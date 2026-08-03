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Written By: Anju Rawat | Published : August 3, 2026 1:51 PM IST
Medically Verified By: Shahnaz Husain
Monsoon Skin and Hair Care in Hindi: हर मौसम में त्वचा और बालों की प्रॉपर देखभाल करना जरूरी होता है। लेकिन, मानसून में बालों और त्वचा को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत पड़ती है। दरअसल, इस मौसम में नमी बढ़ जाती है, पसीना और चिपचिपाहट भी बनी रहती है, इससे डैंड्रफ, हेयर फॉल और खुजली की समस्याएं ज्यादा होने लगती हैं। वहीं, त्वचा पर भी मुंहासों और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में स्किन एंड हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने ऐसे 4 घरेलू नुस्खों के बारे में बताया है, जिन्हें आप बाल और त्वचा दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
शहनाज हुसैन बताती हैं कि एलोवेरा जेल बाल और त्वचा, दोनों के लिए फायदेमंद होता है। एलोवेरा जेल में एंटी-बैक्टीरियल और मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं, जो त्वचा को नमी प्रदान करते हैं और स्कैल्प को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।
aloevera gel for skin and hair
नीम की पत्तियां भी त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं। मानसून में फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचने के लिए नीम की पत्तियों का खूब उपयोग किया जाता है। नीम एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, यह घाव भरने और इंफेक्शन को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है।
दही सेहत के साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। दही में लैक्टिक एसिड और गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो मानसून में त्वचा और बालों को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं।
multani mitti for skin and hair
शहनाज हुसैन बताती हैं कि मानसून में मुल्तानी मिट्टी त्वचा और बाल, दोनों के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा और बालों से अतिरिक्त तेल को साफ करने में मदद करती है, इसे नेचुरल क्लींजर माना जाता है।
Disclaimer: आप भी मानसून में इन घरेलू नुस्खों को त्वचा और बालों की सेहत में सुधार करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ये घरेलू नुस्खे प्राकृतिक तरीके से त्वचा और बालों को लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन, अगर आपको इनमें से किसी भी सामग्री से एलर्जी है, तो उसका इस्तेमाल करने से बचें या पहले पैच टेस्ट जरूर करें।