Tomato Benefits For Skin in Hindi: प्रदूषण लेवल बढ़ने से हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा, हम जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल चेहरे को स्वस्थ रखने, स्किन से संबंधित होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए करते हैं, उससे हमारी त्वचा पर उल्टा ही असर पड़ता है। इनसे कई बार ब्लैकहेड्स और व्हाइहेड्स हो जाते हैं। वैसे तो त्वचा पर ब्लैकहेड्स (blackheads) और व्हाइटहेड्स (whiteheads) होना बहुत कॉमन है, लेकिन इससे चेहरा भद्दा नजर आता है। ब्लैकहेड्स होने से त्वचा के पोर्स भी बंद हो जाते हैं, जो त्वचा के लिए सही नहीं। जिनकी त्वचा अधिक ऑयली होती है, उनमें ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स अधिक होता है। आप ब्लैकहेड्स की समस्या को स्किन केयर प्रोडक्ट्स से नहीं, बल्कि टमाटर से तैयार कुछ फेस पैक (Tomato face pack for blackheads) से दूर कर सकते हैं।

क्या है ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स (What is blackheads & whiteheads)

ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स भी एक प्रकार का एक्ने ही होता है, जो 10 में लगभग 8 लोगों को होता है। जब त्वचा के पोर्स या रोमछिद्रों में जमी गंदगी ऑक्सिडाइज होती है, तो स्किन से संबंधित ये समस्या शुरू होती है। अक्सर, ब्लैकहेड्स नाक और उसके आसपास की त्वचा पर अधिक होते हैं। टमाटर में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो त्वचा की समस्याओं को कम करते हैं। विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, स्किन एक्सफोलिएट करने वाले गुणों से भरपूर होते हैं, जो ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और त्वचा की कई अन्य समस्याओं जैसे स्किन टैनिंग, मुंहासों के दाग आदि को भी दूर करते हैं। ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स से पीछा छुड़ाने के लिए इन तीन तरीकों से बनाएं टमाटर का फेस पैक…

टमाटर और नींबू का रस जड़ से निकाल ब्लैकहेड्स

टमाटर ना सिर्फ सनबर्न, सन टैनिंग, दाग-धब्बों को ही दूर करता है, बल्कि ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को भी कम करता है। टमाटर का जूस (Tomato juice for skin) स्किन की गंदगी को साफ करता है। टमाटर में नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से लाभ होता है। दो बड़ा चम्मच टमाटर का रस और एक छोटा चम्मच नींबू का रस लें। इसमें एक चम्मच बेसन मिलाएं। इन तीनों चीजों को मिक्स करके फेस पैक बनाएं और चेहरे पर अप्लाई करें। 20 मिनट सूखने दें, फिर चेहरा पानी से साफ कर लें।

व्हाइटहेड्स हटाए टमाटर में मिला एलोवेरा जेल

टमाटर में एलोवेरा जेल मिलाकर फेस पैक तैयार करें। एक चम्मच टमाटर का रस, एक चम्मच एलोवेरा जेल लें। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स पर लगाएं। इसे थोड़ी देर लगा रहने के बाद ठंडे पानी से चेहरा साफ कर लें। सप्ताह में दो-तीन बार इस फेस पैक को लगाने से त्वचा निखर उठेगी।

ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स के लिए टोमैटो-मुल्तानी मिट्टी पैक

मुल्तानी मिट्टी भी स्किन को निखारने के लिए वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है। यह त्वचा पर जमे एक्स्ट्रा तेल, धूल-गंदगी को एब्जॉर्ब करती है। ऐसे में मुल्तानी मिट्टी में टमाटर का रस (Tomato Benefits For Skin in Hindi), एक चम्मच दही मिलाकर फेस पैक बनाएं। इसे त्वचा पर 10 मिनट लगाए रखने के बाद पानी से साफ कर लें। यह ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को कुछ ही दिनों में जड़ से दूर कर सकता है।

