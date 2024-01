ठंड के काराण स्किन हो रही है डल, तो इस लाल सब्जी से करें स्किन की मसाज, चेहरे पर आएगा गुलाबी ग्लो

टमाटर त्वचा से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स को कम करके स्किन को हेल्दी बनाता है।

Tips to use tomato on skin in winters: स्किन की देखभाल के लिए आप चाहे जितने भी उपाय कर लें लेकिन यह भी सच है कि हर बार मौसम बदलने के साथ ही आपकी स्किन को बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। मौसम और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण स्किन डैमेज हो सकती है और यही बात आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं, कई बार स्किन की ट्रीटमेंट के लिए हजारों रूपयों का खर्च भी आ जाता है लेकिन स्किन बेहतर बनने की बजाय और खराब होने लगती है। ऐसे में स्किन को हेल्दी, सॉफ्ट और प्रॉब्लम-फ्री रखने के लिए आप अपने किचन की मदद ले सकते हैं।

रसोई में आसानी से पायी जानेवाली कुछ चीजें आपकी स्किन को भी हेल्दी रखने का काम कर सकती हैं। जैसा कि बाजार में मिलने वाले ब्यूटी प्रॉडक्ट्स में कई प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को बुरी तरह डैमेज कर सकते हैं। लेकिन, नेचुरल चीजों के इस्तेमाल का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इनके इस्तेमाल से केमिकल्स की वजह से होनेवाले डैमेज से बच सकते हैं। स्किन के लिए ऐसी ही एक फायदेमंद नेचुरल चीज है टमाटर, जो त्वचा से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स को कम करके स्किन को हेल्दी बनाता है।

स्किन के लिए क्यों फायदेमंद है टमाटर ? (Tomato benefits for skin)

टमाटर का रस और इसका पेस्ट स्किन को हेल्दी बनाता है। जैसा कि टमाटर में विटामिन सी (Vitamin C) की मात्रा अधिक होती है और विटामिन सी स्किन के लिए एक बहुत ही जरूरी तत्व है। स्किन में बननेवाले कोलाजन की मदद से स्किन की रंगत खराब नहीं होती। चेहरे पर दिखायी देने वाले दाग-धब्बों को कम करने के लिए कोलाजन का सही मात्रा में बनना जरूरी है। विटामिन सी कोलाजन के निर्माण में ना केवल मदद करता है बल्कि, एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर स्किन को हेल्दी भी बनाता है। वहीं, चेहरे पर टमाटर का रस लगाने से स्किन की रंगत निखरती है और चेहरा ग्लो करता है।

चेहरे पर टमाटर कैसे लगाना चाहिए? (How to apply tomato on skin in winters)

फेस क्लींजर की तरह करें इस्तेमाल

एक टमाटर को दो टुकड़ों में काटें और एक टुकड़ा लेकर उसके ऊपर थोड़ा-सा हल्दी पाउडर छिड़कें।

अब इस टमाटर के टुकड़े को अपने चेहरे पर धीरे-धीरे घुमाएं।

माथा, गाल, टी-ज़ोन और गर्दन की त्वचा पर टमाटर को रगड़-रगड़कर चेहरे की मसाज करें।

10 मिनट तक मसाज करने के बाद 15 मिनट तक टमाटर के रस को चेहरे पर लगा रहने दें। उसके बाद चेहरा पानी से धो लें।

ऐसे करें टमाटर से स्किन की स्क्रबिंग

टमाटर का एक टुकड़ा लें और उसके ऊपर थोड़ी-सी शक्कर और कॉफी पाउडर फैलाएं।

अब टमाटर को स्किन पर रगड़ें। सर्कुलर मोशन में आप टमाटर को पूरे चेहरे पर रगड़ें

20 मिनट के बाद चेहरा धो लें।