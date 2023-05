Haircare In Summers: गर्मियों में चिपचिपे बालों से हैं परेशान तो ट्राई कर सकते हैं ये 2 उपाय, बाल बनेंगे शाइनी और बाउंसी

गर्मियों में चिपचिपे और चपट बालों से आराम पाने के लिए आप आजमा सकते हैं ये उपाय।

Tips to get rid of sticky hair in summer: गर्मियों के मौसम में पसीना बहुत निकलता है और इस वजह से बालों और स्किन का चिपचिपापन बढ़ जाता है। दरअसल गर्मियों में सिर की त्वचा यानि स्कैल्प में स्थित ऑइल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और इन ग्लैंड्स के एक्टिव होने से सीबम का निर्माण भी अधिक होता है और बाल चिपचिपे-से होने लगते हैं। इन चिपचिपे बालों की समस्या से बचने के लिए लोग रोज या कई बार दिन में दो बार भी शैम्पू करते हैं। लेकिन, जल्दी-जल्दी शैम्पू करने के कारण बालों की ड्राइनेस बढ़ सकती है और बाल बेजान, रूखे और बिखरे हुए दिखायी देने लगते हैं। गर्मियों में अगर आपकी भी समस्या ऐसी ही है तो आप आजमा सकते हैं ये उपाय जिनसे बालों का चिपचिपापन कम होगा और वे खुले-खुले-से दिखायी देगे। (Tips to get rid of sticky hair in summer in Hindi)

नींबू का रस

बालों में नींबू का रस लगाने से कई समस्याएं ठीक हो सकती हैं। स्टिकी हेयर या चिपचिपे बालों की समस्या से परेशान लोग भी नींबू का रस लगाकर अपने बालों को सुंदर बना सकते हैं। गर्मियों में स्टिकी हेयर की समस्या से परेशान लोग नींबू का रस इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं-

एक मग पानी लें और उसमें एक नींबू निचोड़कर उसका रस मिक्स करें।

अब इस मिश्रण से अपने बालों और स्कैल्प की मसाज करें।

15-20 मिनट तक इसे यूं ही लगा रहने दें फिर बालों को सादे पानी से धो लें।

दही से बनाएं हेयर पैक

बालों में स्टिकीनेस कम करने के लिए आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही एक नेचुर हेयर क्लिंजर और एक अच्छा हेयर कंडीशनर है। इसके साथ ही दही लगाने से स्कैल्प की त्वचा भी हेल्दी बनती है और इंफेक्शन्स और फोड़े-फुंसियों की समस्या भी कम होती है। इसीलिए हेयर केयर के लिए दही का इस्तेमाल किया जाता है। बालों में दही इस्तेमाल करने के लिए इस तरह हेयर पैक इस्तेमाल करें-

3-4 चम्मच दही में 2 चम्मच बेसन (Besan) मिलाएं।

इसे अच्छी तरह फेंटे और गाढ़ा-क्रीमी मिश्रण तैयार करें।

अब अपने बालों पर यह हेयर पैक लगाएं। ब्रश की मदद से बालों में इसे इस तरह फैलाएं कि स्कैल्प और बाल (जड़ से सिरे तक) अच्छी तरह कवर हो जाएं।

25-30 मिनट तक इस हेयर पैक को बालों में लगा रहने दें और फिर सादे पानी से बालों को साफ करें।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में हेयर केयर से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। बालों से संबंधी किसी समस्या की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट का परामर्श ज़रूर लें।)

