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गर्मियों में तेजी से झड़ रहे हैं बाल? ये 30 तेल बालों को बनाएंगे घना और मजबूत

गर्मियों में बालों की सही देखभाल की जाए और बालों में सही तेल लगाया जाए, तो इससे बालों का झड़ना रोकने में मदद मिल सकती है। कई प्राकृतिक तेल ऐसे होते हैं जो स्कैल्प को ठंडक देते हैं, डैंड्रफ कम करते हैं और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं।

गर्मियों में तेजी से झड़ रहे हैं बाल? ये 30 तेल बालों को बनाएंगे घना और मजबूत

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 17, 2026 7:58 AM IST

Hair Fall Control Karne Wale Tel: दिल्ली, उत्तर प्रदेश देश के विभिन्न हिस्सों में अभी से गर्मी पड़ने लगी है। गर्मियों के मौसम में बालों का झड़ना एक आम समस्या बन जाती है। तेज धूप, पसीना, धूल और स्कैल्प में ऑयल का ज्यादा बनना बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है। इसके कारण बाल पतले होने लगते हैं और धीरे-धीरे झड़ने लगते हैं।

गर्मियों में बालों की सही देखभाल की जाए और बालों में सही तेल लगाया जाए, तो इससे बालों का झड़ना रोकने में मदद मिल सकती है। कई प्राकृतिक तेल ऐसे होते हैं जो स्कैल्प को ठंडक देते हैं, डैंड्रफ कम करते हैं और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है तो हम आपको बताने जा रहे हैं उन 30 तेलों के बारे में, जिनका इस्तेमाल करने से  बालों का गिरना धीरे-धीरे कम हो सकता है।

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गर्मियों में बाल क्यों झड़ते हैं?

बालों के झड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं:

  1. ज्यादा पसीना आने से स्कैल्प में बैक्टीरिया बढ़ना
  2. धूप और प्रदूषण का असर का स्कैल्प में जाम होना
  3. खाने में पोषण की कमी और कम पानी पीना
  4. तनाव और हार्मोनल बदलाव

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गर्मियों में बालों का झड़ना रोकने वाले तेलों की लिस्ट

S.NOतेल का नामतेल क्यों फायदेमंद हैं?
1.आंवला तेलविटामिन C से भरपूर होता है, जड़ों को मजबूत बनाकर बालों की ग्रोथ बढ़ाता है।
2.करी पत्ताकरी पत्ते का तेल बालों में मेलेनिन बढ़ाकर बालों को मजबूत और काला बनाए रखने में मदद करता है।
3.लहसुन का तेललहसुन तेल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है।
4.अलसी का तेलअलसी का तेल ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो बालों की मजबूती बढ़ाता है।
5.तिल का तेलइसमें विटामिन E और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो बालों को मजबूत बनाते हैं।
6.सरसों का तेलसरसों का तेल पारंपरिक है। यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर बालों की जड़ों को पोषण देता है।
7.एलोवेरा तेलएलोवेरा तेल स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है और डैंड्रफ कम करता है।
8.भृंगराज तेलभृंगराज तेल को आयुर्वेद में इसे हेयर टॉनिक माना जाता है, यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है।
9.प्याज तेलप्याज का तेल सल्फर से भरपूर होता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत कर हेयर ग्रोथ बढ़ाता है।
10.गुड़हल का तेलगुड़हल तेल बालों की ग्रोथ को तेज करता है और स्कैल्प को ठंडक देता है।
11.कद्दू के बीज का तेलकद्दू के बीज का तेल इसमें जिंक और विटामिन होते हैं जो बालों के झड़ने को कम करते हैं।
12.मैकाडामिया तेलमैकाडामिया तेल बालों को गहराई से मॉइस्चर देता है और टूटने से बचाता है।
13.काला तिल का तेलकाला तिल तेल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है।
14.चिया सीड तेलचिया सीड तेल प्रोटीन और ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं।
15.अंगूर के बीज का तेलअंगूर के बीज का तेल हल्का तेल है जो स्कैल्प को मॉइस्चर देता है और बालों को मजबूत करता है।
16.खसखस का तेलखसखस तेल स्कैल्प को ठंडक देता है और बालों की जड़ों को पोषण देता है।
17.अखरोट तेलअखरोट तेल ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होता है जो बालों की ग्रोथ में मदद करता है।
18.काजू तेलकाजू तेल बालों को पोषण देता है और स्कैल्प को स्वस्थ बनाता है।
19.पिस्ता का तेलपिस्ता तेल प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर होता है जो बालों की मजबूती बढ़ाते हैं।
20.ब्राह्मी तेलब्राह्मी तेल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और बालों की जड़ों को पोषण देता है।
21.चिलगोजा तेलचिलगोजा तेल पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है।
22.पेकान नट तेलपेकान नट तेल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और बालों की मजबूती बढ़ाता है।
23.पाइन नट तेलपाइन नट तेल स्कैल्प को पोषण देकर बालों को झड़ने से बचाता है।
24.बादाम तेलबादाम तेल विटामिन E से भरपूर होता है और बालों की चमक बढ़ाता है।
25.सूरजमुखी का तेलसूरजमुखी तेल विटामिन E से भरपूर होता है, जो बालों को पोषण देता है।
26.नीम का तेलनीम के तेल में एंटीबैक्टीरियल गुणों से डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फेक्शन को कम करता है।
27.खसखस तेलखसखस तेल स्कैल्प को ठंडक देता है और बालों की जड़ों को पोषण देता है।
28.हेजलनट तेलहेजलनट तेल स्कैल्प को पोषण देता है और बालों को मजबूत बनाता है।
29.तरबूज के बीज का तेलतरबूज के बीज का तेल बालों को पोषण देता है और स्कैल्प को स्वस्थ रखता है।
30.अखरोट का तेलअखरोट तेल ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होता है जो बालों की ग्रोथ में मदद करता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More