिन ऑफ हेल्थ वेबसाइट पर छपी खबर के अनुसार बालों के सफेद होने के पीछे आयरन, कॉपर, विटामिन B12 की कमी जैसे कारक जिम्मेदार हैं। इसके अलावा नींद की कमी भी बालों के सफेद होने में अपनी भूमिका निभाती है। इसलिए बालों का रंग काला रखने के लिए हेयर डाई नहीं बल्कि खानपान में बदलाव करना जरूरी है।
करना चाहिए। लंबे समय तक Vitamin B12 युक्त फूड्स खाने के बावजूद भी अगर बाल सफेद हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह पर Vitamin B12 सप्लीमेंट ले सकते हैं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
