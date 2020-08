Tips to Increase Breast Size: अधिकतर लड़कियां चाहती हैं कि उनके ब्रेस्ट यानी स्तनों का आकार बड़ा (Big breast) और सुडौल (sudol breast) हो। कई लड़कियां छोटे ब्रेस्ट साइज होने के कारण निराश हो जाती हैं। उनमें हीन भावना पैदा होने लगती है। उनके लिए छोटा ब्रेस्ट एक समस्या और शर्म की बात बन जाती है। उन्हें लगता है कि वो दूसरी लड़कियों की तुलना में कम आकर्षक हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि जिनके स्तनों का आकार छोटा है, वो आकर्षक नहीं होतीं। हर किसी का शारीरिक विकास उनके शरीर में मौजूद हॉर्मोन्स पर निर्भर करता है। यही बात ब्रेस्ट साइज के बढ़ने भी निर्भर करता है। हालांकि, कम उम्र से ही खानपान, एक्सरसाइज, योगासनों का अभ्यास किया जाए, तो ब्रेस्ट का ग्रोथ सही (Tips to Increase Breast Size) तरीके से हो सकता है। Also Read - रात में सोते समय नस चढ़ने के कारण, लक्षण और उपचार

ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन

ब्रेस्ट का विकास कुछ लड़कियों में 10 वर्ष की उम्र से, तो कुछ लड़कियों में 11-12 वर्ष की उम्र से होने लगता है। वक्ष या स्तनों के विकास लिए एस्ट्रोजेन हार्मोन जिम्मेदार होता है। यदि शरीर में एस्ट्रोजेन की कमी और टेस्टोस्टरोन अधिक होता है, तो भी वक्ष का विकास नहीं हो पाता है। हालांकि, कम उम्र से ही खानपान, योगासन, एक्सरसाइज आदि पर ध्यान दिया जाए, तो ब्रेस्ट को सामान्य आकार में बढ़ा (Tips to Increase Breast Size in hindi) सकती हैं। कभी भी ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने के लिए दवा या सप्लिमेंट का सेवन ना करें। इनके सेवन से स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकता है।

मसाज करने से बढ़ता है ब्रेस्ट का आकार

1 प्रतिदिन अपने ब्रेस्ट की मालिश करें। ऐसा 20 से 30 मिनट करती हैं, तो दो से पांच महीने में 1 कप साइज जितने बड़े हो सकते हैं। मसाज करने से ब्रेस्ट की मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ता है। ब्रेस्ट और निप्पल उत्तेजित होते हैं। ऐसे में हार्मोन प्रोलैक्टिन का निर्माण अधिक होता है। हथेलियों को मिलाकर आपस में खूब तेजी से रगड़ें। अब गर्म हथेलियों को स्तनों पर रखकर ऊपर की तरफ ले जाएं और गोलाई में मसाज करें। रात में सोने से पहले 100-300 बार इस प्रक्रिया को करें। ऐसा आप हर दिन करती हैं, तो कम से कम 10-15 मिनट तक करें।

2 आप तेल मालिश भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको चाहिए जेरैनिमय, यांगयांग और आमंड ऑयल। इन तीनों को एक-एक चम्मच बराबर मात्रा में मिलाएं। इस तेल से एक दिन में दो बार अपने स्तनों का मसाज करें। इस तरह से ब्रेस्ट मसाज करना प्राचीन ताओवादी व्यायाम का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि, इसे महिलाएं नहीं करती थीं, बल्कि मादा हिरण पर इस्तेमाल किया जाता था।

स्तनों के आकार को बढ़ाने के लिए हेल्दी डायट

यदि स्तनों का विकास सही से हो, तो उसके लिए हेल्दी और पौष्टिक चीजों का सेवन करना बहुत जरूरी है। फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज शामिल करें। इनके सेवन से टेस्टोस्टरोन का अधिक निर्माण नहीं होगा। यह हार्मोन प्राकृतिक रूप से स्तनों के विकास में बाधा (How to Increase Breast Size at home) डालता है। महिलाओं में टेस्टोस्टरोन का निर्माण अधिक होने पर पुरुषों की ही तरह मिनिमल ब्रेस्ट टिशू बनते हैं। प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजेंस जैसे सोयाबीन, राजमा, मटर का सेवन कम उम्र से ही करना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं, जिनमें एस्ट्रोजेंस अधिक मात्रा में मौजूद होती है। एस्ट्रोजेन वक्ष उत्तकों के विकास को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार (breast size badhane ke upay in hindi) होता है। इसके अलावा अंडे, ओमेगा-3 फैटी एसिड, कद्दू के बीज, मछली, नट्स, एवोकाडो आदि खाएं।

ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए करें व्यायाम और योग

1 प्रतिदिन पुशअप्स करने से सीने में मांसपेशियों का विकास होता है। पुशअप्स करने के लिए पेट के बल लेट जाएं। हथेलियों को फर्श पर रखें। पैरों को पीछे की तरफ सीधा करें। घुटनों को फर्श से सटाएं। हथेलियों के सहारे खुद को ऊपर की तरफ उठाएं और तीन गिनने तक उसी अवस्था में रहें। अब शरीर को वापस पहले की अवस्था में ले आएं। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं।

2 ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने के लिए आप योगासन में गोमुखासन करके देखें। योग को ब्रेस्ट साइज (Yoga to increase Breast Size) बढ़ाने के लिए कारगर माना गया है। इससे शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होता है। गोमुखासन करने के कई अन्य सेहत लाभ भी होते हैं।

