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गर्मी में बढ़ जाते हैं दाग-धब्बे? ये 5 टिप्स Hyperpigmentation को करेंगे कम, जानें स्किन डॉक्टर से

Face Pigmentation in Summer: गर्मियों में धूप में ज्यादा समय बिताने से दाग-धब्बे होने लगते हैं। कई बार हाइपरपिग्मेंटेशन भी हो जाती है। आप ये टिप्स आजमा सकते हैं-

गर्मी में बढ़ जाते हैं दाग-धब्बे? ये 5 टिप्स Hyperpigmentation को करेंगे कम, जानें स्किन डॉक्टर से
VerifiedMedically Reviewed By: Dr Nupur Warke

Written by Anju Rawat |Published : March 26, 2026 9:03 AM IST

Tips for Pigmentation: जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है और धूप तेज होती है, वैसे-वैसे त्वचा पर बदलाव नजर आने लगता है। इस मौसम में चेहरे पर दाग-धब्बे और मेलाज्मा जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। दरअसल, धूप और गर्मी त्वचा में मौजूद मेलानोसाइट्स (Melanocytes) को सक्रिय कर देते हैं, जिससे पिग्मेंटेशन होन लगती है। अगर पिग्मेंटेशन का समय पर इलाज न किया जाए तो इससे त्वचा काफी डार्क और काली नजर आ सकती है। इस स्थिति को हाइपरपिग्मेंटेशन कहा जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को गर्मियों में अपने त्वचा की ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। आइए, Dr Nupur’s DermaElite Clinic की त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. नुपुर वारके से जानते हैं कि गर्मियों में हाइपरपिग्मेंटेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

एसपीएफ 50 सनस्क्रीन लगाएं

गर्मियों में स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी होता है। गर्मियों में आपको एसपीएफ 50 वाला सनस्क्रीन लगाना चाहिए। इससे त्वचा का यूवीए और यूवीबी दोनों किरणों से बचाव होता है। गर्मियों में 50 एसपीएफ से कम सनस्क्रीन काम नहीं करता है। पिग्मेंटेशन या दाग-धब्बों से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी होता है। गर्मियों में हर 2 घंटे में सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए।

आपको बता दें कि मेलाज्मा वाले लोगों को टिंटेड मिनरल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें आयरन ऑक्साइड होता है, जो UV किरणों के साथ-साथ विजिबल ब्लू लाइट से भी त्वचा को बचाते हैं। ब्लू लाइट भी पिग्मेंटेशन को बढ़ाता है, इसलिए लैपटॉप या मोबाइल फोन लगाने से पहले भी सनस्क्रीन जरूर लगाकर रखें।

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विटामिन सी सीरम लगाएं

सनस्क्रीन त्वचा को धूप से बाहरी बचाव करता है। लेकिन, विटामिन सी त्वचा को अंदर से स्वस्थ बनाने में मदद करता है। गर्मियों में चेहरे को पिग्मेंटेशन से बचाने के लिए विटामिन सी सीरम जरूर लगाना चाहिए। विटामिन सी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, जो स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। ये फ्री रेडिकल्स पिग्मेंट बनाने वाली कोशिकाओं को ज्यादा एक्टिव करते हैं। ऐसे में अगर आप रोजाना विटामिन सी सीरम लगाएंगे तो इससे स्किन को एक्स्ट्रा सुरक्षा मिलेगी। विटामिन सी न सिर्फ दाग-धब्बों को हल्का करता है, बल्कि पिग्मेंटेशन से बचाव भी करता है।

केमिकल पील का यूज न करें

गर्मियों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्किन ट्रीटमेंट से बचना चाहिए। इस दौरान आपको हाई परसेंटेज रेटिनॉल या स्ट्रॉन्ग केमिकल पील का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे स्किन सेंसिटिव बन सकती है और पिग्मेंटेश की समस्या बढ़ सकती है। इस मौसम में लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे त्वचा की बनावट में सुधार होता है और पिग्मेंटेशन धीरे-धीरे कम होने लगता है।

शरीर को हाइड्रेट रखें

गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। जब स्किन हाइड्रेटेड रहती है, तो इससे स्किन रिपेयर होती है और हेल्दी बनी रहती है। अगर आप खूब पानी पिएंगे तो इससे रूखी, बेजान त्वचा से भी छुटकारामिलेगा।

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Highlights:

  • गर्मियों में स्किन को हेल्दी रखने के लिए पानी जरूर पिएं।
  • अपनी डाइट में फल और सब्जियां शामिल करें।
  • धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More