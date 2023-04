चेहरे पर झुर्रियां दिखने से पहले ही स्टार्ट कर दें ये 3 काम, स्किन बनी रहेगी यंग कई साल तक

झुर्रियां, डार्क सर्कल्स और आंखों के नीचे सूजन जैसी समस्याओं से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं उनके बारे में पढ़ें यहां। (Tips to prevent wrinkles in Hindi)

Tips to prevent wrinkles: झुर्रियां आमतौर पर उम्र बढ़ने की निशानियां मानी जाती है। वहीं, आजकल लोगों को कम उम्र में भी चेहरे पर झुर्रियां दिखायी देने लगती हैं। इसकी वजह लगातार बढ़ता तनाव (stress), हार्मोन्स का असंतुलन ( hormone imbalance), कोलाजन की कमी और प्रोटीन की कमी (protein deficiency) जैसे कारण हो सकते है। इनके चलते चेहरे पर झुर्रियां होने लगती हैं वहीं, झुर्रियों के साथ-साथ इन कारों से से झुर्रियां, डार्क सर्कल्स और आंखों के नीचे सूजन बढ़ सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं उनके बारे में पढ़ें यहां। (Tips to prevent wrinkles in Hindi)

समय से पहले झुर्रियां रोकने के लिए करें ये उपाय (Tips to prevent wrinkles and fine lines of face in Hindi)

चेहरे पर लगाएं अंडे का फेस मास्क (Egg face mask for wrinkle prevention)

ब्यूटी और स्किन केयर एक्सपर्ट्स के अनुसार, चेहरे पर दिखायी देने वाली फाइन लाइंस और झुर्रियों से बचने के लिए (tips to prevent wrinkle) अंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडों में पाए जाने वाले प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स (antioxidants) स्किन को हेल्दी रखते हैं और स्किन को टाइट भी बनाते हैं। स्किन को यंग और रिंकल फ्री (tips for wrinkle free skin) रखने के लिए इस तरह अंडों का इस्तेमाल करें-

एक कच्चा अंडा (raw egg) लें और उसे तोड़कर अंडे का सफेद हिस्सा या एग यॉक (egg yolk) एक कटोरी में डालें।

अब इसे किसी चम्मच की मदद से अच्छी तरह फेंट लें।

फिर, इसे अपनी स्किन पर लगाएं और 15-20 मिनट के लिए लगा रहने दें।

उसके बाद चेहरे को पानी से साफ करें।

डेली डाइट में करें ये बदलाव ( Healthy diet tips for young skin)

अपनी स्किन को यंग और हेल्दी दिखाने के लिए अपनी रोजमर्रा की डाइट में कुछ बदलाव करें। इसके लिए इस तरह के फूड्स (foods for young skin) का सेवन कर सकते हैं-

सीजनल हरी सब्जियां, साग, हरे मसाले (पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन की पत्तियां) और ताजे फल खाएं।

रोजाना सलाद और दही खाएं।

सुबह नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स और नट्स (dry fruits and nuts for skin) खाएं। अखरोट, काजू,

हाइड्रेटेड रहें और दिन में कम से कम 10 गिलास पानी पीएं।

हल्दी का लेप करें (Turmeric for young skin)

स्किन को हेल्दी और यंग रखने के लिए हल्दी का सेवन करने के साथ-साथ स्किन पर हल्दी लगाने से झुर्रियां रोकने में मदद होती है। यंग स्किन के लिए हल्दी का इस्तेमाल इस तरह करें-

इसके लिए एक चम्मच हल्दी पाउडर लें और इसमें आधा चम्मच गुलाब जल मिलाएं।

अब इस पेस्ट को स्किन पर लगाएं। 20-25 मिनट के लिए यह फेस पैक चेहरे पर लगाकर रखें।

उसके बाद चेहरा पानी से साफ करें।

फ्रूट मास्क

एक पका हुआ केला (ripe banana) लें और उसमें एक कटोरी पके पपीते (papaya) के टुकड़े डालें।

अब इन दोनों फलों को अच्छी तरह मैश करें और अच्छी तरह मिक्स करके एक फेस मास्क तैयार करें।

फिर, इस फेस मास्क को 20-30 मिनट तक चेहरे पर लगाएं। हल्के गुनगुने पानी से चेहरा साफ करें।

ट्राई करें ये भी तरीके-

फेशियल योग करें।

गुब्बारा फुलाने की एक्सरसाइज करें।

गालों पर हाथ रखकर बहुत देर तक बैठने से बचें।