Wrinkles in Hindi: झुर्रियां बेशक बुढ़ापे की निशानी होती हैं, लेकिन कई बार झुर्रियों की समस्या (Wrinkles problem) कम उम्र में भी शुरू हो जाती है। इससे चेहरे की त्वचा डल, बेजान नजर आती है। चेहरे की खूबसूरती जैसे खो जाती है। कम उम्र में साइंस ऑफ एजिंग (signs of ageing in hindi) नजर आना अस्वस्थ त्वचा की निशानी है। कई बार अधिक थकान, तनाव (Stress) अनहेल्दी खानपान, त्वचा की देखभाल ना करना भी झुर्रियों के होने का मुख्य कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को माथे पर भी झुर्रियां (Forehead Wrinkles) हो जाती हैं। रिंकल्स से परेशान हैं और चाहते हैं माथे की झुर्रियों का जड़ से इलाज तो 2 प्राकृतिक घरेलू उपायों (Home remedies for forehead Wrinkles) को एक महीने तक आजमाकर जरूर देखें। Also Read - National Skin Care Awareness Month 2020: जवाकुसुम, हल्दी और गुलाब हैं भारतीय महिलाओं के सदियों पुराने ब्यूटी सीक्रेट्स, ग्लोइंग स्किन के लिए ऐसे करें इस्तेमाल

माथे पर झुर्रियां पड़ने के कारण (Causes of Forehead wrinkles in Hindi)

त्वचा में कोलेजन की कमी।

स्किन का यूवी किरणों (Ultraviolet rays) के संपर्क में आना।

अनहेल्दी और असंतुलित आहार का सेवन करना।

पानी काफी कम मात्रा में पीना।

अधिक स्मोकिंग और शराब का सेवन करना।

स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण भी होती हैं झुर्रियां।

हर रात 6-7 घंटे से भी कम नींद लेना। Also Read - 4 तरह के जूस जिन्हें पीने से पा सकती हैं दमकती, बेदाग और ग्लोइंग स्किन

1. माथे की झुर्रियों से राहत दिलाए नारियल तेल (Coconut oil in hindi)

नारियल तेल में मौजूद तत्व झुर्रियों की समस्या (mathe ki jhuriyan hatane ke gharelu upay) को दूर करते हैं। नारियल तेल लेकर अपने माथे पर लगाएं। दो मिनट तक मालिश करें। हर रात सोने से थोड़ी देर पर नारियल तेल से मालिश करने से रिंकल्स की समस्या दूर होगी। नारियल तेल में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। त्वचा में जमा होने वाले फ्री रेडिकल्स को दूर करते हैं नारियल तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व। फ्री रेडिकल्स से झुर्रियों की समस्या शुरू हो जाती है। Also Read - Benefits of Potatoes For Skin: चेहरे पर आलू का रस लगाने के फायदे

2. अलसी का तेल दूर करे झुर्रियों की समस्या (Alsi ka tel ke fayde in hindi)

अलसी के तेल में बना खाना खाएं। इसे सलाद में भी डालकर खा सकते हैं। अलसी के तेल (Flaxseed Oil benefits for skin) का सेवन लगातार एक महीने तक करने से झुर्रियां दूर हो जाएंगी। त्वचा पर निखार (tips for glowing skin) आएगा। एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर यह तेल त्वचा को मुलायम बनाता है। स्किन ड्राई नहीं होती और माथे की झुर्रियां कम (Home remedies for forehead Wrinkles in hindi) हो जाती हैं।

गंजापन, सफेद, झड़ते बालों की समस्या दूर करने के लिए दिन में दो बार करें यह आसन, पाएं 6 महीने में पॉजिटिव रिजल्ट

मुहांसों से पाना है छुटकारा तो जरूर लगाएं मलाइका अरोड़ा के बताए इन 3 चीजों से बना होममेड फेस पैक