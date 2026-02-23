Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Vajan Badhne Se Skin Par Kya Asar Hota Hai: कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बढ़ते वजन को अनदेखा कर देते हैं और फिर यह धीरे-धीरे कुछ ज्यादा ही हो जाता है। लेकिन जब वेट ज्यादा होने लगे और मोटापा घेरने लगे तो इसका सीधा असर हमारे शरीर के अन्य अंगों के साथ-साथ स्किन पर भी पड़ता है। जी हां, ये तो आपकी स्किन धीरे-धीरे खराब हो रही है इसका एक कारण वजन का बढ़ना भी है। इस विषय पर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आंचल पंथ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है।
इस वीडियो में डॉक्टर का कहना है कि 'ओबेसिटी में सिर्फ वजन और बाहरी दिखावट को ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह मेटाबोलिक और हार्मोन इम्बैलेंस को भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम पैदा होती हैं। परेशान होने की बात यह है कि कई लोग इन इम्बैलेंस के साथ सालों तक जीते हैं बिना डायग्नोसिस का पता लगाए। आइए अब हम आपको डॉक्टर द्वारा बताए वजन बढ़ने के चेहरे पर दिखने वाले सबसे पहले बदलावों के बारे में बताते हैं। जी हां, आपकी ओबेसिटी की शुरुआती बदलाव फेस पर दिखना शुरू होता है। आइए इस विषय पर थोड़ा विस्तार से जानते हैं।
डॉक्टर ने बताया कि वजन बढ़ने का पहला असर स्किन के डार्क होने का होता है। यह कालापन माथे पर, लिप्स के आसपास, गले, अंडरआर्म्स पर हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आप साफ सफाई रखते हैं, बल्कि यह वेट गेन और हार्मोनल डिस्ट्रप्शन से जुड़ा एक साइन है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास आने वाली दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कंप्लेंट है 'मेरी स्किन बहुत डल दिखती है।' यानी कि चेहरे की रंगत पूरी तरह उड़ गई है।
ऐसे में डॉक्टर बताती हैं कि आप चाहे कितने भी महंगे स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर लें, स्किन अकेले इस समस्या को फिक्स नहीं कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब समस्या की जड़ ही इंटरनल है, तो इसका समाधान भी अंदर से ही किया जाना चाहिए।
यही कारण है कि लाइफस्टाइल में किए जाने वाले बदलावों को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए आप अपनी डाइट में न्यूट्रिशन को बैलेंस रखें, रेगुलर बॉडी मूवमेंट में लाएं, क्वालिटी स्लीप लें और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह सस्टेनेबल वेट लॉस है।
यहां तक कि मामूली वजन में कमी आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने में मदद कर सकती है। इसी के साथ ही आपकी त्वचा भी ठीक होने लगेगी। अगर आप डल स्किन या स्किन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं तो यह उस ठीक करने में मदद करेंगी। इसलिए सिर्फ ऊपरी इलाज न करें, बल्कि त्वचा से जुड़ी समस्या को अंदर से हल करें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
