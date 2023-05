सनस्क्रीन लगाने के फायदे हैं कई पर ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये गम्भीर बीमारी, जानें सनस्क्रीन के सभी साइड-इफेक्ट्स

हाल के कुछ वर्षों में कई स्टडीज में यह दावा किया गया कि सनस्क्रीन का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से भी त्वचा पर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

Sunscreen can cause skin cancer: धूप में गलत समय पर निकलने से स्किन को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं और इसी डैमेज से बचने के लिए लोग सनस्क्रीन क्रीम लगाता हैं। सूरज की हानिकारक अल्ट्रा-वायलेट किरणों (ultraviolet radiation) से बचने सबसे आसान उपायों में से एक है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि स्किन को प्रोटेक्ट करनी वाली सनस्क्रीन स्किन के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। कुछ स्टडीज के अनुसार, सनस्क्रीन लगाने से स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। (Sunscreen can cause skin cancer in Hindi)

एक्सपर्ट्स के अनुसार, स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं इसमें पारिवारिक कारण और अनुवांशिकी के साथ-साथ लाइफस्टाइल्स से जुड़ी स्थितियां भी शामिल हैं। जैसे बहुत से लोग धूप में देर तक रहते हैं उनकी स्किन सेल्स को धूप से नुकसान पहुंचता है और उनका म्यूटेशन भी होता है जो स्किन कैंसर का खतरा बढ़ा जाता है।

धूप से बचाने वाली सनस्क्रीन बन सकती है स्किन कैंसर का कारण

वहीं, जिन लोगों के परिवार में किसी स्किन कैंसर या स्किन पिंगमेटेशन के मामले होते हैं उनमें स्किन कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। वहीं, स्किन पर होने वाले मस्से, बर्न्स और बढ़ती उम्र के कारण स्किन डिजिजेज का रिस्क बढ़ जाता है। वहीं, हाल के कुछ वर्षों में कई स्टडीज में यह दावा किया गया कि सनस्क्रीन का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से भी त्वचा पर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। (Sunscreen can cause skin cancer in Hindi)

बढ़ जाती हैं स्किन एलर्जिस

कमर्शियल प्रॉडक्टस होने के कारण सनस्क्रीन क्रीम में भी कई ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो जबकि स्किन को नुकसान पहुंच सकते हैं। इन केमिकल्स की वजह स्किन से जुड़ी कई समस्याएं और एलर्जिस के बढ़ जाने का डर बढ़ जाता है। ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं-

स्किन रैशेज

सूजन (Skin inflammation)

एक्जिमा (Eczema)

स्किन बम्प्स

एलर्जी और स्किन इंफेक्शन

पिम्पल्स की समस्या बढ़ सकती है

सनस्क्रीन लगाने से स्किन के ऑइल ग्लैंड्स (Oil Glands) उत्तेजित हो जाते हैं और उनमें बहुत अधिक मात्रा में सीबम (sebum) बनने लगता है। इससे पिम्पल्स और एक्ने की समस्या बढ़ जाती है। (causes of pimples/acne problems)

ब्लड में घुल सकते हैं केमिकल्स

वहीं, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इनफार्मेशन (NCBI) की एक रिसर्च के अनुसार सनस्क्रीन लगाने से शरीर में ब्लड लेवल को भी डैमेज पहुंचता है। क्रीम में मौजूद केमिकल्स स्किन के जरिए खून में भी घुल सकते हैं और इससे कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है।

