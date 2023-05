Tips to remove blackheads: नाक पर दिखनेवाले ब्लैकहेड्स ने छीन ली है चेहरे की खूबसूरती, क्लियर स्किन के लिए आज़माएं ये 2 उपाय

ब्लैकहेड्स (blackheads) की समस्या यूं तो पूरे चेहरे पर हो सकती है लेकिन, ये ज्यादातर नाक और आसपास के हिस्सों में दिखायी देते हैं।

Easy ways to remove blackheads: ब्लैकहेड्स (Blackheads) एक प्रकार का एक्ने है जो आमतौर पर ऑयली स्किन वालों की एक बड़ी स्किन प्रॉब्लम (oily skin problems) मानी जाती है क्योंकि, इस स्किन टाइप वाले लोगों को ब्लैकहेड्स (oily skin and blackheads) की परेशानी अधिक होती है। इसी तरह कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों को भी ब्लैकहेड्स की समस्या अधिक होती है। दरअसल, ब्लैकहेड्स एक ऐसी समस्या है जिसमें त्वचा पर जमा डेड स्किन सेल्स (dead skin cells) और सीबम (sebum) रोमछिद्रों में जमा हो जाते हैं और धीरे-धीरे ये छोटी फुंसियों या कील का आकार ले लेते हैं। ब्लैकहेड्स का मुंह खुला हुआ होता है और इसीलिए ये आसानी से त्वचा पर देखे जा सकते हैं। ब्लैकहेड्स की समस्या यूं तो पूरे चेहरे पर हो सकती है लेकिन, ये ज्यादातर नाक और आसपास के हिस्सों में दिखायी देते हैं। (Easy ways to remove blackheads in Hindi.)

ब्लैकहेड्स हटाने के उपाय क्या हैं?

चेहरे और नाक पर ब्लैकहेड्स दिखने पर लोग अगर किसी स्किट या गर्म तौलिए से दबाकर उन्हें साफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन, कई बार नाखूनों या स्टिक के निशान त्वचा पर बन जाते हैं और चोट या खरोंच भी लग सकती है। वहीं, कुछ घरेलू चीजों की मदद से भी इन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है। इस लेख में आप पढ़ सकते हैं कुछ सरल उपायों के बारे में जो स्किन को सौम्यता के साथ साफ करते हैं और स्किन को बहुत अधिक ड्राई या रफ भी नहीं होने देते। आइए जानें इन आसान टिप्स के बारे में और साथ ही जानें उनके इस्तेमाल के तरीकों के बारे में। (Tips to remove blackheads)

ब्लैकहेड्स से छुटकारा पाने के आसान घरेलू उपाय

केले के छिलके से क्लिन हो सकते हैं ब्लैकहेड्स

पके हुए केले के छिलके स्किन केयर में एक अच्छे इंग्रीडिएंट के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। केले का छिलका एक नैचुरल स्किन स्क्रब की तरह काम करता है और यह चेहरे से पिम्पल्स (Pimples), डार्क स्पॉट्स (dark spots) और ब्लैकहेड्स (blackheads) को कम कर सकता है। ब्लैकहेड्स की समस्या से में इस तरह इनका इस्तेमाल किया जा सकता है-

केले के छिलके लेकर उसके सफेद वाले हिस्से (उल्टे हिस्से) को ब्लैकहेड्स पर रगड़ें।

5-10 मिनट तक स्किन की मसाज करें और फिर 15 मिनट के लिए स्किन को यूं ही रहने दें।

फिर चेहरा सादे या गुनगुने पानी (warm water) से साफ करें।

हल्दी से करें स्क्रब

स्किन केयर के लिए परफेक्ट इंग्रीडिएंट कही जाने वाली हल्दी ब्लैकहेड्स की समस्या से भी राहत दिला सकती है। हल्दी में पाए जाने वाले एंटी-बैक्टेरियल, एंटी-सेप्टिक और एंटी-माइक्रोबियल गुण स्किन को इंफेक्शन फैलाने वाले बैक्टेरिया से मुक्ति दिलाते हैं। इसके अलावा हल्दी से स्किन को एक्सफॉलिएट करने में भी मदद होती है। ब्लैकहेड्स साफ करने के लिए हल्दी का इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं-

हल्दी के पाउडर (turmeric powder) को नारियल तेल (coconut oil) में मिलाकर उसका लेप तैयार करें।

अब इसे ब्लैकहेड्स पर लगाएं और 20-25 मिनट के लिए उसे स्किन पर लगाकर यूं ही छोड़ दें।

सूखने के बाद इसे रगड़कर साफ करें। फिर चेहरा पानी से धो लें।