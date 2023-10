चेहरे की लटकती स्किन को टाइट करने के लिए लगाएं ये आयुर्वेदिक नुस्खा, जानें इस्तेमाल का सही तरीका

झुर्रियों और फाइन लाइंस को रोकने के लिए आपके घर में पड़ी एक साधारण-सी चीज बहुत मददगार साबित हो सकती है। यह चीज है नारियल का तेल।

Wrinkles preventing beauty tips: खिली-खिली ग्लोइंग स्किन जिसपर ना कोई डार्क स्पॉ्ट्स हों और ना ही झुर्रियां, ऐसे ही चेहरे की चाहत सबको होती है। लेकिन, लम्बे समय तक इस तरह से चेहरे की खूबसूरती मेंटेन नहीं की जा सकती क्योंकि, लोगों को रोज कई ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है जो उनकी स्किन को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण, धूप, केमिकल वाले ब्यूटी प्रॉडक्ट्स के अलावा खराब डाइट के कारण स्किन को बहुत नुकसान होता है। इसी तरह जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके चेहरे पर झुर्रियां या महीन लाइनें दिखायी देने लगती हैं। चेहरे पर दिखने वाली ये महीने रेखाएं धीरे-धीरे गहरी होने लगती हैं और इससे आपका चेहरा निस्तेज और स्किन समय से पहले ही बूढ़ी दिखायी देने लगती है।

झुर्रियों और फाइन लाइंस को रोकने के लिए आपके घर में पड़ी एक साधारण-सी चीज बहुत मददगार साबित हो सकती है। यह चीज है नारियल का तेल। जी हां, नारियल का तेल आपकी स्किन को लम्बे समय तक यंग रख सकता है। आइए जानें झुर्रियां रोकने के लिए स्किन पर नारियल तेल के इस्तेमाल (how to use coconut oil for wrinkles preventions) के कुछ आसान तरीके-

नारियल तेल में मिलाएं हल्दी

जैसा कि नारियल तेल हर मौसम में और हर टाइप की स्किन के लिए (benefits of coconut oil for various skin types) अच्छा माना जाता है। इसीलिए, आप अपनी स्किन पर नारियल तेल को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बूंदें नारियल का तेल लेकर उसमें चुटकीभर हल्दी पाउडर (turmeric powder) मिलाएं। इसे अच्छी तरह फेंट लें और फिर अपने चेहरे पर लगाएं। थोड़ी देर बाद चेहरा पानी से साफ कर दें।

TRENDING NOW

नारियल तेल और शहद का लेप करें

झुर्रियों की समस्या कम करने के लिए नारियल तेल में थोड़ी-सी शहद (Honey with coconut oil) मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इसे 15-20 मिनट तक स्किन पर लगा रहने दें। फिर हल्के गुनगुने पानी से चेहरा साफ करें।