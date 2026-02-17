Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Ayurvedic Beauty Remedy: कितनी अजीब बात है कि हमारे चेहरे पर होने वाली हर छोटी समस्या को ठीक करने या उससे छुटकारा पाने के लिए हम तरह-तरह के केमिकल वाले स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यह जानते हुए भी कि आयुर्वेद में शरीर के साथ-साथ त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं का इलाज है। हम में से कई महिलाएं व पुरुष ऐसे हैं जो अलग-अलग तरह के इलाज के बाद आखिर में आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। इसलिए आप अभी से ही केमिकल वाले कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करना छोड़ दें, वरना स्किन खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और रामहंस चेरिटेबल, हॉस्पिटल सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा द्वारा बताए इन उपचारों को अपनाएं।
जी हां, आज हम डॉक्टर के बताएं एजिंग साइन बढ़ने के कारणों, कम करने के तरीकों और चेहरे पर कमाल का निखार लाने के उपायों के बारे में बताने वाले हैं। यह नुस्खे एकदम नेचुरल हैं, इसलिए आप आज से ही ब्यूटी क्रीम लगाना छोड़ दें और इन आयुर्वेदिक नुस्खों को आजमाएं।
कई महिलाओं के चेहरे पर बार-बार पिंपल्स और समय से पहले एजिंग साइन दिखने शुरु हो जाते हैं। यह सभी दाग छोड़ने के साथ-साथ त्वचा को ढीला भी कर देते हैं, जो निखार को कम करने का काम करता है। इसे लेकर डॉक्टर बताती हैं कि 'कई बार बढ़ते पॉल्यूशन, डस्ट, यूवी रेज आदि इन सब कारकों की वजह से हमारे चेहरे पर समय से पहले एजिंग दिखने लगती है, जिसे हम प्रीमेच्योर एजिंग कहते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए कई उपाय हैं।'
डॉक्टर बताती हैं कि हैं कि कई लड़के व लड़कियां चेहरा धोने के लिए या तो साबुन का इस्तेमाल करते हैं या फिर हार्ड केमिकल व झाग वाले फेस वॉश का। यह त्वचा की गंदगी को साफ करने के साथ-साथ सारा नेचुरल तेल सोखने और त्वचा को पूरी तरह से ड्राई कर देता है। जिससे स्किन डल दिखने लगती है। आइए अब हम आपको डॉक्टर का बताया एक ग्लोइंग स्किन पाने का असरदार नुस्खा बताते हैं।
इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको नीचे बताई गई सामग्री की जरूरत है-
इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी लें और उसमें सभी सामग्री को बताई गई मात्र अनुसार डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे अपने चेहरे व गर्दन पर लगाएं और फिर 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें। समय पूरा होने के बाद फेस वॉश कर लें और फिर देखें कैसे आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। यह नुस्खा चेहरे पर निखार लाने के साथ एक्ने-पिंपल्स को दूर करने और एजिंग साइन को कम करने में मदद करेगा।
डॉक्टर बताती हैं कि आयुर्वेद में मालिश को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये हमारे शरीर और त्वचा को मुलायम और चमकदार रखने के साथ-साथ उन्हें मजबूती देता है। वह बताती हैं कि केसर और चंदन का इस्तेमाल करने से भी आपकी स्किन निखरती है। वहीं आप चाहें तो तिल के तेल की मदद से अपने फेस पर मसाज भी कर सकते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वह सीधे तौर पर हमारी स्किन को प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारे शरीर में ओजस और रस धातु नियमित होता है तो बॉडी और चेहरे पर तेज रहता है और शरीर में ताकत और फुर्ती बनी रहती है। इसलिए हमेशा डाइट में गाय के घी को प्रयोग करें, दूध पिएं और ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन करें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information