Tips To Get Rid Of Pimples Quickly : लहसुन से भी मिल सकती है हेल्दी और पिम्पल-फ्री स्किन, बस जान लें इस्तेमाल के ये तरीके

लहसुन में ऐसे कई तत्व होते हैं जो त्वचा के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं। यहां पढ़ें पिम्पल्स के लिए लहसुन के प्रयोग का तरीका। (Tips to get rid of pimples quickly )

Ways to use garlic for pimples: पिम्पल्स सबसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स में से है और हर व्यक्ति इस समस्या से छुटकारा पाने के प्रयास करता रहता है। मुहांसे या पिम्पल्स त्वचा पर कई समस्याएं साथ लेकर आते हैं। इन जिद्दी पिम्पल्स को ठीक होने में जहां समय लगता है वहीं, इनके सूखने के बाद भी त्वचा पर दाग और घाव रह जाते हैं। इसी तरह पिम्पल्स जब चेहरे पर दिखायी देना शुरु करते हैं तो इसके साथ उनमें दर्द, त्वचा पर रैशेज और खुजली भी शुरू हो जाती है। इन जिद्दी पिम्पल्स से राहत पाने के लिए आप किचन में मौजूद लहसुन (Garlic) का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन में ऐसे कई तत्व होते हैं जो त्वचा के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं। यहां पढ़ें पिम्पल्स के लिए लहसुन के प्रयोग का तरीका। (Ways to use garlic for pimples in Hindi)

पिम्पल्स से राहत पाने के लिए लहसुन का प्रयोग कैसे किया जाता है ?

पिम्पल पर लहसुन लगाने के लिए आपको यह देखना होगा कि पिम्पल की अवस्था क्या है। जैसे, पिम्पल निकलना शुरू ही हुआ है या निकल चुका है। अगर त्वचा पर मुंहासों निकल ही रहे हैं और आपको दर्द महसूस हो रहा है तो इस तकलीफ से राहत के लिए ऐसे करें लहसुन का इस्तेमाल-

लहसुन की कुछ कलियों को कूटें और फिर इसका पेस्ट बनाकर फ्रिज में कुछ घंटों के लिए रख दें।

जब, पिम्पल्स पर इसे लगाना हो तो फ्रिज से निकाल कर मुंहांसों वाली जगह पर इसे लगाएं।

15 मिनट के लिए लहसुन के पेस्ट को पिम्पल पर लगा रहने दें फिर, चेहरे को पानी से धो दें।

दिन में 2-3 बार इस पेस्ट को लगाया जा सकता है। आमतौर पर 3-4 दिनों में पिम्पल्स की समस्या से आराम मिलता है।

बड़े जिद्दी पिम्पल्स से छुटकारा पाने के लिए ऐसे लगाएं लहसुन का पेस्ट

कई बार शादी, पार्टी या किसी इंटरव्यू में जाने से एक दिन पहले चेहरे पर पिम्पल्स आ जाते हैं। इन पिम्पल्स को देखकर लोगों की चिंता और घबराहट और भी अधिक बढ़ जाती है। लेकिन, ऐसे में घबराएं नहीं। जब भी अचानक से चेहरे पर पिम्पल्स दिखें और आपको किसी ज़रूरी फंक्शन या प्रार्टी के लिए जाना हो तो ऐसा में लहसुन का इस्तेमाल करने से आपकी समस्या ठीक हो सकती है। इससे रातोंरात आपकी समस्या ठीक हो सकती है। लहसुन को आजमाएं इस तरीके से-

लहसुन की 3-4 कलियां लें और उसे पीस लें। इस पेस्ट में, एक चम्मच शहद मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स करें।

अब, इस मिश्रण को पिम्पल वाली जगह पर लगाएं और 20 मिनट के लिए लगा रहने दें। उसके बाद इसे सादे पानी से साफ करें।