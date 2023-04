Lips Care in Winter: सर्दियों में यूं बनाएं होठों को मुलायम, गुलाबी और हेल्दी

Dry and dark lips can be quite a problem. If it is not the dry air or bitter cold causing your lips to flake and cracks, your cosmetic products or the harsh effects of the sun are drying out your lips. While lip balms can undoubtedly help, there are also various home remedies you can turn to for relief. Here are some verified natural remedies to help soothe dry and dark lips.

सर्दियों में होठ हो गए हैं बेहद रूखे तो आपके काम आएंगे ये आसान से क्विक टिप्स। होठ हो जाएंगे गुलाबी और नर्म....

Tips for soft lips in winter: सर्दियों में त्वचा के साथ-साथ होठों (Lips) का भी बुरा हाल हो जाता है। अक्सर लोग ठंड के मौसम में कम पानी पीते हैं। इससे होंठ काले नजर आने लगते हैं। उनमें नमी की कमी होने से पपड़ी बन आते हैं। इससे चेहरे की खूबसूरती पर भी असर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि आप कुछ आसान से लिप केयर को डेली स्किन केयर रूटीन के साथ शामिल करें। चेहरे की त्वचा की देखभाल जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है होठों को हेल्दी बनाए रखना। सर्दियों में होठों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो यह बुरी तरह से रूखे, पपड़ीदार नजर आएंगे। यूं बनाएं होठों को सर्दियों में मुलायम, गुलाबी और हेल्दी (Home Remedies for Healthy Lips)....

होठों को सॉफ्ट रखने के लिए करें स्क्रब

यदि आपके होंठ सर्दियों में बहुत ज्यादा रूख और बेजान नजर आते हैं, तो उन्हें आप स्क्रब के जरिए भी हेल्दी बना सकती हैं। होठों पर स्क्रब करने से पपड़ी हट जाती है। मृत त्वचा भी हट जाता है। इससे होंठ मुलायम होते हैं।

रात में लगाएं मलाई या तेल

यदि आपको अपने होठों को हेल्दी और सॉफ्ट रखना है, तो रात में सोने से पहले थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लें। आप चाहें, तो मलाई भी लगाकर मालिश कर सकते हैं। इसे पानी से धोए नहीं, यूं ही रातभर छोड़ दें। इससे होंठ मुलायम होंगे। नियमित रूप से अच्छी क्वालिटी का वैस्लिन लगाएं।

रात में लगाएं बादाम का तेल

स्किन के लिए बादाम का तेल बहुत फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल आप अपने होठों को हेल्दी, सॉफ्ट बनाए रखने के लिए भी कर सकते हैं। रात में सोने से पहले होठों पर बादाम का तेल अप्लाई करें। होठों की मालिश करें। इससे होठ की नमी बरकरार रहेगी। होंठ मुलायम और हेल्दी बनेंगे। आपके होंठ बहुत अधिक फटते हैं, तो शहद भी लगाकर रात में मालिश कर सकते हैं।

होठों पर लगाएं हल्दी

क्या आप जानते हैं कि होठों पर हल्दी लगाने से भी होंठ हेल्दी बनते हैं? कई बार होठों के सूखने और पपड़ीनुमा होने पर खून निकलने लगता है। खून जब निकले, तो आप हल्दी पाउडर पेस्ट लगा सकते हैं। हल्दी पेस्ट में दूध और थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। फटे हुए होठों के दरार जल्दी भर जाएंगे। साथ ही ये मुलायम और गुलाबी नजर आने लगेंगे।

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं। हेल्थसाइट हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है। इन उपायों पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें।)

You may like to read