धूप से त्वचा को बचाने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स, टैनिंग और मुंहासों से मिलेगा छुटकारा

Sun Skin Care Tips: गर्मियों में धूप से त्वचा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। इससे फोड़े-फुंसियों और टैनिंग जैसी समस्याएं होने लगती हैं। स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें।

Summer Skin Care Tips in Hindi: गर्मियां शुरू हो गई हैं और अब त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी परेशान करने लगेंगी। इस मौसम में धूप और पसीने की वजह से फोड़े-फुंसियां, टैनिंग, पिग्मेंटेशन और सनबर्न जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इतना ही नहीं, अगर लंबे समय तक धूप में रहा जाए तो इससे एजिंग के लक्षण भी जल्दी नजर आने लगते हैं। दरअसल, सूरज की पराबैंगनी किरणें त्वचा की बाहरी परत को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे त्वचा का पीएच लेवल बिगड़ने लगता है और स्किन इरिटेट हो जाती है। इसलिए गर्मियों में धूप और पसीने से त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ टिप्स जरूर फॉलो करने चाहिए। आइए, Kaya Skin Clinic के कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड मेडिकल एडवाइजर डॉ. हरकनवाल सेखों (Dr. Harkanwal Sekhon, Consultant Dermatologist and Medical Advisor) से जानते हैं कि धूप में त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए?

1. सनस्क्रीन जरूर लगाएं

त्वचा को धूप से बचाने के सबसे बेहतरीन तरीका है सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना। धूप में बाहर निकलने से कम से कम 20 मिनट पहले ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं। एसपीएफ 30 या उससे अधिक सनस्क्रीन धूप में जाने से पहले लगाना चाहिए। यह त्वचा को UVA और UVB दोनों प्रकार की किरणों से बचाने में मदद करता है। अगर लंबे समय तक बाहर रहना पड़े तो हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन जरूर लगाएं। सनस्क्रीन लगाने से त्वचा को टैनिंग, सनबर्न और पिग्मेंटेशन से बचाने में मदद मिलती है।

2. स्किन को कवर करके रखें

धूप में जाने से पहले त्वचा को अच्छी तरह से कवर करके रखें। बाहर निकलते समय टोपी, धूप का चश्मा और फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें। इससे त्वचा को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। हल्के रंग और कॉटन के कपड़े पहनें, इससे त्वचा को सांस लेने में मदद मिलेगी और गर्मी भी ज्यादा महसूस नहीं होगी। इससे सीधे धूप के संपर्क को कम किया जा सकता है और टैनिंग भी ज्यादा नहीं होती है।

3. स्किन क्लींजिंग करें

तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है स्किन की प्रॉपर क्लींजिंग करना। गर्मियों में पसीना और प्रदूषण की वजह से त्वचा के रोमछिद्र बंद हो जाते हैं। इससे मुंहासों की समस्या बढ़ सकती है और दाग-धब्बे हो सकते हैं। इसलिए त्वचा की सफाई करना बहुत जरूरी है। दिन में दो बार हल्के फेसवॉश से चेहरा जरूर साफ करें। खासकर, रात में चेहरे को जरूर धोएं, इससे त्वचा पर जमी सारी धूल-मिट्टी और गंदगी आसानी से रिमूव हो जाएगी। क्लींजिंग के बाद स्किन को अच्छी तरह से मॉइश्चराइज करें।

4. तेज धूप में जाने से बचें

गर्मियों में तेज धूप में जाने से बचना बहुत जरूरी है। तेज धूप में रहने से बीपी लो होता है, इससे चक्कर आने और सिरदर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं। लेकिन, आपको बता दें कि तेज धूप त्वचा को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक सूर्य की किरणों से अपनी त्वचा को बचाकर रखें। अगर बाहर धूप में जा रहे हैं, तो छाता लेकर जाएं और खुद को स्कार्फ से कवर करके रखें।

5. फलों का खूब सेवन करें

गर्मी और धूप से त्वचा को बचाने के लिए फलों का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। अगर त्वचा को अंदर से पोषण मिलेगा तो गर्मी की वजह से होने वाली समस्याएं दूर होंगी। स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप संतरा, अनानास, तरबूत, खरबूजा आदि को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। रोजाना हेल्दी डाइट लेने से त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है।

